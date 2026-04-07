SUA au lovit insula Kharg înainte de ultimatumul lui Trump. Iranul a tăiat toate legăturile cu americanii şi avertizează: „Răspunsul nostru va fi dincolo de regiune”

Cu câteva ore înainte de expirarea ultimatumului pe care Donald Trump l-a dat Iranului, de a deschide Strâmtoarea Ormuz, forţele americane au lansat un atac asupra insulei strategice Kharg, care joacă un rol cheie în exporturile de petrol ale regimului de la Teheran. Agenţia iraniană de ştiri Mehr transmite că mai multe explozii au fost auzite pe insulă, fără a da însă mai multe detalii.

SUA au lovit pe insula Kharg radare şi instalaţii militare

Atacurile americano-israeliene de marţi au vizat mai multe regiuni ale Iranului. Mai multe relatări din presa iraniană confirmă mai multe explozii în capitala Teheran, dar a fost atacat şi Aeroportul Khorramabad din provincia Lorestan, precum şi căi ferate, autostrăzi, rețele electrice și alte elemente de infrastructură. Un jurnalist al publicației israeliene i24NEWS a publicat pe rețelele de socializare un videoclip care ar surprinde momentul atacului asupra insulei Kharg. Imaginile arată coloane de fum ridicându-se din zonă, însoțite de mai multe explozii.

În plus, unii observatori din Orientul Mijlociu, pe baza imaginilor și videoclipurilor care circulă pe rețelele de socializare, au tras concluzia că , terminale portuare, linii feroviare, rețeaua de transport al energiei electrice și mai multe instalații militare. Un oficial american de rang înalt, citat de Axios, a declarat că armata SUA a lovit o serie de obiective militare de pe insula Kharg. Pe de altă parte, alte două surse au spus că planul de bombardamente masive asupra infrastructurii energetice iraniene este gata, iar militarii mai aşteaptă doar ordinul lui Donald Trump pentru a-l pune în aplicare.

Potrivit CNN, mai multe surse familiarizate cu informațiile serviciilor americane de informații au declarat că, în ultimele săptămâni, Iranul a instalat capcane pe insula Kharg și a suplimentat personalul militar și forțele antiaeriene, tocmai pentru a fi pregătiţi pentru posibile acțiuni militare ale SUA. Marţi, Casa Albă și oficialii americani au recunoscut că forțele SUA au atacat ținte militare de pe insula Kharg, subliniind însă că atacul nu a vizat infrastructura petrolieră.

BREAKING: The U.S. Air Force has launched a massive airstrike campaign on Kharg Island, Iran. Multiple fighter jets are striking targets on the island, reportedly ahead of a potential ground operation. — Baba Banaras™ (@RealBababanaras)

Israelul a bombardat cel puţin nouă linii de cale ferată în Iran

Potrivit Al Jazeera, un oficial american a declarat că țintele atacurilor asupra insulei Kharg au inclus buncăre, stații radar și depozite de muniție, iar atacul a fost efectuat exclusiv de SUA, fără implicarea Israelului. În schimb, acesta a precizat că armata americană nu este responsabilă de bombardarea căile ferate iraniene, acesta fiind atributul exclusiv al Israelului. De altfel, armata israeliană (IDF) transmitea că până la ora 17.00 fuseseră lovite 9 linii de cale ferată, obiectivul fiind acela de a preveni transferul continuu de arme dintr-un loc în altul pe teritoriul țării. De asemenea, IDF a mai transmis că atacurile vor continua și e de așteaptat să înceteze prea curând.

În ultima perioadă, , pregătind o posibilă ofensivă terestră, iar mai multe surse citate de presa internațională indică faptul că administrația Trump ia în considerare ocuparea sau blocarea acestei insule, pentru a forța Iranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz. NBC a remarcat că, după anunțul atacului american asupra insulei Kharg, prețul petrolului brut în SUA a crescut cu peste 3%, ajungând aproape de 116 dolari/baril, iar Brent-ul a urcat peste 110 dolari/baril.

Iranul a închis toate canalele de comunicare cu SUA

Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice au avertizat marţi după amiază că dacă Statele Unite vor trece „linia roşie”, Iranul va răspunde fără reținere, iar atacurile vor depăși granițele regionale. „Iresponsabilii lideri americani au mizat totul pe Israel. Nici măcar nu au capacitatea de a calcula câte obiective importante se află în raza noastră de atac atunci când ei ne lovesc infrastructura. Dacă armata teroristă americană va trece peste liniile roșii, răspunsul nostru va fi dincolo de regiune. Nu am început și nu vom începe niciun atac asupra unor ținte non-civile; cu toate acestea, nu vom ezita să ripostăm împotriva agresiunilor josnice asupra instalațiilor civile.

Iranul va lua măsuri împotriva infrastructurii SUA și a aliaților săi, astfel încât aceștia să nu poată accesa petrolul și gazele din regiune în următorii ani. Până astăzi, am arătat reținere și am ales cu grijă țintele pentru contraatac; de acum, toate aceste rețineri vor fi eliminate”, au transmis ei.

Anunţul Gărzilor Revoluţionare a fost urmat imediat de o ştire publicată de Tehran Times că Iranul a închis toate canalele diplomatice și de comunicare indirectă cu Statele Unite şi toate schimburile de informații au fost suspendate. De asemenea, mesajul a fost publicat la scurt timp după ce Donald Trump a lansat o nouă amenințare la adresa Iranului, declarând că „în această seară, o civilizație întreagă va pieri pentru totdeauna”. Ultimatumul pe care Donald Trump l-a dat Iranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz expiră în această noapte, la ora 3, ora României.