Stupefiat după FC Argeș – Dinamo 1-1, Andrei Nicolescu și-a certat jucătorii: „E ireal câte decizii proaste. Trebuie să mergem la biserică”

FC Argeș – Dinamo, din etapa a 3-a a play-off-ului, s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Piteștenii au condus până în minutul 76, după reușita lui Matos, însă Gnahore a marcat golul care a stabilit rezultatul final. La scurt timp după încheierea partidei, Andrei Nicolescu a tras concluziile în urma acestei remize din SuperLiga.

Andrei Nicolescu, sătul după un nou meci fără victorie

La scurt timp după f , Andrei Nicolescu s-a arătat siderat de faptul că formația din Ștefan cel Mare ratează atât de mult în faza de atac. Oficialul „câinilor” susține că atât el, cât și jucătorii ar trebui să meargă mai des la biserică, pentru ca lucrurile să intre pe un alt făgaș.

„Senzaţia este că, deşi nu sunt religios, am impresia că trebuie să mergem la biserică. Creștinii ortodocși, cei catolici, iar musulmanii să se ducă la moschee. Cred că avem nevoie de un reper nou cu noi. Nu sunt bisericos, dar trebuie să ne gândim la relația cu energia supremă, că ceva nu se leagă.

E ireal câte decizii proaste putem să luăm acolo în faţă, în momente când trebuie să ai nevoie de sânge rece. E dezamăgitor. Nu știu dacă e de formă sau de inspirație. Acolo în față sunt mingi simple și nu luăm decizii corecte. Sunt foarte supărat”, a declarat Andrei Nicolescu.

Dinamo, pe ultimul loc din play-off

Deși s-a aflat pe tot parcursul sezonului regular în primele 3 din clasament, Dinamo are parte de un început foarte slab în play-off. Formația din Ștefan cel Mare are un bilanț horror în ultimele 6 partide din SuperLiga: 5 înfrângeri și o remiză, iar șansele la un loc ce duce în cupele europene au scăzut drastic.

, cu 27 de puncte, iar distanța până la U Cluj și Universitatea Craiova, ocupantele de pe pozițiile unu și doi, este de 6 puncte. De menționat este că liderii au un meci mai puțin disputat. În acest context, Dinamo trebuie să aibă un parcurs aproape perfect în cele 7 runde rămase de disputat, asta pentru a putea spera la o clasare ce asigură participarea în UEFA Conference League.