SUA a părăsit Afganistanul după 20 de ani. Talibanii au sărbătorit cu focuri de armă

Ultimul avion american a decolat de la Kabul în seara zilei de 30 august. Evacuarea oamenilor s-a încheiat, deși nu au reușit să facă acest lucru.

Este un moment de sărbătoare pentru talibani. Grupul islamist a ocupat statul la jumătatea lunii august.

„Ultimul avion C-17 a decolat de pe aeroportul din Kabul pe 30 august”, a declarat în timpul unei conferințe de presă generalul Kenneth McKenzie, cel care a condus comandamentul central al operațiunii din Afganistan.

Decolarea ultimului avion american a reprezentat un moment istoric pentru ambele tabere. Este sfârșitul celui mai îndelungat război al Americii.

Pentru talibani este finalul unei ocupații de 20 de ani. Insurgenții au sărbătorit momentul cu focuri de armă.

În schimb, oficialii americani au recunoscut că nu au reușit să evacueze toți oamenii care își doresc să plece din țară. Ei au precizat că vor continua demersurile diplomatice.

„Dacă evacuările militare sunt finalizate, continuă misiunea diplomatică pentru a ne asigura că mai mulţi cetăţeni americani şi afgani eligibili dorind să plece pot face acest lucru”, a mai transmis generalul McKenzie.

„Nu am reuşit să îi evacuăm pe toţi cei care am vrut să îi evacuăm”, a recunoscut acesta. El a precizat că evacuările au fost finalizate „cu aproximativ 12 ore” înainte de retragerea finală, dar armata americană era pregătită să evacueze pe oricine ar fi putut ajunge la aeroport „până în ultimul moment”.

Pentagonul a confirmat, luni seara, că ultimul avion american a părăsit Afganistanul. Ultimii doi americani care au urcat în aeronavă au fost ambasadorul american la Kabul, Ross Wilson, şi un general, Chris Donahu.

momentul pe rețelele de socializare: „am făcut din nou istorie. Cei douăzeci de ani de ocupaţie a Afganistanului de către Statele Unite şi NATO s-au încheiat în această seară”.

„Sunt foarte fericit după douăzeci de ani de jihad, sacrificii şi greutăţi, că am satisfacţia de a vedea aceste momente istorice”, a scris pe Twitter liderul mişcării islamiste, Anas Haqqani.

Firing, Firing, and Firing celebrating wearing US uniforms and firing their guns after their historical withdrawal 23 hours before the deadline.

