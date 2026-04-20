SUA au cheltuit în câteva săptămâni aproape jumătate din bugetul anual al României. Factura colosală a războiului cu Iranul

ADVERTISEMENT

Când a lansat Operațiunea Epic Fury, în ultima zi a lunii februarie, Donald Trump era optimist şi spera că Iranul va ceda rapid, permițându-i liderului de la Casa Albă să repete o victorie în stilul celei din Venezuela și să obțină mai multă influență în activitățile diplomatice ulterioare și chiar un avantaj pentru alegerile de la mijlocul mandatului. La mai bine de o lună după atacul surpriză, SUA s-au întors la masa negocierilor, dar tot nu au putut ajunge la un acord cu privire la ceea ce nu au putut obține pe câmpul de luptă.

În doar patru zile, SUA au folosit mai multe sisteme Patriot decât au livrat Ucrainei în patru ani de război

Din cauza ostilităţilor din Orientul Mijlociu, Trump a pierdut puncte atât în plan intern, cât şi la nivel internaţional. Dincolo de procentele de încredere, atrag însă atenţia sumele imense cheltuite de SUA până acum, în aceste câteva săptămâni. Un raport publicat de grupul de experți Foreign Policy Research Institute (FPRI) arată că intensitatea inițială a războiului cu Iranul „a atins apogeul istoriei moderne”. Conform Institutului Payne pentru Politici Publice, în primele 96 de ore de la declanșarea acțiunii, coaliția condusă de forțele americane a lansat nu mai puțin de 5.197 de proiectile, acoperind 35 de categorii. Spre comparaţie, în războiul din Libia, din 2011, americanii au folosit în primele trei zile doar 735 de bombe și rachete.

ADVERTISEMENT

Institutul Payne estimează că rachetele tactice balistice ATACMS, precum și noile rachete PrSM, utilizate pentru prima dată în luptă reală, au fost consumate într-un procent de o treime în doar primele patru zile. În acelaşi timp, din cauza contraatacurilor iraniene, forțele americane au fost obligate să consume cantități masive de muniție antiaeriană.

Linda Bilmes, profesor la Kennedy School of Government al Universității Harvard, oferă o comparație care ar putea fi surprinzătoare: rachetele interceptoare „Patriot” consumate de forțele americane și aliate pe frontul iranian în primele patru zile depășesc totalul celor livrate Ucrainei în ultimii patru ani. „Ei deschideau focul frecvent fără să se gândească, de exemplu folosind o rachetă SM-6 Standard în valoare de aproximativ 6 milioane de dolari pentru a doborî o dronă Shahed de 70.000 de dolari”, a constatat un oficial ucrainean detaşat în Orientul Mijlociu. Situația Israelului este și mai gravă, rachetele „Arrow” fiind consumate în proporție de peste 50% în patru zile, iar la ritmul normal de producție ar fi nevoie de 32 de luni pentru a le reface.

ADVERTISEMENT

În primele șase zile se cheltuiseră deja peste 11 miliarde de dolari

Întrucât a fost „istorică”, costurile au fost pe măsură. Potrivit unui raport prezentat de Departamentul Apărării al SUA Congresului, în doar șase zile de la începerea războiului, cheltuielile directe extra-bugetare ajunseseră deja la 11,3 miliarde de dolari. În realitate, se estimează că această sumă ar fi fost de fapt mult mai mare, neincluzând costurile uriașe ale „concentrării echipamentelor militare și a personalului înainte de primul val de atacuri”, nici evaluarea reparațiilor instalațiilor avariate sau a înlocuirii echipamentelor distruse în luptă, după cum apreciază think tank-ul american „Center for Strategic and International Studies” (CSIS). Organizaţia apreciază că la cei 11,3 miliarde dolari trebuie adăugați încă 1,4 miliarde de dolari pentru pierderi în luptă și daune aduse infrastructurii, ajungându-se astfel la un total de 12,7 miliarde de dolari.

