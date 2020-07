Studiu îngrijorător: Imunitatea la coronavirus se pierde repede în cazul pacienţilor cu simptome uşoare

Un studiu publicat marți arată că la persoanele care au avut forme ușoare de COVID-19 cantitatea de anticorpi împotriva coronavirusului scade considerabil în primele trei luni de la infecție, informează site-ul agenției Xinhua.

O echipă de cercetare de la University of California din Los Angeles (Statele Unite) a făcut un studiu pe un lot de 34 de persoane care s-au vindecat de forme ușoare de COVID-19. Într-o perioadă de trei luni, s-au făcut analize de sânge de două sau trei ori persoanelor din acest lot.

Cercetătorii au descoperit că există o reducere rapidă a anticorpilor, proteinele din sistemul imunitar care opresc virusurile să infecte celulele corpului. În medie, nivelul anticorpilor s-a înjumătățit la fiecare 73 de zile, potrivit studiului publicat în The New England Journal of Medicine.

Scăderea imunității la coronavirus determinată de dispariția anticorpilor

Descoperirea provoacă temeri că imunitatea umorală împotriva SARS-CoV-2 ar putea să persiste multă vreme la persoanele cu forme ușoare ale bolii, acestea alcătuind majoritatea pacienților cu COVID-19, se arată în studiu.

Alte studii vor fi necesare pentru a defini un prag cantitativ al protecției împotriva virusului și rata de reducere a anticorpilor împotriva SARS-CoV-2 pe o perioadă mai lungă de 90 de zile.

Studiul contrazice o afirmație recentă a epidemiologului-șef al Suediei, Anders Tegnell care susține că persoanele infectate nu se mai vor reinfecta timp de șase luni de la prima îmbolnăvire. Afirmația sa a fost contrazisă de mai mulți experți care susțin că, în momentul de față, nu se poate determina în mod cert perioada de imunitate.

De altfel, un studiu realizat de cercetătorii de la King’s College din Londra, pe un lot de 96 de persoane, a arătat că aproape toți participanții la studiu avea anticorpi detectabili după vindecare, însă nivelurile acestora au început să scadă la trei luni de la vindecare, informație care confirmă îngrijorările celor de la University of California.

