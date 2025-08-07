Studenții de la stat, dar care plătesc taxă, pot primi burse. Anunțul făcut de Ministerul Educației

Ministrul educației, Daniel David, a anunțat că universitățile din România își păstrează dreptul de a acorda burse din venituri proprii tuturor studenților, inclusiv celor de la taxă, dacă bugetul intern le permite acest lucru.

Studenții de la stat, care plătesc taxe, pot primi bursă. Care sunt condițiile

Într-un comunicat emis joi, Ministerul Educației a anunțat că această libertate a fost menținută în reglementările actuale, chiar dacă acordate studenților și elevilor din România.

„Ministrul Daniel David a punctat că, în pofida faptului că România traversează o criză fiscal-bugetară majoră, a insistat ca – în reglementările normative sectoriale – universităţile să-şi păstreze mai departe libertatea de a oferi burse şi suport studenţilor din venituri proprii, acolo unde îşi permit, indiferent de forma de studiu (buget sau taxă), pe tot parcursul anului. În condiţiile constrângerilor legale în vigoare, această flexibilitate nu este aplicabilă şi pentru fondurile la dispoziţia ministerului”, se arată într-un comunicat remis joi presei.

La începutul săptămânii, reprezentanții Ministerului Educației au avut o întâlnire cu principalele organizații studențești din țară: ANOSR, UNSR și USR. În cadrul discuției, ministrul a dat asigurări că va participa personal la dezbaterile organizate de studenți, pentru a găsi soluții reale în sprijinul acestora. Daniel David a mai precizat că va susține modificarea reglementărilor restrictive, de îndată ce situația fiscală a României o va permite.

Studenții nu vor mai primi burse în vacanță

Recent, ministrul educației, Daniel David, a anunțat că în perioada vacanțelor. Sistemul va fi modificat, iar banii vor fi alocați doar pe durata cursurilor. În plus, bursele nu se vor mai raporta la salariul minim brut, ci la cel net, pentru că nu sunt impozitate. De asemenea, fondul total pentru burse va fi mai mic decât anul trecut, dar mai mare decât în 2022.

Daniel David a ținut să precizeze că această schimbare drastică este temporară și se va aplica doar pe o perioadă de trei ani. Potrivit ministrului, sistemul actual, foarte generos, nu este sustenabil pe termen lung. Scopul noii măsuri este ca bursele să ajungă la cei care au cu adevărat nevoie sau care performează la nivel înalt, fără să fie o motivație artificială pentru note mari.

Daniel David, anunț despre bursele elevilor

„Nu vreau ca în mintea copiilor să apară ideea că ei învaţă pentru notă, pentru a lua o bursă. Educaţia este obligatorie. Fac tot ce ţine de mine să vină cu plăcere la şcoală, să vadă şcoala ca pe o cale spre succesul social, dar nu vreau să vadă şcoala ca o modalitate în această fază de a învăţa pentru o notă care să-i aducă nişte bani.

Şi faptul că avem această perspectivă în nici doi ani, că de doi ani avem acest sistem atât de generos, cum era în urmă cu trei ani? Nu vorbesc de generaţia mea. În urmă cu trei sau patru ani. Cum am putut funcţiona? Aşa că îi rog pe toţi elevii să înţeleagă că cei care au nevoie să fie ajutaţi social vor fi ajutaţi. Meritul va fi definit ca merit, iar cei care sunt foarte performanţi pe olimpiade naţionale şi internaţionale vor primi ca premiu mai mult decât au primit până acum”, a mai explicat Daniel David în luna iulie.