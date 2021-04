Structura anului școlar, dată peste cap în Parlament. USR-PLUS inițiază două legi contradictorii

Parlamentarii USR-PLUS nu reușesc să se pună de acord privind poziția partidului în ce privește reforma educației, reprezentanții ai acestui partid înregistrând la Parlament în aceeași zi două proiecte cu prevederi contradictorii în ce privește structura anului școlar.

Cele două proiecte au fost depuse pe 14 aprilie, iar Biroul Permanent al Camerei Deputaților le-a introdus în procedura de legiferare pe 19 aprilie.

Unul prevede ca anul școlar să înceapă pe 1 septembrie, iar celălalt ca debutul cursurilor să fie diferențiat în funcție de clase, cu două date diferite prevăzute pentru luna septembrie.

Începerea anului școlar, diferențiată în funcție de clase

Primul proiect a fost propus de către Alin Apostol, iar alți 15 deputați USR-PLUS figurează drept coinițiatori. Propunerea sa legislativă prevede decalarea vacanțelor școlare pe regiuni, cu începerea anului școlar în prima zi de luni din septembrie pentru elevii claselor primare, a VIII-a, a XII-a și în a treia zi de luni din septembrie pentru ceilalți elevi.

De asemenea, vacanța dintre semestre ar putea fi stabilită diferențiat. România ar urma să fie împărțită în patru macroregiuni în care elevii intră pe rând în vacanța dintre semestre astfel aceasta să nu aibă loc concomitent în două regiuni.

Autorul invocă în expunerea de motive considerente de ordin economic, în special legate de turism, precum și de blocajele din traficul rutier care ar putea evitate o vreme dacă nu toți copiii au același calendar școlar.

„Un model, ce s-a dovedit de succes în multe ţări europene, poate fi şi o soluţie cu impact pozitiv asupra economiei naţionale. Şi în România putem implementa împărţirea teritoriului pe zone geografice. Fiecare macroregiune intră în vacanţa intersemestrială cu durata de 1 săptămână pe rând şi fără suprapunere.

O simplă succesiune poate avea un impact major: stimulează creşterea turismului intern, aduce un impact pozitiv asupra domeniului hotelier şi a celorlalte segmente HoReCa, elimină blocajele din traficul rutier, dar şi aglomeraţia din staţiuni. Putem dubla această stimulare a economiei cu susţinerea educaţiei printr-o succesiune a datei de debut al anului şcolar în septembrie”, susține Alin Apostol și deputații USR-PLUS care îi susțin proiectul.

Mai multe zile de școală – a doua propunere a USR-PLUS

Prevederile celui de-al doilea proiect sunt ireconciliabile cu cele din primul proiect, deși inițiatorii aparțin aceluiași grup parlamentar. În proiectul senatorului Ștefan Pălărie, obiectivul declarat este creșterea duratei anului școlar, deoarece România are una dintre cele mai scurte durate ale anului școlar din întreaga Europă, de numai 162 de zile pentru 2020-2021. Spre comparație, în Danemarca și Italia anul școlar are numai puțin de 200 de zile, iar majoritatea țărilor europene trec de 180 de zile. În schimb, România are printre cele mai multe discipline de studiu.

În proiectul lui Pălărie, anul școlar are minim 175 de zile la clasele primare, 180 la gimnaziu și 185 la liceu. Pentru ca extinderea să fie posibilă, anul școlar trebuie să înceapă mai devreme, senatorul propunând data de 1 septembrie. Mai mult, proiectul senatorului USR-PLUS dă posibilitatea școlilor sau inspectoratelor școlare să decidă suplimentarea zilelor de școală cu până la 5 zile pentru clasele primare, 10 zile pentru cele gimnaziale și 15 pentru liceu.

„Suplimentarea numărului de zile de școală pentru fiecare nivel de învățământ față de numărul minim de zile stabilit prin prezenta propunere legislativă la dispoziția consiliilor de administrație ale școlilor sau la decizia inspectoratelor școlare oferă posibilitatea elevilor din școlile cu rezultate slabe sau elevilor din mediile dezavantajate de a reduce decalajele, de a recupera prin ore de consolidare”, se spune în proiectul inițiat de Ștefan Pălărie.

Acesta a obținut sprijinul, în calitate de coinițiatori, a altor doi senatori și trei deputați USR-PLUS, la care se adaugă semnăturile oferite de un senator UDMR și de către Monica Anisie, fost ministru al Educației și actual senator PNL.

Deși ambele proiecte sunt promovate de parlamentari USR-PLUS, unul propune practic prelungirea pe o durată cât mai mare a perioadei vacanțelor pentru ca turismul să prospere, iar marile orașe să nu se mai confrunte cu blocaje în trafic, în timp ce celălalt promovează prelungirea pe cât posibil a școlii ca învățarea materiei de către elevi să se întindă pe o durată mai mare și să existe posibilitatea recuperării întârzierilor la elevii cu probleme.

În condițiile în care nici măcar USR-PLUS nu are o poziție coerentă pe acest subiect, este greu de anticipat care va fi poziția finală a coaliției de guvernământ. Deocamdată, Ministerul Educației a anunțat că viitorul an școlar va începe pe 13 septembrie, dar că este dispus să analizeze și alte soluții propuse de sindicate, asociațiile părinților și elevilor etc.