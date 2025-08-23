News

Studiul care schimbă perspectiva asupra atmosferei Pământului. Care e cel mai sumbru scenariu la care specialiștii se așteaptă

Specialiștii trag un semnal de alarmă și vorbesc despre modificările care ar putea apărea la nivelul atmosferei Pământului.
Valentina Vladoi
23.08.2025 | 22:01
Studiul care schimba perspectiva asupra atmosferei Pamantului Care e cel mai sumbru scenariu la care specialistii se asteapta
Impactul devastator al tehnologiei asupra atmosferei Pământului. Sursă foto: Freepik, Pinterest / colaj Fanatik

Conform cercetătorilor, la nivelul atmosferei Pământului vor exista modificări importante în anii care urmează. La ce ne putem aștepta și ce se va întâmpla cu sateliții de pe orbită?

ADVERTISEMENT

Cum arată rezultatele unui nou studiu

Pe măsură ce nivelurile de dioxid de carbon din atmosfera superioară a Pământului continuă să crească, există îngrijorări tot mai mari cu privire la modul în care această schimbare va afecta comportamentul furtunilor geomagnetice și impactul acestora asupra infrastructurii tehnologice a Pământului.

Un nou studiu condus de oamenii de știință de la Centrul Național pentru Cercetări Atmosferice (NSF NCAR) din cadrul Fundației Naționale pentru Știință din SUA explorează aceste schimbări în dinamica atmosferei Pământului și potențialele lor consecințe, în special pentru sateliții care orbitează Pământul.

ADVERTISEMENT

Pe măsură ce dependența umană de tehnologia satelitară crește, înțelegerea modului în care furtunile geomagnetice vor evolua într-o atmosferă în schimbare a devenit esențială pentru pregătirea pentru provocările viitoare.

Studiul, publicat în Geophysical Research Letters, evidențiază modul în care o atmosferă superioară mai subțire și mai rece ar putea duce la creșteri mai accentuate ale densității atmosferice în timpul furtunilor geomagnetice.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

Acest lucru ar putea crește rezistența asupra sateliților și ar putea perturba servicii vitale precum GPS-ul, comunicațiile și sistemele de securitate națională, arată Dailygalaxy.com.

ADVERTISEMENT
Cum au numit olandezii prestația lui Dennis Man, scos după 45 de minute...
Digisport.ro
Cum au numit olandezii prestația lui Dennis Man, scos după 45 de minute la debutul pentru PSV

Ce spun cercetătorii despre evoluția atmosferei Pământului

Atmosfera superioară este o parte esențială a sistemului climatic mai larg al Pământului. Aceasta influențează totul, de la semnalele de comunicații până la operațiunile cu sateliții.

Spre deosebire de atmosfera inferioară, care se încălzește odată cu creșterea gazelor cu efect de seră, cum ar fi dioxidul de carbon, atmosfera superioară experimentează un efect de răcire.

ADVERTISEMENT

Acest lucru se datorează comportamentului unic al dioxidului de carbon la altitudini mari. În atmosfera inferioară, CO₂ captează căldura, provocând încălzire. De cealaltă parte, în atmosfera superioară, acționează diferit.

Mai exact, la altitudini mai mari, unde aerul este mult mai rarefiat, CO₂ reemite căldura absorbită înapoi în spațiu, în loc să o transfere moleculelor din apropiere, ducând la un efect de răcire.

Ce se întâmplă atunci când concentrațiile de dioxid de carbon cresc

Pe măsură ce concentrațiile de dioxid carbon continuă să crească în următoarele decenii, se așteaptă ca această tendință de răcire să se intensifice, modificând și mai mult dinamica atmosferei Pământului.

Această tendință de răcire are ca rezultat o scădere a densității generale a atmosferei superioare, un fenomen care a fost deja prezis în mai multe studii anterioare. Cu toate acestea, cele mai recente cercetări merg cu un pas mai departe.

