Stupoare în Liga 2! Fostul antrenor de la FCSB și-a dat demisia, după ce primarul a ironizat jucătorii pe internet: „Tot așa veți primi și salariul”. Foto

Etapa a 2-a din play-out-ul ligii secunde a adus în față o situație reprobabilă. Fostul antrenor de la FCSB a decis să își prezinte demisia după ce primarul localității a ironizat jucătorii după o nouă înfrângere. Comentariile nu au întârziat să apară de la internauți, astfel că edilul a postat conversația avută cu tehnicianul.

CS Tunari a pierdut în etapa a 2-a din play-out-ul ligii secunde, scor 0-4, iar în urma acestui eșec Dinu Todoran și-a prezentat demisia. Tehnicianul a rezistat doar 11 meciuri pe banca echipei, timp în care a obținut un bilanț de două victorii, trei remize și șase înfrângeri. Cum echipa a revenit pe ultima poziție, primarul a ieșit cu un mesaj ironic la adresa jucătorilor.

Mai exact, Cristian Niculae, primarul din Tunari, a comentat la postarea CS Tunari în care a fost prezentată înfrângerea cu CS Afumați. Edilul a scris: „Felicitări! Tot așa veți primi și salariul”, nota fiind ironică, echipa ajungând pe ultimul loc, iar șansele de salvare de la retrogradare sunt infime, distanța până la CSC Șelimbăr, formație ce se află pe loc de baraj, fiind de 7 puncte.

Cum localnicii din Tunari s-au arătat nemulțumiți, Cristian Niculae a revenit cu o fotografie în care a arătat conversația avută cu Dinu Todoran. Fostul antrenor de la FCSB i-a scris edilului: „Vă mulțumesc pentru sprijinul constant și pentru încrederea acordată. Aprecierea dumneavoastră a contribuit la parcursul meu și la rezultatele pozitive obținute. Plec cu recunoștință și vă doresc mult succes în continuare”.

Totuși, situația de la CS Tunari este una specială. Clubul a atras, la începutul acestui sezon, , Panțîru sau . În ciuda acestui fapt, rezultatele nu au fost pe măsură, iar primarul a fost considerat responsabil. Mai exact, Cristian Niculae se comportă ca și cum echipa i-ar aparține, însă finanțarea vine din partea primăriei, banii oferiți jucătorilor fiind publici.

Dinu Todoran, pus la FCSB datorită spiritualității

Fotbalul românesc a fost șocat în vara anului 2021, când Gigi Becali îl punea antrenor la FCSB pe Dinu Todoran. Patronul roș-albaștrilor îl voia pe Todoran ca principal la academie, în , care merge des la biserică.

„Am ales un antrenor pe criteriu de cumințenie, un om cuminte, un om bun, pe Dinu Todoran. I-am spus lui Meme să-l sune, ca să-l punem la Academie, să colaborăm cu el. L-a sunat Meme și i-a zis că e la biserică pentru că e sărbătoare mare, Sfinții Constantin și Elena. Dacă era la biserică, atunci am zis că nu-l punem la Academie, ci direct la prima echipă. L-am chemat, a venit, a semnat deja. A semnat la 18:00.

Acum o lună luase Meme legătura cu el să coordoneze la Academie, dar a rămas să mai discutăm. Că noi trebuie să facem niște schimbări la Academie. Și când mi-a spus Meme că n-a putut să vorbească cu el acum, că i-a dat mesaj că e la Căldărușani, la duhovnicul lui, am zis să nu-i mai propună pentru Academie, ci antrenor la prima echipă”, declara Gigi Becali la acel moment.

