Stupoare în Formula 1! Ce a făcut campionul mondial en-titre înaintea începerii noului sezon din “Marele Circ”

Lando Norris, suprinzătorul campion din Formula 1, care a câștigat primul său titlu anul trecut, a luat o decizie radicală înainte de a-și apăra trofeul
Catalin Oprea
20.02.2026 | 07:45
Lando Norris s-a despărțit de iubita lui portugheză FOTO X
Campionul mondial de Formula 1, Lando Norris, s-a despărțit de iubita sa, modelul Margarida Corceiro. Potrivit The Sun, vestea a venit după ce el a fost auzit spunându-i unui coleg pilot că este „singur”,

Lando Norris s-a despărțit de fotomodelul Margarida Corceiro

El era cu modelul portughez Margarida Corceiro din 2023. Pilotul britanic, în vârstă de 26 de ani, a dezvăluit știrea șocantă în timpul unei discuții cu prietenul său, Carlos Sainz Jr. Într-un clip TikTok, pilotul Williams, Sainz, poate fi auzit întrebându-l pe Lando: „Tu și Magui sunteți bine?” Norris, de la McLaren, a răspuns cu „Nu”, înainte de a confirma că acum este „single man”.

Sainz părea uimit de cele auzite, în timp ce cei doi continuau să discute în despre testele de pre-sezon de la Bahrain, din această săptămână. Norris și Margarida au început să se întâlnească în 2023. S-au despărțit în 2024, dar și-au reînnoit relația anul trecut, portugheza fiind alături de el când a câștigat singurul lui titlu Mondial din carieră.

Portugheza a fost iubita lui Joao Felix

Actriță și model portughez, în vârstă de 23 de ani, Margarida a avut anterior o relație cu compatriotul său, fotbalistul Joao Felix, care joacă acum la Al Nassr. Tânăra a fost acuzată că l-a înșelat în mai multe rânduri pe portughezul Joao Felix, ea fiind fotografiată la un moment dat în compania unui alt fotbalist, Pedro Porro de la Tottenham.

O sursă, care nu și-a dezvăluit identitatea, a declarat despre despărțire: „De ceva vreme existau semne revelatoare. S-au îndepărtat unul de celălalt după victoria lui din sezonul trecut. Cel mai mare indiciu a apărut în Bahrain, când el și echipa lui au continuat testele înainte de noul sezon. Lando a organizat o petrecere pentru a le mulțumi celor care au fost alături de el de la început și cărora le atribuie meritul de a-l fi ajutat să câștige titlul.

Toți cei care contau au pozat pentru o fotografie de grup.Singura care nu era prezentă era iubita lui, Magui. Acest lucru a stârnit, în mod firesc, zvonuri”. Purtătorul său de cuvânt al sportivului a refuzat să comenteze informația.

Formula 1 începe luna viitoare în Australia

Norris a câștigat primul său titlu mondial în ultima cursă a sezonului 2025 și își începe apărarea titlului luna viitoare, la Marele Premiu al Australiei. Până atunci, piloții și constructorii au o perioadă de teste în Bahrein.

Calendarul Campionatului Mondial de Formula 1 din 2026

6-8 martie: Marele Premiu al Australiei (Melbourne)

13-15 martie: Marele Premiu al Chinei (Shanghai)

27-29 martie: Marele Premiu al Japoniei (Suzuka)

10-12 aprilie: Marele Premiu al Bahrainului (Sakhir)

17-19 aprilie: Marele Premiu al Arabiei Saudite (Jeddah)

1-3 mai: Marele Premiu de la Miami (Statelor Unite)

22-24 mai: Marele Premiu al Canadei (Montreal)

5-7 iunie: Marele Premiu al Principatului Monaco (Monte Carlo)

12-14 iunie: Marele Premiu al Spaniei (Barcelona)

26-28 iunie: Marele Premiu al Austriei (Spielberg)

3-5 iulie: Marele Premiu al Marii Britanii (Silverstone)

17-19 iulie: Marele Premiu al Belgiei (Spa-Francorchamps)

24-26 iulie: Marele Premiu al Ungariei (Budapesta)

21-23 august: Marele Premiu al Olandei (Zandvoort)

4-6 septembrie: Marele Premiu al Italiei (Monza)

11-13 septembrie: Marele Premiu de la Madrid (Spania)

25-27 septembrie: Marele Premiu al Azerbaidjanului (Baku)

9-11 octombrie: Marele Premiu de la Singapore

23-25 octombrie: Marele Premiu al Statelor Unite (Austin)

30 octombrie-1 noiembrie: Marele Premiu al Mexicului (Ciudad de Mexico)

6-8 noiembrie: Marele Premiu al Braziliei (Sao Paulo)

19-21 noiembrie: Marele Premiu de la Las Vegas (SUA)

27-29 noiembrie: Marele Premiu al Qatarului (Losail)

4-6 decembrie: Marele Premiu de la Abu Dhabi (Yas Marina)

