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SUA, acord de 300 de miliarde de dolari cu Iran în plin scandal la CM 2026

SUA și Iranul au ajuns la un acord pentru încheierea războiului, iar în cadrul acestuia ar fi prevăzut și un fond imens pentru țara asiatică. Tensiunile dintre cele două părți sunt în continuare la un nivel înalt, după cum s-a putut vedea în contextul Cupei Mondiale.
Bogdan Mariș
17.06.2026 | 05:19
SUA acord de 300 de miliarde de dolari cu Iran in plin scandal la CM 2026
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Acordul pentru încheierea războiului dintre SUA și Iran ar urma să aducă țării asiatice un fond de 300 de miliarde de dolari. FOTO: Hepta
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În timp ce reprezentanții naționalei Iranului acuză tratamentul la care sunt supuși de către autoritățile din SUA, cele două țări au ajuns la un acord pentru încheierea războiului început în luna februarie a acestui an. Acordul ar include și un fond de 300 de miliarde de dolari pentru țara asiatică, care are ca scop încurajarea investițiilor.

Fond de 300 de miliarde de dolari pentru Iran în acordul cu SUA! De unde vor veni banii

Donald Trump a anunțat vineri că SUA a ajuns la un acord cu Iranul pentru încetarea războiului, iar acesta ar urma să fie semnat în această săptămână, la Geneva. Conform Reuters, în acord este inclus și un fond de 300 de miliarde de dolari pentru țara asiatică, scopul fiind de a încuraja investițiile după războiul care a afectat teribil Iranul. Mai mult de jumătate din sumă ar fi deja asigurată.

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Banii nu vor veni însă din partea statului american. „Noul fond este un instrument de investiții private, nu un program de reconstrucție și nu va include bani sau granturi guvernamentale. Firme cu sediul în SUA, statele arabe din Golf, Asia, America de Sud și Africa au fost de acord să furnizeze finanțarea”, a transmis sursa menționată anterior.

Tensiuni uriașe la Cupa Mondială. Jucătorii Iranului au ieșit la atac după ce au fost izgoniți din SUA

Chiar dacă războiul pare ca și încheiat, tensiunile dintre cele două țări sunt în continuare la cote înalte. Cel mai elocvent exemplu este tratamentul la care a fost supusă delegația Iranului la Cupa Mondială. Nevoiți să își mute baza de antrenament din statul american Arizona la Tijuana, în Mexic, asiaticii au dorit să sosească în SUA cu două zile înainte de meciul cu Noua Zeelandă, pentru a pregăti partida, însă acest lucru nu au fost posibil.

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Iranienii au ajuns în Statele Unite în ziua premergătoare meciului, iar după finalul partidei, care s-a încheiat la egalitate (2-2), nu le-a fost permis să rămână în țară peste noapte, fiind obligați să călătorească înapoi în Mexic chiar după joc. Antrenorul Iranului, Amir Ghalenoei, și mai mulți jucători au avut reacții dure după remiza cu Noua Zeelandă. Asiaticii își vor disputa celelalte două meciuri din grupa G tot în SUA, cu Belgia în California și cu Egipt la Seattle.

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