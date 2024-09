Stupoare la DIICOT. Mașinile de lux ale fraților Tate sunt închiriate, iar adevăratul proprietar își vrea bolizii înapoi. Andrew: ”Eu nu dețin nimic”

După primul ”raid” al DIICOT la vila din Voluntari a fraților Tate, Andrew a dat un interviu pentru o televiziune din Marea Britanie în care recunoștea, în premieră, că mașinile de lux din curtea lui nu îi aparțin ci sunt închiriate.

Andrew Tate, într-un interviu pentru o televiziune din Anglia: ”Bineînțeles, eu nu dețin nimic”

”Da, mi-au luat toate mașinile, dar, în realitate, aceste mașini sunt închiriate. Nu dețin cu adevărat aceste mașini, pentru că, bineînțeles, eu nu dețin nimic”, spunea Andrew Tate. Declarația a devenit virală pe TikTok, strângând peste 1,5 milioane de vizualizări și zeci de mii de reacții.

ADVERTISEMENT

În România, și sechestrarea mașinilor de lux ridicate de la vila lor s-a transformat într-un adevărat spectacol media. Televiziuni din țară și din străinătate au mers în Pipera pentru a asista la acest show: ”Cel mai toxic om de pe Pământ” (așa cum se autointitulează Andrew Tate) și fratele Tristan priveau cum mașinile lor de milioane de euro erau încărcate pe platforme și duse în custodia poliției.

Mergând pe firul declarației, FANATIK a aflat că ale fraților Tate aparțin, în realitate, unei companii din Marea Britanie, care le închiriază pe termen lung și organizează sejururi pentru clienți VIP la bordul unor astfel de bolizi, în întreaga lume. Numele companiei este și este înregistrată în localitatea Morecambe, comitatul Lancashire, în nod-vestul Angliei.

ADVERTISEMENT

În 2022, timp de câteva luni, Andrew Tate a fost investit drept director al companiei. Acesta a demisionat din funcție la data de 19 decembrie 2022, cu zece zile înainte de descinderea mascaților la vila lui din Voluntari.

Proprietarul mașinilor fraților Tate: ”Eu i-am livrat mașinile în România”

Patronul companiei este un tânăr din Preston, pe nume James Louis Cannon (sau, mai simplu, Jay Cannon), care susține că frații Tate îi sunt clienți și că au închiriat mai multe mașini de la el. El spune că s-a cunoscut cu Andrew Tate în urmă cu 7-8 ani, în timp ce se plimba cu una din mașinile sale de lux.

ADVERTISEMENT

”Andrew Tate pe care l-am cunoscut nu era Top G, nu era faimos. Mă plimbam prin Londra, eram într-un Ferrari alb cu inscripțiile firmei, când un Aston Martin cu numărul T8SPY a oprit în spatele meu și a început să mă lumineze, pentru a trage pe dreapta.

A ieșit din mașină un tip mare care m-a întrebat: Hei, omule, care-i treaba cu firma asta, Cannon Run? I-am povestit câteva lucruri, iar el a închiriat două mașini și ne-am împrietenit. (…)

ADVERTISEMENT

A închiriat mașinile pentru o perioadă de 6-12 luni, fără plata în avans. Iar eu i le-am livrat în România. Am condus prin Serbia, a fost o nebunie… În timp, am devenit prieteni, Andrew nu este cel pe care-l vedeți online.

Da, e adevărat, a fost directorul nostru, dar a nu a avut o funcție de execuție. Am făcut afaceri cu el, am și vândut câteva mașini împreună. Am avut intenția de a-l aduce oficial în afacere.

Am avut o întâlnire cu el în România, am căzut la o înțelegere. Apoi a apărut ceva în presă că vrea să cumpere o parte din afacere cu 1,5 milioane de lire… În momentul ăsta, afacerea este ”pe gheață”.

Unele circumstanțe s-au schimbat. Pentru moment, am lăsat totul baltă, nu știm dacă Andrew mai este în aceeași poziție în care era în urmă cu o jumătate de an sau un an”, a povestit Jay Cannon într-un podcast.

