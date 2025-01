Strigăt de disperare al antrenorului din SuperLiga: „În vară au venit 16 jucători. Acum au plecat 7”. Exclusiv

, însă moldovenii l-au pierdut și pe unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, Florian Kamberi. Antrenorul în vârstă de 59 de ani a oferit un interviu pentru FANATIK.

Emil Săndoi, îngrijorat de situația de la Poli Iași: „Îmi doream altceva, dar am încredere în conducerea clubului”

Emil Săndoi se confruntă cu probleme serioase la Poli Iași. , iar clubul se confrută cu probleme financiare. În acest moment, echipa e pe locul de baraj cu 22 de puncte, iar lupta pentru evitarea retrogradării va fi extrem de disputată.

Domnule Emil Săndoi, au plecat destul de mulți jucători. Vin și întăriri?

– O să trebuiască să ne întărim în mai toate compartimentele, în afară de postul de portar. Am rămas fără trei atacanți și aici cred că avem cea mai mare nevoie. Suntem în discuții cu mai mulți jucători și vom vedea ce se va concretiza. Până acum au plecat Todor Todoroski, mijlocașii Robert Miskovic, Luca Mihai, Samuel Oum Gouet, Shayon Harrison și atacanții Florian Kamberi și Billel Omrani. Pe Kamberi nu am putut să îl mai ținem. Sunt sigur că își va găsi o echipă bună. Cătălin Itu nu e cu noi în pregătire. Jucătorii din străinătate au avut o zi în plus liberă.

Sperăm să facem niște transferuri utile pentru că avem nevoie. Eu mi le doresc pentru că de când am venit eu aici nu s-a adus niciun jucător. Pe undeva și eu simt puțin…. Încearcă să te pui în locul meu. În vară s-au făcut 14 sau 16 transferuri. Normal că mi-aș dori și eu niște jucători care să aducă plus valoare. Ne-am gândit la Luis Phelipe, deoarece el a avut aici o perioadă foarte bună, dar nu îl putem aduce.

Sare Universitatea Craiova în ajutorul lui Emil Săndoi?

…

– Da, ne pregătim la Iași și duminică jucăm la București cu Universitatea Craiova. Sperăm să mai jucăm încă un meci amical, dar nu mergem nicăieri, ne pregătim local.

Poate luați pe cineva de la Craiova sau sub formă de împrumut.

– (n.r. râde) Cine mai știe…

Emil Săndoi așteaptă noi transferuri la Poli Iași: „Sunt discuții avansate”

Sunteți optimist că echipa se poate salva de la retrogradare?

– Sunt aici și mie nu îmi place să întorc spatele nimănui. Ar fi chiar culmea. Au plecat niște jucători, dar majoritatea au jucat foarte puțin. Nu pot spune că au ajutat echipa. Noi acum ne pregătim și așteptăm să vedem ce transferuri reușim să facem.

Eu cred că se va juca totul până în ultima etapă. La fel și în lupta la titlu, chiar dacă FCSB cred că e echipa mai valoroasă și are prima șansă. Pe mine m-a impresionat foarte mult Dinamo. E diferență foarte mică de puncte și orice echipă poate trece prin perioada mai bune sau mai proaste. La fel s-a întâmplat și în cazul nostru. Hermannstadt era pe ultimele locuri și a urcat acum aproape de locurile de play-off.

E posibil să apară jucători noi la echipă în curând?

– Sunt discuții avansate, dar până nu semnează nu poți să fii sigur. Îmi doresc jucători de valoare, care să cunoască SuperLiga, pentru că și ăsta e un aspect important. Îmi doream altceva. Atâta timp cât au fost transferați foarte mulți jucători în vară, nu știam că se va ajunge într-o astfel de situație, să nu putem să…

Pentru că astea au fost discuțiile noastre: Da, mergem. Avem niște jucători la dispoziție, dar nu aveam posibilitatea să facem niciun transfer la vremea respectivă. Facem o evaluare a jucătorilor până în iarnă, iar apoi luăm niște decizii. Îți dai seama că nu e o situație mulțumitoare pentru mine asta. Normal că mi-aș fi dorit să fie altfel, dar am încredere în conducerea clubului că vom găsi niște soluții viabile.

Poli Iași se confruntă cu probleme financiare serioase: „Încerc să obțin maximum cu lotul care mi se va pune la dispoziție”

Care este situația financiară a echipei? Când se va ridica interdicția la transferuri pentru jucători străinătate?

– Sper ca lucrurile să se îndrepte, dar nu am foarte multe detalii. Aici trebuie să discutați mai multe cu domnul Cornel Șfaițer. Eu sper să fie bine și vom vedea ce se va întâmpla. Eu încerc să obțin maximum cu lotul care mi se va pune la dispoziție.

Ați jucat cu Dinamo și FCSB. Urmează Rapid imediat după pauză…

– E un program foarte greu. Dar ne-am obișnuit. Și când am venit am debutat împotriva Universității Craiova. Rapid e clar că are prima șansă, dar noi credem în șansa noastră și ne vom pregăti bine pentru acest meci. Sper să vină niște jucători care să ne ajute.