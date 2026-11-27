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ituație alarmantă la două cluburi din SuperLiga. Valentin Suciu și Adrian Mihalcea, antrenorii de la Csikszereda, respectiv UTA Arad, au vorbit despre problemele financiare cu care se confruntă echipele lor înaintea partidelor din etapa cu numărul 17.

Strigăt de disperare la Miercurea Ciuc! Probleme financiare înainte de FCSB – Csikszereda

Csikszereda are probleme mari înaintea Echipa lui Valentin Suciu este pe ultimul loc în clasament, cu doar 6 puncte în 16 etape, un singur succes și 9 goluri marcate. Ciucanii au însă și probleme financiare, după ce Guvernul de la Budapesta a sistat banii destinați comunităților sportive externe.

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Fotbaliștii de la Csikszereda au restanțe de trei luni de zile, iar clubul are datorii de sute de mii de euro din primele pentru salvarea de la retrogradare în sezonul precedent. Mai mulți jucători au început să depună dosare la FRF și FIFA ca să devină liberi de contract. Csikszereda are probleme și cu plata sumelor restante aferente transferurilor internaționale.

„Foarte dificil, da. Clubul trece printr-o perioadă nefastă și asta apasă pe toată lumea. Este foarte dificil să ne capacităm la maximum zi de zi, pentru că zilele trec și greutățile rămân.

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Dar ceea ce am discutat și cu băieții: noi trebuie să ne facem treaba cât mai bine, să lăsăm deoparte toate gândurile negative pe care le avem, chiar dacă ne apasă Dar în fiecare zi începem o altă zi și avem alte speranțe. Primordial pentru noi este, din punct de vedere sportiv, să putem performa. Și așa poate reușim să ajutăm și clubul să facă rost de fonduri”, a declarat Valentin Suciu, la conferința de presă premergătoare meciului cu FCSB.

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Adrian Mihalcea, neputincios în fața problemelor financiare de la UTA

Lucrurile nu stau deloc bine nici la Arad. UTA a pierdut ultimele trei partide din SuperLiga, cu Dinamo (0-2), Petrolul (0-1) , iar fotbaliștii au de încasat două salarii restante. În etapa a 17-a din sezonul regulat, „textiliștii” vor juca la Galați, cu Oțelul, duminică, 29 noiembrie, de la ora 15:00. „E posibil orice. Se pot gândi, bineînțeles, la toate lucrurile care sunt în jurul echipei. N-am cum să-i fac să nu se mai gândească sau… I-am făcut o dată, i-am ‘păcălit’, între ghilimele, acum n-am ce să le mai fac.

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Și anul trecut, și anul acesta, că nu a fost lapte și miere întotdeauna. Da, i-am ‘păcălit’, impropriu spus, a fost… E vorba de a ști concret ceea ce se întâmplă și de a urma din partea mea un plan sportiv, că lucrurile celelalte vor fi în continuare. Acum, cumva, mingea e în partea lor, că ce să le mai spun, ce să le mai explic când, de fapt, nici eu nu știu aproape nimic. Dar vreau o reacție din partea lor sportivă”, a transmis Adrian Mihalcea, înainte de Oțelul – UTA.

Tehnicianul „Bătrânei Doamne” nu exclude posibilitatea ca jucătorii să nu mai răspundă la solicitările staff-ului tehnic, în cazul în care problemele financiare vor persista. „Lucruri de vestiar din partea mea, cred că până acum n-ați aflat ceea ce se discută în vestiar. Vreau, dacă se poate, să rămână acolo. Dar dacă se vor auzi, este sau nu este… nu este problema mea. Numai că lucrurile nu sunt lapte și miere la echipă, la club, administrativ, sportiv.

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Există și această posibilitate ca, la un moment dat, băieții să nu mai aibă reacție la ceea ce le voi cere sau nu vor mai avea reacțiile necesare pentru a reuși să câștigăm un meci, pentru a reuși să ne antrenăm o săptămână foarte bine. Există și această posibilitate”, a mai spus Mihalcea.