Acestea sunt mașinile fraților Tate sechestrate de DIICOT

Astăzi, Jay Cannon și compania lui au ajuns parte din procesul fraților Tate. Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată, într-un dosar de trafic de persoane și constituire de grup infracțional organizat. Procedura s-a blocat, însă, în camera preliminară, acolo unde britanicii au contestat legalitatea probelor din rechizitoriu.

Una dintre sesizări vizează tocmai situația mașinilor, pe care DIICOT a pus sechestru, cu toate că societatea The Cannon Run Ltd a depus dovezi că automobilele le aparțin.

Potrivit datelor din dosar, consultate de FANATIK, lista mașinilor indisponibilizate este una impresionantă, a căror valoare ajunge la cîtva milioane de euro

Astfel, la data de 29 decembrie au fost sechestrate următoarele automobile:

Porsche 911 Carrera 4s

BMW X6

Aston Martin Vanguish S Volante V12

Rolls Royce Wraith V12

Lamborghini Huracan Evo LP 640-4

Mercedes GLE

Ferrari 458 Spider

Ferrari 812 Superfast

BMW X5 Competition

Mercedes V-Klasse

Mercedes Bendz S63AMG

Prin ordononanța din 5 ianuarie 2023 a DIICOT au fost indisponibilizate următoarele autoturisme:

Porsche 4RS

Porsche street-R

McLaren

Aston Martin DBS

O parte din aceste mașini erau încă neînmatriculate, altele având plăcuțe personalizate cu numere de format T8 (Tate). A fost suficient pentru DIICOT să pună sechestru pe mașinile din curtea britanicilor. Ei consideră că autoturismele au ajuns la frații Tate ca ”rod” a activității infracționale.

De ce au respins judecătorii ridicarea sechestrului

Mai mult, există suspiciunea că cei doi frați și-au plasat toate bunurile pe numele unor terțe persoane/companii din țară și străinătate, în scopul de a eluda legea. De altfel, Tristan și Andrew sunt cercetați și în Marea Britanie, pentru evaziune fiscală.

”Arată în continuare inculpații că bunurile mobile indisponibilizate prin emiterea celor două ordonanțe de instituire a sechestrului asigurător nu sunt bunurile proprietatea numiților Tate Tristan si Tate Andrew Emory, ci sunt proprietatea unei entități juridice de drept privat de pe teritoriul altui stat, astfel cum rezulta din înscrisurile transmise la dosarul de UP, respectiv din Contractul de închiriere f.n. din data de 16.06.2018 motiv pentru care măsura asiguratorie apare ca fiind nelegală.

Mai mult decât atât, organele de urmărire penală nu au precizat că aceasta societate ar fi cunoscut scopul folosirii bunurilor”, se arată în dosar.

”Judecătorul de cameră preliminară arată că în conformitate cu dispozițiile legale măsurile asigurătorii în vederea confiscării speciale sau confiscării extinse se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului ori ale altor persoane în proprietatea sau posesia cărora se află bunurile ce urmează a fi confiscate

Având în vedere aceste considerente teoretice, dincolo de aspectele privind necesitatea contestării ordonanței de instituire a măsurii asigurătorii, Tribunalul a considerat că aserțiunea persoanei interesate The Cannon Run LTD privind nelegalitatea măsurii asigurătorii este neîntemeiată”, a fost răspunsul judecătorilor.

Procurorii procedează precum în cazul lui Sorin Oprescu

Un exemplu de confiscare extinsă este cel din dosarul fostului primar Oprescu. Acolo, judecătorii au dispus confiscarea vilei concubinei sale, care ar fi fost achiziționată cu banii obținuți din mită.

Frații Andrew și Tristan Tate susțin că valoarea mașinilor și a imobilelor puse sub sechestru în dosarul pentru care au fost trimiși în judecată depășește 27 de milioane de euro.