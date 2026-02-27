Studenții plătesc prețul austerității. Guvernul a înghețat fondul de burse pe anul 2026: „Este regretabil și condamnabil în același timp”

ADVERTISEMENT

În ciuda protestelor, Guvernul a decis până la urmă să înghețe fondul de burse pentru studenți. Acest lucru s-a întâmplat vineri, 27 februarie, printr-o ordonanță de urgență. Bursele pentru studenți, sociale și de studiu rămân la nivelul stabilit în decembrie 2025. În acest context, tinerii au reacționat și au vorbit despre impactul pe care îl are decizia asupra lor.

Bursele studenților rămân înghețate și în 2026

Guvernul a adoptat vineri, 27 februarie, o ordonanță de urgență care spune, printre altele, că fondul de burse pentru studenți, sociale și de studiu, va fi menținut la nivelul anului 2025. Decizia vine în contextul măsurilor de austeritate în vederea reducerii deficitului bugetar.

„O altă modificare are în vedere menținerea fondului de burse pentru studenți la nivelul anului precedent. Astfel, în anul 2026, valoarea costului standard pentru fondul de burse și protecție socială și valoarea burselor se mențin la nivelul lunii decembrie 2025”, a transmis Executivul.

Încă de la anunțarea primelor tăieri din educație s-au organizat proteste. Să-și strige nemulțumirile au ieșit în stradă atât studenții, cât și profesori, deoarece există măsuri care afectează ambele tabere. Chiar miercuri, 25 februarie, sute de tineri și cadre didactice au protestat în fața Palatului Cotroceni, unde au cerut demisia guvernului și renunțarea la măsurile de austeritate.

Cuantumul burselor studenților a fost redus cu circa 40%, iar începând cu anul universitar 2025-2026 calculul fondului de burse nu se mai efectuează raportat la salariul minim brut, ci la cel net, astfel că sumele sunt mai mici. Mai mult decât atât, studenții la taxă nu mai sunt eligibili pentru burse, iar cei ce provin din familii defavorizate primesc doar bursa socială minimă, care este în valoare de 925 de lei pe lună.

Și în fața rectoratului Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca s-au auzit strigăte. Protestul a fost organizat de Organizația Studenților Universității Babeș-Bolyai (OSUBB), alături de celelalte organizații studențești din universitate. Tinerii s-au revoltat după ce, pe 16 februarie, Senatul UBB a decis să majoreze taxele și să le alinieze la nivelul alocației bugetare de 6.500 de lei pe an pentru studiile de licență și master, decizie care va fi aplicată etapizat în următorii doi ani universitari.

a anunțat anul trecut, în perioada în care era , faptul că este imposibil ca în 2026 să crească bursele. „Din păcate, măsurile fiscal-bugetare prin care trece țara, neanticipate la această magnitudine, au afectat în acest an, inevitabil, și studenții.

Este vorba mai ales despre fondul de burse; faptul că, în 2026, acest fond va fi mai mare decât în anul 2023 (nu față de 2024-2025) și libertatea de a fi completat din fondurile extrabugetare ale universităților, fără constrângeri privind tipul de bursă sau de formă de studiu, sunt lucruri importante, obținute greu în situația de criză fiscal-bugetară, dar, direct spus, insuficiente”, anunța ministrul educației, într-un comunicat de presă, în noiembrie 2025.

Studenții se descurcă din ce în ce mai greu cu cheltuielile

Pe această temă, FANATIK a luat legătura cu președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Sergiu Covaci. Acesta a declarat că decizia Guvernului a fost comunicată în așa fel încât să pară că a făcut o favoare tinerilor. El a subliniat faptul că valoarea maximă a burselor a fost atinsă în iulie 2025, atunci când nu era încă aplicată Legea 141. Președintele ANOSR a reamintit că circa 52% din fond a fost tăiat, iar aproximativ 44.000 de studenți au rămas fără burse la începutul lunii august. Totuși, a afirmat că partea bună este reprezentată de cei 60 de milioane de euro obținuți din Fondul Social European pentru bursele sociale.

„Scăparea, să zic așa, a Guvernului pentru anul ăsta este reprezentată de acel fond de 60 de milioane de euro pe care l-au obținut din Fondul Social European pentru bursele sociale și sigur că s-ar putea ca situația pentru anul acesta să fie cât de cât decentă. Însă, anul următor, cu siguranță aceeași suplimentare din partea Comisiei Europene nu va fi acordată și va trebui să ia în calcul să suplimenteze din nou din fondurile bugetului de stat fonduri de burse pentru că situația este oricum destul de agravată în ceea ce privește abandonul universitar. Trebuie să ne amintim că aproximativ 52% din fond a fost tăiat și cam 44.000 de studenți au rămas fără burse la începutul lunii august”, a declarat Sergiu Covaci, președintele ANOSR.

În același timp, Sergiu Covaci a declarat că cea mai mare nemulțumire a studenților este legată de faptul că încă nu a fost adoptat bugetul, iar majoritatea universităților nu fac plata integrală a burselor.

„În primul rând, acum, de fapt, sunt nemulțumiri pentru că nefiind încă adoptat bugetul, multe universități nu fac plata integrală. De fapt, marea majoritate nu fac plata integrală a burselor. Și avem situații, de exemplu, în unele centre universitare unde au virat cam 60% din bursă, o sumă, de exemplu, de 460 de lei în condițiile în care căminul pe lună este de 450 de lei. Deci vă dați seama că situația este destul de grea pentru studenți și, sigur, că există un efort suplementar din partea familiilor lor sau, sigur, din partea lor pentru a se putea menține la studii”, a mai adăugat președintele ANOSR.

Dialogul cu Ministerul Educației, aproape inexistent

Liderul ANOSR a mai menționat faptul că studenții se așteptau la o astfel de decizie, ei neavând dialog direct cu ministrul interimar al educației care, până la 27 februarie, a fost premierul Ilie Bolojan. Sergiu Covaci a menționat, însă, că unele lucruri au fost transmise prin consilierul de stat, și anume Luciana Antoci. El a mai punctat faptul că studenții așteaptă bugetul pentru Ministerul Educației, care, speră ei, să fie mai mare decât în anul anterior.

„Ne-am așteptat și din cauza faptului că, în primul rând, nu avem dialog direct cu actualul ministru interimar al educației, Ilie Bolojan. Nu a avut nicio discuție cu noi. Comunicarea a făcut-o prin intermediar, prin doamna consilier de stat, Luciana Antoci. Sigur că am participat săptămâna aceasta și la discuția de la Palatul Cotroceni, unde am fost primiți de doamna consilier de stat, Diana Pungă, care a spus că va transmite mai departe Consiliului Prezidențial pe educație și președintelui Nicușor Dan exact problemele cu care ne confruntăm acum. Dar, sigur, prin faptul că Guvernul României, de fapt, a tratat indiferent dialogul cu studenții, ne așteptam să fie asta decizia, dar este regretabil și condamnabil în același timp”, a mai adăugat președintele ANOSR, Sergiu Covaci, pentru FANATIK.