SUA a subordonat Canada în cel mai așteptat meci al anului. Mesajul lui Donald Trump după ce americanii au luat aurul în finala olimpică de hochei pe gheață

Pe lângă rivalitatea istorică dintre SUA și Canada atunci când vine vorba despre hochei pe gheață, finala olimpică a venit și într-un moment în care relațiile diplomatice dintre cele două țări nu sunt deloc roz.
Președintele american Donald Trump a aruncat în aer relațiile cu vecinii, după ce la finalul anului 2024 a anunțat că vrea transformarea Canadei în al 51-lea stat al SUA. În tot acest context, finala de hochei pe gheață s-a desfășurat într-o tensiune uriașă.
Deși s-a zvonit la un moment dat că Trump va veni la Milano pentru a fi prezent la marele meci, în cele din urmă el nu și-a mai făcut apariția. Și a ratat o victorie istorică reușită de formația antrenată de Mike Sullivan.
Însă, nu a ratat ocazia să-i felicite pe componenții lotului olimpic. ”Felicitări echipei noastre minunate de hochei pe gheață a SUA. AU CÂȘTIGAT AURUL. WOW! Președintele DONALD J. TRUMP”, a scris acesta pe rețeaua Truth, iar mesajul a fost preluat și pe contul de X al Casei Albe.
Americanii și-au trecut în palmares al treilea titlu olimpic din istorie, după cele din 1960 și 1980. A fost o finală de vis pe care au câștigat-o cu scorul de 2-1 după ce au înscris golul de aur în prelungiri.
Ambele formații au venit la turneul olimpic cu cei mai buni jucători din NHL, iar spectacolul a fost unul pe cinste, chiar dacă pe parcursul turneului au avut și ceva emoții cu privire la calificarea în finală.
Meciul pentru aur de la Jocurile Olimpice a început în forță și americanii au deschis scorul în prima repriză după reușita lui Matthew Boldy. Canadienii s-au năpustit spre poarta adversă și au restabilit egalitatea prin Cale Makar, în repriza secundă.
În repriza a treia nu s-a mai marcat, deși ambele echipe au ratat ocazii uriașe. Noul regulament prevede ca în caz de egalitate să se joace o repriză de prelungiri de 10 minute, în care fiecare echipă are pe teren doar 3 jucători, plus portarul.
Prin această alegere s-a dorit o mai mare spectaculozitate, dar și evitarea loviturilor de departajare. Și așa a fost și de această dată, iar golul de aur pentru americani a venit din crosa lui Jack Hughes. Și așa a început fiesta americană.
De nouă ori campioană olimpică, însă ultima dată în 2014 la Sochi, Canada a fost nevoită de această dată să se mulțumească doar cu argintul. Iar la baza acestui rezultat au stat și numeroasele absențe pe care le-a avut în finală.
Antrenorul Jon Cooper nu i-a avut la dispoziție pe Anthony Cirelli, Josh Morrissey, Brayden Point, dar mai ales pe căpitanul Sidney Crosby. Vedeta canadienilor s-a accidentat în sfertul de finală cu Cehia și de atunci nu a mai jucat la Jocurile Olimpice.
Medaliile de bronz au revenit echipei Finlandei, campioana olimpică en-titre, care a învins fără drept de apel Slovacia, scor 6-1, în finala mică. Golurile au fost înscrise de Sebastian Aho, Erik Haula (2), Roope Hintz, Kaapo Kakko și Joel Armia.
Supremația americană în hocheiul pe gheață este totală, după ce și echipa feminină a câștigat titlul olimpic. Americancele s-au impus în fața rivalelor din Canada, scor 2-1, tot cu gol de aur în prelungiri.
Canadiencele au deschis scorul în repriza secundă prin Kristin O’Neill, dar cu trei minute înainte de finalul jocului Hilary Knight a restabilit egalitatea. Reușita care a adus victoria Statelor Unite a fost semnată de Megan Keller.