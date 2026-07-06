SUA – Belgia, LIVE VIDEO în optimile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

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SUA – Belgia se anunță cel mai echilibrat meci din optimile de finală de la CM 2026, cel puțin privind cotele. Cu 12 ani în urmă, tot în optimi, în Brazilia, europenii câștigau cu 2-1 după reprizele suplimentare. De Bruyne și Lukaku marcau atunci. Iar în martie anul acesta, europenii spulberau SUA cu 5-2 într-un amical jucat la Atlanta. Așadar, americanii au o dublă revanșă de luat. Vor reuși?

SUA – Belgia LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026 SUA 2026-07-07T00:00:00Z Belgia

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

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Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Echipe SUA – Belgia

Formațiile nu sunt disponibile încă.

SUA – Belgia LIVE la CM 2026. Cum s-au calificat cele două echipe în optimi

Statele Unite au avut un parcurs solid încă din faza grupelor. Americanii au câștigat grupa D, din care au mai făcut parte Paraguay, Australia și Turcia. Echipa lui Mauricio Pochettino a început turneul cu o victorie categorică, 4-1 împotriva Paraguayului, continuând apoi cu un succes clar, 2-0 contra Australiei. Aceste două rezultate le-au asigurat americanilor calificarea și primul loc înaintea ultimei runde, în care au pierdut în fața Turciei, deja eliminată de la turneul final, cu 2-3. În șaisprezecimi, Golurile au fost marcate de Folarin Balogun și Malik Tillman, însă victoria a fost umbrită de eliminarea lui Balogun, care va rata duelul cu Belgia.

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Belgia a câștigat grupa G, din care au mai făcut parte Egipt, Iran și Noua Zeelandă. Debutul a fost modest, cu o remiză 1-1 împotriva Egiptului, urmată de un 0-0 cu Iran. Calificarea și primul loc au fost asigurate însă în ultima etapă, printr-o victorie categorică împotriva Noii Zeelande, scor 5-1. În șaisprezecimi, belgienii au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale turneului. Senegal conducea cu 2-0 până în minutul 86, însă Romelu Lukaku a redus din diferență, iar Youri Tielemans a egalat trei minute mai târziu. În prelungiri, Prin această revenire dramatică, belgienii au obținut calificarea în optimi.

La ce oră se joacă SUA – Belgia și cine transmite la TV

Partida dintre SUA și Belgia se va disputa pe 7 iulie 2026, de la ora 03:00, în Seattle. Meciul va fi transmis în România de Antena 1 și va putea fi urmărit online prin platforma AntenaPLAY.

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Când și cu cine joacă în sferturi

Câștigătoarea duelului dintre SUA și Belgia va întâlni în sferturile de finală învingătoarea derby-ului iberic dintre Portugalia și Spania. Partida din sferturi este programată pe 10 iulie, de la ora 22:00.

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Cote pariuri SUA – Belgia

Cum spuneam și la început, acesta este cel mai echilibrat duel din optimi la CM 2026. SUA au cotă 2,62 la victorie, Belgia – 2,70, iar remiza – 3,45. Americanii au avantajul terenului propriu și al fanilor de la Seattle, dar l-au pierdut pe suspendatul Balogun. Europenii vin după cea mai frumoasă și spectaculoasă revenire de la acest turneu final, dar au jucat 120 de minute și vor resimți oboseala. Ambele defensive lasă de dorit, în timp ce ofensivele au dus greul și au adus calificare până aici.

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