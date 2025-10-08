Strigăt de disperare pentru ajutorarea lui Cornel Dinu. Situația grea pe care o traversează legenda lui Dinamo: „E căzut psihic”

Cornel Dinu, , nu se simte deloc bine. Dumitru Dragomir a vorbit în direct despre fostul mare jucători și conducător de la Dinamo și a spus tot ce știe în prezent despre starea lui.

Care este, de fapt, starea lui Cornel Dinu în prezent

Fostul mare dinamovist trece printr-o perioadă mai puțin plăcută din viața sa. Problemele sale de sănătate își spun cuvântul, mai ales la vârsta înaintată pe care o are. „Procurorul” nu mai permite nici măcar să fie vizitat.

Dumitru Dragomir este de părere că bunul său prieten a căzut din punct de vedere psihic și că nu îl mai interesează nimic în jur. Fostul șef LPF și-a oferit sprijinul material, deși știe că banii nu au fost niciodată o problemă pentru Cornel Dinu.

„N-am mai vorbit cu el, dar citesc că nu este bine. Nu mai știu nimic, nu iese din casă. Mi-e și rușine să îl sun. Este o legendă Dinu! Este o legendă. Multă lume a încercat să îl ajute, este căzut psihic.

Ar trebui ajutat! Dacă are nevoie de ajutor financiar, și eu îl ajut, dar nu cred că de asta are nevoie. S-a dus Lupescu, nu l-a lăsat din casă. Lupescu are mai multă intrare… Nu e vorba de vrăjeală aici.

Lupescu a fost omul lui, copilul lui, de ce să vorbim… Eu îi doresc din tot sufletul multă sănătate. Fotbalist a fost genial! Este căzut psihic, am citit că nu mai dorește nimic, nu mai vrea nimic. Mă rog la Dumnezeu să nu ajung așa, să mă ia ‘verde’…”, a spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

Cornel Dinu, chinuit de boala secolului. Dezvăluiri teribile făcute de „Procurorul” la Fanatik Dinamo

La puțin timp după ziua sa de naștere, Cornel Dinu a avut o intervenție în direct la FANATIK DINAMO, pe 12 august 2025.

„Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. N-am ieșit decât la spital, 3 luni de zile cât am stat internat la spital cu operația și cu alte probleme pe care le am. Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă. Sunt dat peste cap cu o depresie foarte puternică și cu fusul orar. Eu dorm mai mult ziua!”, spunea Cornel Dinu.

Cariera lui Cornel Dinu. Cine este și ce a făcut pentru fotbalul românesc

Cornel Dinu și-a făcut junioratul la Metalul Târgoviște, echipa orașului său natal. Ajuns la Dinamo în 1966, „Procurorul” și-a dedicat întreaga sa carieră de seniori clubului din „Ștefan cel Mare”, pentru care a adunat 454 de partide și a înscris 53 de goluri.

Alături de „câinii roșii”, Cornel Dinu a cucerit șase titluri de campion al României și două Cupe ale României. Tot ca jucător al lui Dinamo, el a fost numit de trei ori fotbalistul român al anului în 1970, 1972 și 1974. Pentru naționala României a evoluat timp de 13 ani și a adunat 75 de selecții, marcând de 7 ori „sub tricolor”.

Cariera de antrenor și-a început-o tot la Dinamo, unde a început prin a fi antrenor secund secund. În primul an, echipa condusă de el și Dumitru Nicolae ajungea până în semifinalele Cupei Campionilor Europeni, iar pe parcurs o elimina pe Hamburg, deținătoarea trofeului. Anul următor a devenit principal la Dinamo, urmând să antreneze și alte echipe după ce a obținut doar locul al doilea. El a mai antrenat CS Târgoviște, ASA Târgu Mureș și chiar echipa națională a României.