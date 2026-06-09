SUA bombardează Iranul cu o zi înainte de startul Campionatului Mondial! Trump s-a enervat după ce un elicopter a fost doborât

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Campionatul Mondial de Fotbal este pe cale să înceapă, însă starea de spirit este una tensionată. Este bine cunoscut faptul că există un conflict între Iran și Statele Unite ale Americii, iar țara gazdă a decis să bombardeze statul rival cu doar o zi înainte de startul turneului final.

SUA bombardează Iranul cu o zi înainte de startul Campionatului Mondial

, însă situația dintre SUA și Iran nu a cunoscut îmbunătățiri. Cu doar o zi înainte de fluierul de start al turneului final, statul american a bombardat Iranul. Motivul? Doborârea unui elicopter american Apache a făcut ca Washingtonul să riposteze cu un „răspuns proporțional la agresiunea nejustificată a Iranului”.

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Aeronava a fost doborâtă deasupra Strâmtorii Hormuz în cursul zilei de luni, 8 iunie. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că a început atacurile de „autoapărare” la ora 17:00 (n.r. – ora Coastei de Est). Elicopterul de tip Apache a fost pus la pământ, astfel că aceste noi bombardamente va marca un nou test pentru armistițiul fragil dintre cei doi adversari, așa cum notează .

Două victime după doborârea elicopterului. Reacția lui Donald Trump

În urma incidentului, CENTCOM a precizat că doi membri ai echipajului au fost salvați în noaptea cu pricina, la ora 19:33 (n.r. – ora Coastei de Est). Aeronava patrula pe ruta acvatică disputată între Statele Unite ale Americii și Iran, iar Teheranul a decis să o doboare, spre surprinderea tuturor, prăbușirea având loc în apropierea coastei Omanului.

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Printr-o postare pe rețelele de socializare, : „Statele Unite trebuie, de o importanță capitală, să răspundă acestui atac”. Interesant este faptul că elicopterul a fost doborât la câteva ore după ce președintele intervenise pentru a opri o spirală ascendentă de atacuri de tip „ochi pentru ochi” între Iran și Israel.

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Donald Trump a declarat în repetate rânduri că Washingtonul și Teheranul sunt aproape de a ajunge la un acord pentru extinderea încetării focului din 8 aprilie, redeschiderea strâmtorii și stabilirea unui cadru pentru discuțiile privind programul nuclear al Iranului. Totuși, există riscul ca acest demers să fie îngreunat de doborârea elicopterului Apache și de riposta din partea Washingtonului.

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"I have just been informed by our Great Military that last night the Iranians shot down one of our highly sophisticated Apache Helicopters while patrolling over the Strait of Hormuz. There were two pilots involved, both are safe and uninjured. Nevertheless, the United States… — The White House (@WhiteHouse)

Cum a reacționat Abbas Araghchi, ministrul de externe al Iranului

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a reacționat după incidentele petrecute. Mai exact, oficialul de la Teheran a cerut ca forțele străine să plece din proximitatea teritoriului, pentru a nu se mai expune la un risc cauzat de propriile erori umane sau a accidentelor.

„Forțele străine aflate în proximitatea teritoriului nostru se expun unui risc constant din cauza propriilor erori umane, a unor simple accidente sau a posibilității de a fi prinse în schimburi de focuri. Pentru a reduce acest risc, cea mai bună soluție este ca acestea să plece. Preferăm limbajul diplomației, dar vorbim și alte limbi”, a scris Abbas Araghchi într-o postare pe rețelele de socializare.

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