ADVERTISEMENT

Costurile extrabugetare pentru operațiuni și sprijin s-au ridicat la 26,5 milioane de dolari. Operațiunile aeriene (inclusiv avioanele de pe portavioane) costă aproximativ 30 de milioane de dolari pe zi, operațiunile navale (exclusiv avioanele de pe portavioane) costă aproximativ 15,4 milioane de dolari pe zi, iar operațiunile terestre costă aproximativ 1,6 milioane de dolari pe zi. Totalul este de aproximativ 47 de milioane de dolari pe zi, dintre care cheltuielile neprevăzute în aceste costuri operaționale sunt de aproximativ 4-4,5 milioane de dolari pe zi. The Wall Street Journal, citând-o pe Elaine McCusker, cercetător senior la American Enterprise Institute și fost oficial superior de buget la Pentagon, estimează costurile preliminare de concentrare a trupelor la cel puțin 630 de milioane de dolari. Acestea includ transportul a 48.000 de persoane cu avioane charter oferite de American Airlines, Delta Air Lines și United Airlines.

ADVERTISEMENT

Pierderi de miliarde de dolari prin distrugerea radarelor

Royal United Services Institute (RUSI), institutul britanic de studii de apărare, a publicat, de asemenea, un raport. cheltuielile cu muniția armatei americane pentru primele șase zile au variat între 11,3 și 16 miliarde de dolari, cu costuri operaționale și de sprijin de 47 de milioane de dolari pe zi, totalizând 282 de milioane de dolari pentru șase zile. În următoarele 33 de zile, cheltuielile medii zilnice estimate pentru muniție au fost de 600 de milioane de dolari, costurile operaționale și de sprijin fiind reduse în mod corespunzător la 45 de milioane de dolari pe zi, totalizând 21,2 miliarde de dolari.

Pentru armata americană acest război nu a însemnat doar epuizarea rapidă a depozitelor de muniție, ci și pierderea unor active tehnologice scumpe. Un radar de avertizare timpurie AN/FPS-132, evaluat la până la 1 miliard de dolari, a fost lovit la baza aeriană Al Udeid din Qatar. situate în Iordania, Kuweit și Emiratele Arabe Unite au fost lovite şi ele. Fiecare sistem a costat peste 300 de milioane de dolari, iar costul înlocuirii fiecăruia ar putea ajunge la 485 de milioane de dolari.

ADVERTISEMENT

Eforturile de salvare a unui pilot în urmă două săptămâni au fost, de asemenea, foarte costisitoare. Două aeronave de transport special MC-130J, fiecare costând peste 100 de milioane de dolari, și patru elicoptere MH-60M Little Bird au fost distruse de armata americană pentru a le împiedica să cadă în mâinile inamicului. Un avion de atac A-10 a fost doborât, iar un elicopter UH-60 Black Hawk și un HH-60 Pave Hawk au fost avariate de focul iranian.

Peste o treime dintre soldații care au luptat în Golf au solicitat beneficii de invaliditate pe viață

Potrivit BBC, pierderile materiale directe, ca urmare a distrugerii dronelor şi avarierii diferitelor tipuri de avioane ar putea ajunge la circa 6,5 miliarde de dolari. Dacă se adaugă și costurile operaționale estimate anterior, de 34-38,7 miliarde de dolari, suma totală ar putea ajunge la aproximativ 40-45 de miliarde de dolari. Este o sumă considerabilă, cheltuită de armata americană în nici opt săptămâni de la începutul războiului. Spre comparaţie, această sumă reprezintă aproximativ 40% din bugetul anual al României, care se ridică la 120 miliarde de dolari. De asemenea, suma este mai mare decât întregul buget al Bulgariei, care este de 40 miliarde dolari/an.

Sume de ordinul zecilor de milioane de dolari sunt cheltuite zilnic, iar acestea sunt doar costuri operaţionale. Războiul acesta va continua să „toace” bani chiar şi după încheierea lui. Cei 55.000 de soldați americani desfășurați în prezent în zone de conflict sunt înconjurați de toxine, reziduuri chimice și poluare a mediului. Conform Legii PACT din SUA, guvernul le va acoperi îngrijirea medicală și compensațiile pentru invaliditate pentru deceniile următoare. Bazându-se pe experiența Războiului din Golf din 1991, unde aproximativ 37% dintre veterani au solicitat beneficii de invaliditate pe viață, Linda Bilmes susține că, dacă chiar și unii dintre acești soldați retrași din teatrul de operațiuni iranian solicită beneficii, acest lucru va genera sute de miliarde de dolari în costuri pe termen lung.