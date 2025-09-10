Studentul care și-a incendiat profesorul după un examen și-a aflat sentința. Judecător: ”Nu a venit cu un aruncător de flăcări”

Un student la Matematică din Constanța își va petrece următorii ani în închisoare după ce a încercat să-și incendieze profesorul care îl picase la un examen.

Studentul care și-a incendiat profesorul, condamnat de judecători. Câți ani va sta la închisoare?

Andrei Oniscu, un tânăr de 23 de ani, student la din Constanța, a fost condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru tentativă de omor și distrugere. În plus, el va trebui să plătească despăgubiri materiale de 805,54 de lei, contravaloarea bunurilor care au ars în incendiul pe care l-a provocat. Studentul nu și-a recunoscut fapta și a contestat decizia Tribunalului Constanța.

Incidentul s-a petrecut la data de 27 iunie 2024, în jurul orei 11:00, la o oră după încheierea unui examen de tip restanță, pe care tânărul matematician nu a reușit să-l promoveze. Considerând că i s-a făcut o nedreptate, studentul a mers la un magazin din apropiere de unde a achiziționat o sticlă conținând spirt medicinal și s-a întors în laborator unde l-a găsit pe profesorul-examinator, Adrian A.

Cei doi au avut o scurtă altercație, la finalul căreia băiatul l-a stropit pe profesor cu spirt în zona umărului stâng, după care a aprins substanța cu ajutorul unei brichete. Bărbatul a reușit să stingă focul fără ca acesta să ajungă la nivelul pielii. ”M-am speriat, a luat foc. Am luat o hârtie de pe catedră, am tamponat la umăr şi s-a stins”, a relatat profesorul în instanță. Focul s-a extins, însă, pe podeaua școlii, între catedră și tablă.

Tânărul matematician nu și-a recunoscut fapta

Speriat de flăcări, profesorul, aflat la o vârstă venerabilă, s-a speriat și a încercat să iasă din clasă. Potrivit datelor din dosarul de urmărire penală consultate de FANATIK, studentul i-a luat-o înainte și a ieșit primul din clasă, blocând ușa cu propriul corp. Până la urmă, profesorul a reușit să stingă flăcările cu ajutorul unei huse de laptop, după care a strigat după ajutor. Doi studenți au auzit țipetele și s-au îndreptat spre ușa laboratorului. La văzul acestora, studentul-piroman a fugit pe scări. Incidentul , în vara anului trecut.

Oniscu nu a recunoscut în instanță acuzația de tentativă de omor și a susținut în permanență că doar a încercat să-și sperie profesorul. El a refuzat să semneze un acord de recunoaștere a vinovăției, care putea să-i reducă din pedeapsa primită.

”Inculpatul Oniscu Andrei în declaraţia dată pe parcursul judecăţii (f.14) nu a urmat procedura simplificată, nerecunoscând fapta comisă, încercând a acredita ideea a avut o altercaţie cu profesorul, spre care a aruncat cu spirt, care chiar a luat foc, recunoaşte că a şi ţinut (s-a proptit) cu corpul în uşa clasei pe care astfel a ținut-o închisă pentru ca profesorul să nu iasă, arătând că s-a simţit jignit şi a fost o altercaţie şi că intenţa sa nu a fost să suprime viaţa profesorului şi nici măcar să îl rănească”, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Ce probleme are studentul care și-a incendiat profesorul

La audieri, tatăl băiatului a dezvăluit că fiul său a fost diagnosticat cu boli psihice încă din copilărie și că se află sub tratament psihiatric, însă acesta se comporta normal în majoritatea timpului, mai puțin atunci când suferea unele crize.

Afirmația a fost confirmată de raportul de medicină legală, care a arătat că inculpatul suferă de o tulburare psihică, dar a concis că acesta a avut discernământ în momentul comiterii faptei de care este acuzat.

Judecătorii și-au motivat decizia de condamnare prin faptul că studentul a avut în intenție suprimarea vieții profesorului său, iar dacă acest lucru nu s-a întâmplat a fost doar pentru că victima a reușit să reacționeze la timp.

Motivarea instanței în cazul studentului care și-a incendiat profesorul la Facultatea de Matematică

”Nu este necesar să fie foc deschis asupra victimei cum invocă apărarea, inculpatul nu a venit cu un aruncător de flăcări, dar l-a stropit cu spirt, a dat foc lichidului şi flacăra s-a aprins, apoi a blocat uşa de la clasă aproape un minut pentru ca profesorul să nu scape. Nu este niciun fel de dubiu asupra vinovăţiei inculpatului, cum solicită apărarea, iar alcoolul medicinal, având combustie ridicată-arde, este un fapt de notorietate, cunoscut de oricine şi de inculpat”, au scris în motivare judecătorii de la .

Profesorul agresat nu a solicitat despăgubiri civile în procesul în care studentul la Matematică a fost condamnat.