Acestea investighează modul în care această atmosferă va reacționa în timpul furtunilor geomagnetice. Vorbim practic despre acele perioade în care activitatea solară crește și trimite explozii de particule încărcate către Pământ. Aceste perturbații solare interacționează cu atmosfera superioară, crescând momentan densitatea acesteia.

Impactul asupra sateliților care orbitează în jurul Pământului

Noul studiu sugerează că, în ciuda reducerii generale a densității atmosferice, furtunile geomagnetice pot declanșa în continuare creșteri bruște ale densității, deși pornind de la o valoare inițială mai scăzută.

Asta ar putea însemna că, deși atmosfera superioară nu va deveni la fel de densă în timpul unei furtuni geomagnetice ca în prezent, creșterea relativă a densității ar putea fi și mai severă, creând noi provocări pentru tehnologia satelitară.

Una dintre cele mai semnificative consecințe ale acestor schimbări este impactul potențial asupra sateliților care orbitează Pământul. Sateliții sunt supuși rezistenței venită din partea atmosferei superioare. Iar asat le încetinește viteza și le poate modifica înălțimea orbitală în timp.

Cu cât atmosfera este mai densă, cu atât rezistența este mai mare și, prin urmare, cu atât durata de viață a satelitului este mai scurtă. Ce s-ar mai putea întâmpla la nivelul atmosferei Pământului?

Impactul viitoarelor furtuni geomagnetice

Studiul subliniază că viitoarele furtuni geomagnetice ar putea determina creșterea densității atmosferei superioare de aproape trei ori față de nivelul inițial, o creștere dramatică în comparație cu condițiile actuale.

„Modul în care energia Soarelui afectează atmosfera se va schimba în viitor, deoarece densitatea de fond a atmosferei este diferită și acest lucru creează un răspuns diferit”, a declarat Nicholas Pedatella, om de știință la NSF NCAR și autorul principal al studiului.

Având în vedere actuala situație, sateliții s-ar putea confrunta cu episoade de rezistență mai frecvente sau mai intense în timpul furtunilor geomagnetice. Iar asta ar putea duce la o degradare mai rapidă pe orbită, durate de viață operaționale mai scurte și costuri crescute asociate cu întreținerea și înlocuirea sateliților.

„Perla de pe Valea Prahovei” nu se mai vinde. Motivul pentru care tranzacția...
Fanatik
„Perla de pe Valea Prahovei” nu se mai vinde. Motivul pentru care tranzacția de milioane de euro a fost oprită
Cum ar vota ucrainenii dacă s-ar organiza alegeri prezidențiale. Candidatul surpriză care i-ar...
Fanatik
Cum ar vota ucrainenii dacă s-ar organiza alegeri prezidențiale. Candidatul surpriză care i-ar putea lua locul lui Zelenski
Un avion cu doi pasageri la bord a dispărut în mod misterios. Incidentul...
Fanatik
Un avion cu doi pasageri la bord a dispărut în mod misterios. Incidentul este similar cu enigma zborului MH370
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Reacția lui Cristi Săpunaru, după postarea Dianei Șucu: `Eu am cea mai iubită...
iamsport.ro
Reacția lui Cristi Săpunaru, după postarea Dianei Șucu: `Eu am cea mai iubită manea pe corp`
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la...
viva.ro
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la adresa Ginei Pistol. Fără ezitare, și-a spus părerea sinceră despre ea: „Toate...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face...
Jurnalul.ro
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Actrița Helen Mirren, tranșantă la 80 de ani. „Urăsc expresia «plină de spirit»”....
adevarul.ro
Actrița Helen Mirren, tranșantă la 80 de ani. „Urăsc expresia «plină de spirit»”. Care este cea mai grea parte a bătrâneții
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani...
unica.ro
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat...
Observatornews.ro
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat alarma
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere....
as.ro
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a putut fotografia
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România....
stiripesurse.ro
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa...
Libertatea.ro
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa ceva ca aici. Haosul și lupta pentru legume sunt absolut unice în lume!”
Avertisment Google pentru cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail
informat.ro
Avertisment Google pentru cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian...
RTV.NET
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian Rizea. Dezvăluirile momentului
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!