Studenții la medicină și farmacie pot participa la tratarea pacienților COVID-19

Studenții la medicină și farmacie vor putea lucra ca voluntari în spitale și alte unități medicale imediat ce Ordonanța de Urgență adoptată în această seară de guvern va fi publicată în Monitorul Oficial.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pe ordinea de zi a ședinței se mai află și un proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului (OUG) privind acordarea asistenței medicale prin telemedicină.

Aceste acte normative se înscriu în planul executivului de la București de a combate efectele pandemiei provocate de infecția cu noul coronavirus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Universitățile de Medicină și Farmacie întocmesc deja listele cu voluntari

OUG-ul adoptat de guvern le va permite studenților să ajute cadrele medicale implicate în tratarea pacienților infectați cu SARS-CoV-2.

“”Ordonanţa este gata pentru adoptare astăzi. Noi, de altfel, în colaborare cu universităţile, am început să creăm listele, deci au început universităţile să creeze listele. În secunda în care este publicată, o să începem să preluăm studenţii care s-au înscris şi să îi repartizăm. (…) Nu am aşteptat adoptarea, ştiind că a fost în primă lectură şi am început deja să ne mobilizăm. Când se publică, sperăm mâine, deja începem să o implementăm””, a precizat secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, dr. Raed Arafat, în debutul şedinţei de Guvern.

ADVERTISEMENT

“Chiar apreciez în mod deosebit această iniţiativă şi, într-un fel, studenţii pot să dea şi ei un exemplu pentru toţi. Oricine poate să facă ceva bun în această bătălie trebuie să intre alături de noi în această bătălie. (…) Să gândiţi foarte bine comunicarea, interacţiunea, modul de implicare a lor, activităţile efective în care se pot implica, astfel încât să avem o implicare a lor cât mai serioasă şi în acelaşi timp să simtă susţinerea şi aprecierea noastră pentru efortul pe care îl fac”, a spus premierul Orban.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pe ordinea de zi a ședinței de guvern de miercuri este și un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul Sănătăţii, proiect de act normativ care vizează instituirea cadrului general în privinţa acordării asistenţei medicale prin telemedicină.

“Prin prezentul act normativ se instituie cadrul general care să permită tuturor unităţilor sanitare publice şi private prevăzute la art. 30 alin. (1) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (indiferent dacă acestea se află sau nu se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate) acordarea asistenţei medicale prin telemedicină, se stabileşte un complex de măsuri alternative de protecţie a pacientului şi sunt lărgite posibilităţile de asigurare a serviciilor medicale prin acordarea de servicii medicale la distanţă, realizate prin utilizarea tehnologiei informaţionale şi a mijloacelor de comunicare electronică, la distanţă, în scopul prevenirii îmbolnăvirii populaţiei, îmbunătăţirii sau menţinerii stării de sănătate a pacienţilor”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

ADVERTISEMENT