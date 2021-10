Studiu. Imunitatea oferită de vaccinul Pfizer începe să scadă la două luni după rapel. Protecția împotriva bolilor grave rămâne însă puternică

Oamenii de știință din zonele menționate au ajuns, așadar, la concluzia că la două luni după doza de rapel cu serul de la Pfizer imunitatea unei persoane poate scădea. În schimb, poate rămâne puternică protecția față de bolile grave și deces.

La studiu au contribuit, mai exact, specialiști de la centrul medical Sheba, renumit în Israel, dar și specialiști de la Weill Cornell Medicine – Qatar. Rezultatele au fost publicate în New England Journal of Medicine.

”Am efectuat acest studiu prospectiv de cohortă longitudinală care a implicat lucrătorii din domeniul sănătății de la centrul medical Sheba, un mare centru medical din Israel”, potrivit dr. Gili Regev Yochay de la Sheba, citat de

Referitor la cercetătorii israelieni, ei au remarcat faptul că nivelul anticorpilor, produși de, corelează cu protecția împotriva infecțiilor.

De altfel, au constatat o imunitate mai puternică pentru cei care s-au vindecat de Covid și ulterior și-au administrat vaccinul.

”Lucrările publicate cu privire la multe vaccinuri, cum ar fi cele împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei au arătat o mică scădere în fiecare an, de 5 până la 10% a nivelurilor de anticorpi neutralizanți.

Noi am constatat că o scădere semnificativă și rapidă a răspunsului imun la vaccinul BNT162b2 a fost observată la câteva luni după vaccinare”, au scris în New England Journal of Medicine, experții israelieni.

Vaccinul Pfizer a redus mortalitatea de Covid în Israel și Qatar cu 90%

În privința studiului din Qatar, s-a observat cum în urma cunoscut acolo drept BNT162b2, au fost mai puține persoane care au murit și au avut nevoie de internare, într-un procent de 90%.

”Protecția indusă de BNT162b2 împotriva infecției crește rapid după prima doză, atinge un vârf în prima lună după a doua doză și apoi se diminuează treptat în lunile următoare.

Scăderea pare să se accelereze după a patra lună, pentru a ajunge la un nivel scăzut de aproximativ 20% în lunile următoare”, a scris și Laith Abu-Raddad de la Weill Cornell Medicine Qatar.

Compania Pfizer a aprobat scăderea imunității după a doua doză

Faptul că imunitatea scade la două luni după rapelul cu Pfizer atrage cu sine riscul unor noi valuri de infectare, mai avertizează oamenii de știință.

”Se presupune că persoanele vaccinate au o rată mai mare de contact social decât persoanele nevaccinate și pot avea, de asemenea, o aderență mai scăzută la măsurile de siguranță.

Acest medicament ar putea reduce eficacitatea reală a vaccinului în comparație cu eficacitatea sa biologică, explicând, eventual, scăderea protecției.

Aceste constatări sugerează că o mare parte din populația vaccinată și-ar putea pierde protecția împotriva infecției, în lunile următoare, ceea ce ar putea crește potențialul unor noi valuri epidemice”, au mai precizat specialiștii din Qatar.

Compania Pfizer a confirmat, de altfel, faptul că imunitatea scade la 2 luni după a doua doză.