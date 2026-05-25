Strigătul disperat al președintelui din SuperLiga: „Au fost politicieni în vestiar cu promisiuni, dar n-au ajutat cu nimic!”

Petrolul a rămas în SuperLiga României și va bifa al cincilea sezon consecutiv în principala competiție fotbalistică a țării. Problemele ploieștenilor sunt însă departe de a se fi rezolvat, iar președintele clubului a dezvăluit că echipa se confruntă cu un dezinteres major din partea autorităților.

Claudiu Tudor face praf autoritățile locale

“Petrolul e bun de reclamă, dar când e de ajutat telefonul s-a închis. Au venit politicieni locali în vestiarul echipei, cu promisiuni de sprijin și nu s-a făcut nimic. Mi-e rușine de rușinea lor”, a tunat Claudiu Tudor într-un interviu pentru

El a punctat că autoritățile nu vor să ajute sub nicio formă echipa. “Ok, nu vrei să ajuți prima echipă, să-i plătești salariul lui x sau y, cum am auzit că se pune problema, fă ceva pentru club, fă o bază, o dai cu titlu de folosință, finanțează Academia, angajează niște antrenori de la copii, subvenționează o masă, pune la dispoziție un autocar, sunt posibilități să dai o mână de ajutor. La alții se poate, la noi nu. Inclusiv, înainte de meciul cu Oțelul, au fost politicieni care au că susțin echipa, dar de fapt nu o susțin cu nimic, vor doar să își faca imagine pe spatele clubului!”, a mai spus oficialul clubului.

Echipa nu e amenințată de faliment, dacă produce

Cu toate acestea, viitorul Petrolului nu este amenințat: “Câtă vreme clubul generează venituri și respectă planul de reorganizare nu se pune problema unui faliment. O problemă ar fi fost dacă retrogradăm, pentru că automat veniturile ar fi mai mici. De aceea, pentru existența clubului, e foarte important ca el să fie în prima ligă. Și nu doar de asta, ci pentru suporteri, pentru oraș, pentru județ. Există vreo altă echipă emblematică pe aici? Noi nu știm.

Ploieștiul fără Petrolul nu există sportiv și asta ar trebui să scoată din amorțeală autoritățile. Nu să ne ceară bani pe emblemă și pe palmares. Că dacă Petrolul nu e în Superligă sau, Doamne ferește n-ar mai exista, ce face Primăria cu palmaresul? Îl pune în geam? Mai are valoare dacă nu e ținut în viață? Că noi îl ținem în viață. Nu mă deranjează că se dau bani la alte sporturi, la baschet spre exemplu, dar e inexplicabil ca față de echipa fanion a județului să ai interes zero”.

L-ar vrea pe Topal, dar turcul ezită să semneze

dar nu e sigură că turcul va accepta oferta clubului. “El a avut mereu ușa deschisă aici. A plecat când a vrut și că a vrut el, în principal pentru că noi, ca și club, nu putem să-i oferim ce vrea el. Nu e vorba de bani, e vorba despre condiții, despre o bază de antrenament, despre niște jucători.

Topal vine de la un anumit nivel ca fotbalist, e normal să-și dorească mai mult și ca antrenor. Credeți că e o plăcere să te plimbi ca să te antrenezi azi la Aricești, mâine la Pleașa, poimâine la Strejnic sau la Buftea? Mehmet e atașat de Petrolul, ne-a ajutat mereu când a fost nevoie, a intrat definitiv în familia acestui club, iar noi am fost mereu sinceri cu el. Știe cine suntem, ce putem oferi. Acum așteptăm răspunsul lui și aș vrea să luăm primul avion spre Istanbul”, a mai declarat Tudor.

Oficialul ploieștean a dezvăluit că bugetul echipei sale este în jur de șase milioane de euro, unul dintre cele mai mici din SuperLiga României.