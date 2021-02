Studiu. Barurile și puburile nu pot fi redeschise în siguranță. “Alcoolul, principalul vinovat”

Barurile și puburile continuă să prezinte un risc pentru răspândirea COVID-19, în ciuda eforturilor depuse pentru a face spațiile sigure, susțin cercetătorii scoțieni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Studiul s-a desfășurat în perioada iulie-august 2020 în 29 de baruri și puburi scoțiene. Cercetătorii au petrecut până la două ore în fiecare locație, făcând un bilanț al configurării fizice și al comportamentului personalului și al clienților.

Potrivit cercetării, clienții și personalul nu au respectat nici măcar cele mai simple măsuri menite să prevină răspândirea virusului, în special atunci când clienții erau sub influența alcoolului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Barurile și puburile, risc de răspândire a COVID-19

Potrivit studiului publicat în Journal of Studies on Alcohol and Drugs, în ciuda eforturilor de a adera la măsurile de prevenție, localurile rămân un risc pentru răspândirea COVID, cercetările efectuate în Scoția în timpul verii dezvăluind probleme de la aglomerație până la clienții care cântă și personalul care nu intervine în mod eficient.

„Aceste concluzii nu sunt ușor de auzit pentru patronii de baruri și puburi în acest moment și, fără îndoială, riscurile se vor aplica diferit în diferite locații”, a declarat profesorul Niamh Fitzgerald, directorul Institutului pentru sănătate și marketing social al Universității din Stirling, care a condus cercetarea, citată de CNN. „Dar există probleme foarte reale legate de natura socială a puburilor și de factorul alcool care le face diferite de alte spații publice.”

ADVERTISEMENT

În ciuda îndrumărilor guvernamentale și a eforturilor proprietarilor de baruri de a implementa măsuri de siguranță, clienții și personalul nu au respectat nici măcar cele mai simple măsuri menite să prevină răspândirea virusului, mai ales atunci când clienții erau sub influența alcoolului, au descoperit cercetătorii.

Cu toate acestea, au fost emise îndrumări detaliate în legătură cu măsurile de precauție necesare, cum ar fi distanța fizică de 1 metru însoțită de semnalizare și obligativitatea pentru clienți de a rămâne așezați, cu cerințe suplimentare privind măsurile, inclusiv urmărirea contactelor introduse din august, după ce un focar mare de COVID din Aberdeen a fost urmărit până la puburi și terenuri de golf.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fitzgerald și colegii săi raportează cum au fost făcute observațiile de perechi de cercetători care s-au prezentat drept clienți în 29 de baruri și pub-uri din Scoția în lunile iulie și august. La fiecare locație, cercetătorii au petrecut până la două ore făcând un bilanț al configurării fizice a spațiului și al comportamentului personalului și al clienților.

Fitzgerald a declarat că echipa a constatat că practic toate localurile au făcut modificări în modul în care funcționau, de la mutarea meselor mai departe, până la implementarea circuitelor cu sens unic, utilizarea semnalizărilor guvernamentale și introducerea unor măsuri de igienă, cum ar fi tacâmurile de unică folosință.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Însă echipa a găsit probleme comune, inclusiv anumite zone în care clienții trebuiau să treacă unul pe lângă celălalt pe coridoare și în zona toaletelor. Au existat, de asemenea, probleme mai grave în multe dintre spații. Printre acestea se numărau clienții care se mutau pentru a se alătura oamenilor la alte mese, îmbrățișarea oamenilor străini, realizarea de selfie-uri cu membrii personalului și cântatul.

„În majoritatea acestor incidente, clienții erau beți”, a spus Fitzgerald, adăugând în multe cazuri că personalul nu a luat măsuri sau nu a reușit să facă acest lucru.

ADVERTISEMENT

Echipa a constatat că personalul nu purta în mod constant măștile de protecție, unii coborându-le pentru a vorbi cu clienții, ceea ce le făcea ineficiente.

Cercetătorii au mai menționat că unele dintre vizite au fost făcute în timpul după-amiezii, când problemele erau mai puțin frecvente.

ADVERTISEMENT

Fitzgerald consideră că barurile ar putea să reducă întrucâtva nivelul de risc comunicând clar așteptările și încercând să creeze o atmosferă de „auto-control” între clienți. Deși spre deosebire de locuri cum ar fi magazinele alimentare sau magazinele cu amănuntul, barurile sunt spații sociale inerente, iar eforturile suplimentare ar putea duce la scăderea numărului de clienți.

Guvernele pot contribui la eliminarea riscului prin implementarea de măsuri suplimentare, cum ar fi stabilirea orei de închidere, a menționat Fitzgerald.

Desigur, nu există nicio modalitate de a elimina complet riscul au mai precizat cercetătorii.