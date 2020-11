Strigătul de furie al unei handbaliste după deființarea echipei: “Sportivului i se ia tot!”

Roxana Boldor este handbalistă la Crișul Chișineu-Criș, echipă proaspăt promovată în Liga Națională. Sportiva a avut un mesaj dur pe pagina de Facebook după ce autoritățile locale și-au retras sprijinul de la echipă.

La primul an pe prima scenă, Crișul este foarte aproape să se retragă din Liga Națională de handbal. Formația abia a promovat pe prima scenă, însă autoritățile locale au hotărât în urmă cu câteva zile să retragă finanțarea.

Roxana Boldor a spus pentru FANATIK că a petrecut cei mai frumoși ani la echipă, însă acum totul s-a ruinat și în acest moment al sezonului sportivelor le este aproape imposibil să își găsească noi angajamente.

Roxana Boldor: “Am avut victorii care ne-au umplut inima de bucurie, acum s-a terminat”

“Au fost cei mai frumosi ani din cariera mea, de până acum. Ne-au ajutat pe mine şi pe colegele mele să creştem. Am avut înfrageri dureroase, victorii care ne-au umplut inima de bucurie, dar acum s-a terminat.

Pentru noi ce urmează? Să ne căutăm echipe în acest moment în care este aproape imposibil să prinzi un contract. Majoritatea echipelor sunt deja formate. Este foarte dificil”, a fost mesajul sportivei pentru FANATIK.

Mesaj dur după desființarea echipei: “Sportivului i se ia tot!”

Roxana Boldor a scris pe pagina de Facebook un mesaj manifest prin care explică viața dificilă a sportivilor, declarându-se dezamăgită de faptul că echipa pentru care a luptat este aproape de desființare:

“Sportivului i se ia tot. Sportivului i se iau serile, pentru că dimineață are antrenament. Sportivului i se iau weekend-urile, pentru că mai mereu are turneu. Sportivului i se ia sănătatea, pentru că deja a trecut printr-o operație, și sigur nu va fi ultima.

Sportivului i se ia viața personală, pentru că e greu să îți întemeiezi o familie cu cineva care e mai mereu plecat sau care luna viitoare își poate schimba domiciliul. Sportivului i se ia copilăria, pentru că de mic pleacă de acasă, cu gândul că într-o zi va apărea la televizor.

Sportivului i se ia șansă de a-și continua studiile, pentru că între antrenamente, turnee și familie, e aproape imposibil să acumulezi toate cunoștintele pe care ți le-ai dori. Sportivului i se iau banii adesea, pentru că statul român nu a găsit încă o formulă de succes prin care să forțeze cluburile să își plătească sportivii.

“Statul român are grijă să ne încurajeze să renunțăm, pentru că să ajungi sus… e greu!”

Noi, sportivii, am simțit pe pielea noastră nedreptatea de mici. Am văzut cum ceilalți copii stau acasă cu familiile lor, în timp ce noi am crescut în deplasare. Am pierdut măcar odată un meci la o diferență de un gol și ne-am spus că nu e drept, că ar trebui să fie altfel.

Statul român are grijă să ne încurajeze să renunțăm, pentru că să ajungi sus… e greu! Iar dacă crezi că ai sărit o treaptă, va trebui să te uiți în jos, căci cineva va fi acolo să te tragă inapoi.

Mi-am dorit mult ca echipa mea de suflet, echipa pe care nu m-a lăsat inima să o părăsesc, să fie sus. Gândul la Liga Florilor îmi dădea fiori și mă făcea să îmi repet ,,Visele devin realitate”.

“Noua conducere ne-a îmbătat cu promisiuni deșarte după care ne-a lăsat să cădem în gol”

Din păcate, astăzi am fost trezite brusc din visul frumos care putea să ducă numele orașului în care m-am născut și pentru care am luptat atâția ani, printre nume mari. Un capitol măreț se încheie la Chișineu-Criș odată cu retragerea echipei de handbal din Liga Florilor, după ce noua conducere ne-a îmbătat cu promisiuni deșarte după care ne-a lăsat să cădem în gol. Suntem blocate aici, când celelalte echipe aproape și-au finalizat transferurile.

Îi mulțumesc mamei mele, omul fără de care nu ar fi existat handbal în oraș, omul care m-a învățat că binele mereu învinge și sunt convinsă că şi de data asta va învinge. Vă mulțumesc vouă, celor care ne-ați fost alături din tribuna. Ați fost minunați!

“Felicitări, contra voastră chiar nu știu să joc!”

Am vrut mai mult pentru oraș. Însă orașul în care sportivul este mercenarul care huzurește pe bani publici sau nestimțitul care fuge de muncă nu merită mai mult. Până azi eram mândră să spun că m-am născut în Chișineu-Criș. Azi mi-e rușine. Azi mi-au luat tot.

Felicitări, contra voastră chiar nu știu să joc!”, este mesajul sportivei care a devenit viral.

Crișul era singura echipă din Liga Națională fără punct în actuala stagiune, însă în acest sezon până acum s-au consumat doar primele 6 etape. Cel mai probabil, echipa nu va mai putea fi programată în următoarele etape.