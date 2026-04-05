Stupefiat după FC Argeș – Dinamo 1-1, Andrei Nicolescu și-a certat jucătorii: „E ireal câte decizii proaste. Trebuie să mergem la biserică”

Andrei Nicolescu și-a găsit cu greu cuvintele după FC Argeș - Dinamo 1-1. Oficialul „câinilor” a invocat divinitatea după un nou meci fără victorie în play-off și și-a criticat jucătorii.
Iulian Stoica
05.04.2026 | 09:38
Stupefiat dupa FC Arges Dinamo 11 Andrei Nicolescu sia certat jucatorii E ireal cate decizii proaste Trebuie sa mergem la biserica
Andrei Nicolescu, sătul după un nou meci fără victorie. Foto: sportpictures
FC Argeș – Dinamo, din etapa a 3-a a play-off-ului, s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Piteștenii au condus până în minutul 76, după reușita lui Matos, însă Gnahore a marcat golul care a stabilit rezultatul final. La scurt timp după încheierea partidei, Andrei Nicolescu a tras concluziile în urma acestei remize din SuperLiga.

Andrei Nicolescu, sătul după un nou meci fără victorie

La scurt timp după fluierul final al partidei FC Argeș – Dinamo, Andrei Nicolescu s-a arătat siderat de faptul că formația din Ștefan cel Mare ratează atât de mult în faza de atac. Oficialul „câinilor” susține că atât el, cât și jucătorii ar trebui să meargă mai des la biserică, pentru ca lucrurile să intre pe un alt făgaș.

„Senzaţia este că, deşi nu sunt religios, am impresia că trebuie să mergem la biserică. Creștinii ortodocși, cei catolici, iar musulmanii să se ducă la moschee. Cred că avem nevoie de un reper nou cu noi. Nu sunt bisericos, dar trebuie să ne gândim la relația cu energia supremă, că ceva nu se leagă. 

E ireal câte decizii proaste putem să luăm acolo în faţă, în momente când trebuie să ai nevoie de sânge rece. E dezamăgitor. Nu știu dacă e de formă sau de inspirație. Acolo în față sunt mingi simple și nu luăm decizii corecte. Sunt foarte supărat”, a declarat Andrei Nicolescu.

Dinamo, pe ultimul loc din play-off

Deși s-a aflat pe tot parcursul sezonului regular în primele 3 din clasament, Dinamo are parte de un început foarte slab în play-off. Formația din Ștefan cel Mare are un bilanț horror în ultimele 6 partide din SuperLiga: 5 înfrângeri și o remiză, iar șansele la un loc ce duce în cupele europene au scăzut drastic.

Elevii lui Zeljko Kopic ocupă ultimul loc din play-off după primele trei etape desfășurate, cu 27 de puncte, iar distanța până la U Cluj și Universitatea Craiova, ocupantele de pe pozițiile unu și doi, este de 6 puncte. De menționat este că liderii au un meci mai puțin disputat. În acest context, Dinamo trebuie să aibă un parcurs aproape perfect în cele 7 runde rămase de disputat, asta pentru a putea spera la o clasare ce asigură participarea în UEFA Conference League.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
