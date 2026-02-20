Stupoare în Formula 1! Ce a făcut campionul mondial en-titre înaintea începerii noului sezon din “Marele Circ”

Campionul mondial de Formula 1, Lando Norris, s-a despărțit de iubita sa, modelul Margarida Corceiro. Potrivit The Sun, vestea a venit după ce el a fost auzit spunându-i unui coleg pilot că este „singur”,
El era cu modelul portughez Margarida Corceiro din 2023. Pilotul britanic, în vârstă de 26 de ani, a dezvăluit știrea șocantă în timpul unei discuții cu prietenul său, Carlos Sainz Jr. Într-un clip TikTok, pilotul Williams, Sainz, poate fi auzit întrebându-l pe Lando: „Tu și Magui sunteți bine?” Norris, de la McLaren, a răspuns cu „Nu”, înainte de a confirma că acum este „single man”.
Sainz părea uimit de cele auzite, în timp ce cei doi continuau să discute în despre testele de pre-sezon de la Bahrain, din această săptămână. Norris și Margarida au început să se întâlnească în 2023. S-au despărțit în 2024, dar și-au reînnoit relația anul trecut, portugheza fiind alături de el când a câștigat singurul lui titlu Mondial din carieră.
Actriță și model portughez, în vârstă de 23 de ani, Margarida a avut anterior o relație cu compatriotul său, fotbalistul Joao Felix, care joacă acum la Al Nassr. Tânăra a fost acuzată că l-a înșelat în mai multe rânduri pe portughezul Joao Felix, ea fiind fotografiată la un moment dat în compania unui alt fotbalist, Pedro Porro de la Tottenham.
O sursă, care nu și-a dezvăluit identitatea, a declarat despre despărțire: „De ceva vreme existau semne revelatoare. S-au îndepărtat unul de celălalt după victoria lui din sezonul trecut. Cel mai mare indiciu a apărut în Bahrain, când el și echipa lui au continuat testele înainte de noul sezon. Lando a organizat o petrecere pentru a le mulțumi celor care au fost alături de el de la început și cărora le atribuie meritul de a-l fi ajutat să câștige titlul.
Toți cei care contau au pozat pentru o fotografie de grup.Singura care nu era prezentă era iubita lui, Magui. Acest lucru a stârnit, în mod firesc, zvonuri”. Purtătorul său de cuvânt al sportivului a refuzat să comenteze informația.
Norris a câștigat primul său titlu mondial în ultima cursă a sezonului 2025 și își începe apărarea titlului luna viitoare, la Marele Premiu al Australiei. Până atunci, piloții și constructorii au o perioadă de teste în Bahrein.
Calendarul Campionatului Mondial de Formula 1 din 2026
6-8 martie: Marele Premiu al Australiei (Melbourne)
13-15 martie: Marele Premiu al Chinei (Shanghai)
27-29 martie: Marele Premiu al Japoniei (Suzuka)
10-12 aprilie: Marele Premiu al Bahrainului (Sakhir)
17-19 aprilie: Marele Premiu al Arabiei Saudite (Jeddah)
1-3 mai: Marele Premiu de la Miami (Statelor Unite)
22-24 mai: Marele Premiu al Canadei (Montreal)
5-7 iunie: Marele Premiu al Principatului Monaco (Monte Carlo)
12-14 iunie: Marele Premiu al Spaniei (Barcelona)
26-28 iunie: Marele Premiu al Austriei (Spielberg)
3-5 iulie: Marele Premiu al Marii Britanii (Silverstone)
17-19 iulie: Marele Premiu al Belgiei (Spa-Francorchamps)
24-26 iulie: Marele Premiu al Ungariei (Budapesta)
21-23 august: Marele Premiu al Olandei (Zandvoort)
4-6 septembrie: Marele Premiu al Italiei (Monza)
11-13 septembrie: Marele Premiu de la Madrid (Spania)
25-27 septembrie: Marele Premiu al Azerbaidjanului (Baku)
9-11 octombrie: Marele Premiu de la Singapore
23-25 octombrie: Marele Premiu al Statelor Unite (Austin)
30 octombrie-1 noiembrie: Marele Premiu al Mexicului (Ciudad de Mexico)
6-8 noiembrie: Marele Premiu al Braziliei (Sao Paulo)
19-21 noiembrie: Marele Premiu de la Las Vegas (SUA)
27-29 noiembrie: Marele Premiu al Qatarului (Losail)
4-6 decembrie: Marele Premiu de la Abu Dhabi (Yas Marina)