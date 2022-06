Strigătul de ajutor al lui Ricardo Grigore: „Nu vreau să încurc pe nimeni dacă tot nu pot să ajut!”

„Ricci” Grigore susține că relația sa cu Dusan Uhrin a fost deteriorată în cel de-al doilea mandat al tehnicianului ceh la Dinamo, deși în prima perioadă acesta l-a folosit mult mai des.

Strigătul de ajutor al lui Ricardo Grigore

Ricardo Grigore vrea să , recunoscând că este dispus să renunțe și la cele două salarii restante pe care le are de primit, doar să ajungă la un club la care să evolueze:

„Au fost niște momente amare din sezonul trecut și sper să nu se mai repete. Nu am explicații, se făceau echipele, la început eram în echipă, nu era problemă, dar când au venit jucătorii după accidentare, știam că se va ajunge acolo.

Cu Dusan Uhrin nu am avut o relație prea bună, spre uimirea mea, pentru că atunci când a fost prima dată, am jucat bine și am fost aproape să prind un transfer. Vreau în continuare să plec, nu vreau să încurc pe nimeni dacă tot nu pot să ajut”.

„S-au făcut mișcări de trupă, am încercat să vorbesc cu domnul Răzvan, se caută soluții și sper să se rezolve. Sunt optimist și cred că se va rezolva.

Nu mai sunt concentrat de mult timp, eu nu am vrut să plec de la Dinamo pentru că a retrogradat, luasem decizia cu mult timp înainte. Nu va fi o sumă mare pentru mine, va fi o sumă ok.

Clădirea veche e ok, mai poți locui în ea. Poți dormi, te poți odhini acolo. Nu se compară cu clădirea pe care am avut-o sezonul trecut, dar e acceptabilă. În acest moment nu mai avem medic, nici bucătar. Am avut aseară magazioner. Am înțeles că va pleca și el.

Probabil vor veni alții, pentru că nu poți efectua antrenamente fără magazioner. Avem oameni care îți pot acorda îngrijiri, maseuri, fizioterapeuți”, a mai spus Ricardo Grigore, la TV .

„Dinamo are să-mi dea două salarii!”

și a spus că Dinamo trebuie să îi mai plătească două salarii, însă este dispus să renunțe la ele dacă va pleca de la club:

„Nu sunt plătit la zi, dar pe termen legal nu știu, cu insolvența asta sunt acoperiți. Dinamo are două salarii să-mi dea, nu doar mie, tuturor. Eu dacă voi pleca, renunț la bani, nu se pune problema”.

„Nu ne vine în continuare să credem că am retrogradat! Cred că trebuie doar să acceptăm statutul de pierzător și trebuie să mergem la cluburilor la care vom merge, să demonstrăm că avem valoare și că a fost o întâmplare.”, a mai spus Ricardo Grigore.