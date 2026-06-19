Sport

SUA – Australia, LIVE VIDEO în grupa D de la CM 2026, etapa 2. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

SUA - Australia, etapa 2, grupa D de la CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
19.06.2026 | 16:41
SUA Australia LIVE VIDEO in grupa D de la CM 2026 etapa 2 Statistici OPTA faza cu faza in timp real
ULTIMA ORĂ
SUA - Australia, LIVE VIDEO în grupa D de la CM 2026. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Colaj Fanatik.
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SUA și Australia se întâlnesc în a doua etapă a grupei D, cu gândul la o victorie ce poate aduce calificarea în faza eliminatorie. Ambele naționale au câștigat la debut, însă surpriza a fost în dreptul Australiei, care a învins Turcia.

SUA – Australia LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
SUA
Australia

Clasament Grupa D

Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Grupa H
Grupa I
Grupa J
Grupa K
Grupa L
Group Stage
Locul 3
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Mexic 2 2 0 0 3 0 +3 6
2 Coreea de Sud 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 Africa de Sud 2 0 1 1 1 3 -2 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Canada 2 1 1 0 7 1 +6 4
2 Elveția 2 1 1 0 5 2 +3 4
3 Bosnia 2 0 1 1 2 5 -3 1
4 Qatar 2 0 1 1 1 7 -6 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Scoția 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 Maroc 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Haiti 1 0 0 1 0 1 -1 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 SUA 1 1 0 0 4 1 +3 3
2 Australia 1 1 0 0 2 0 +2 3
3 Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0
4 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 1 1 0 0 7 1 +6 3
2 Coasta de Fildeș 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Curaçao 1 0 0 1 1 7 -6 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Suedia 1 1 0 0 5 1 +4 3
2 Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Tunisia 1 0 0 1 1 5 -4 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1
2 Iran 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Belgia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Egipt 1 0 1 0 1 1 0 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Arabia Saudită 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Spania 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Capul Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Norvegia 1 1 0 0 4 1 +3 3
2 Franța 1 1 0 0 3 1 +2 3
3 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Irak 1 0 0 1 1 4 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Argentina 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3
3 Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Algeria 1 0 0 1 0 3 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Columbia 1 1 0 0 3 1 +2 3
2 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Uzbekistan 1 0 0 1 1 3 -2 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Anglia 1 1 0 0 4 2 +2 3
2 Ghana 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Croația 1 0 0 1 2 4 -2 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SUA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Spania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1
2 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Belgia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Capul Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1
5 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
5 Spania 1 0 1 0 0 0 0 1
6 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1
6 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bosnia 2 0 1 1 2 5 -3 1
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0
8 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
10 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0
11 Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
12 Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

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Echipe SUA – Australia

Formațiile nu sunt disponibile încă.

SUA – Australia LIVE la CM 2026. Ce au făcut echipele în primul joc de la Mondiale

SUA și Australia conduc grupa D după prima etapă de la CM 2026. Nord-americanii n-au avut niciun fel de emoții cu Paraguay. La pauză era deja 3-0, după autogolul lui Bobadilla (7) și „dubla” lui Balogun (31 și 45+5). În repriza secundă, sud-americanii au redus din diferență prin Mauricio (73), dar Reyna a stabilit scorul final, 4-1, cu un gol marcat în 90+8.

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Dacă victoria SUA cu Paraguay era una anticipată, cea a Australiei în fața Turciei a surprins lumea fotbalului. Irankunda (27) și Metcalfe (75) au marcat cele două goluri ale partidei. Șansele Australiei de a avansa în faza eliminatorie, la fel cum a făcut-o în urmă cu patru ani, au crescut considerabil. Mai mult, „cangurii” au ajuns la trei victorii consecutive în grupele mondiale, după cele cu Tunisia și Danemarca în Qatar 2022.

La ce oră se joacă SUA – Australia și cine transmite la TV

SUA și Australia se vor înfrunta vineri, 19 iunie, de la ora 22:00. Partida se joacă la Seattle, în Statele Unite, și poate fi văzută la tv pe canalul Antena 1.

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Cote pariuri SUA – Australia

Victoria în acest meci poate însemna biletul spre optimi, astfel că fiecare echipă va face totul pentru a o obține. SUA au în spate publicul de acasă, Australia vine cu moral excelent după surpriza în fața Turciei. La SUPERBET, gazdele Mondialului sunt favorite, cu 1,62 la victorie, față de 5,50 cât are Australia. O remiză, care le-ar permite să rămână pe primele două locuri în grupă, indiferent de rezultatul celuilalt meci, e cotată la 4,10.

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Cele două reprezentative s-au întâlnit la finalul lui 2025 într-un meci amical, disputat în Colorado, SUA. Gazdele au câștigat cu 2-1, după ce „cangurii” deschiseseră scorul.

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