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SUA bombardează Iranul cu o zi înainte de startul Campionatului Mondial! Trump s-a enervat după ce un elicopter a fost doborât

SUA a bombardat Iranul cu doar o zi înainte de startul Campionatului Mondial de Fotbal. Președintele Donald Trump a luat această decizie după ce un elicopter a fost doborât.
Iulian Stoica
10.06.2026 | 01:17
SUA bombardeaza Iranul cu o zi inainte de startul Campionatului Mondial Trump sa enervat dupa ce un elicopter a fost doborat
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SUA bombardează Iranul cu o zi înainte de startul Campionatului Mondial! Trump s-a enervat după ce un elicopter a fost doborât. Foto: Colaj Fanatik
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Campionatul Mondial de Fotbal este pe cale să înceapă, însă starea de spirit este una tensionată. Este bine cunoscut faptul că există un conflict între Iran și Statele Unite ale Americii, iar țara gazdă a decis să bombardeze statul rival cu doar o zi înainte de startul turneului final.

SUA bombardează Iranul cu o zi înainte de startul Campionatului Mondial

Turneul final va începe pe 11 iunie, însă situația dintre SUA și Iran nu a cunoscut îmbunătățiri. Cu doar o zi înainte de fluierul de start al turneului final, statul american a bombardat Iranul. Motivul? Doborârea unui elicopter american Apache a făcut ca Washingtonul să riposteze cu un „răspuns proporțional la agresiunea nejustificată a Iranului”.

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Aeronava a fost doborâtă deasupra Strâmtorii Hormuz în cursul zilei de luni, 8 iunie. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că a început atacurile de „autoapărare” la ora 17:00 (n.r. – ora Coastei de Est). Elicopterul de tip Apache a fost pus la pământ, astfel că aceste noi bombardamente va marca un nou test pentru armistițiul fragil dintre cei doi adversari, așa cum notează Financial Times.

Două victime după doborârea elicopterului. Reacția lui Donald Trump

În urma incidentului, CENTCOM a precizat că doi membri ai echipajului au fost salvați în noaptea cu pricina, la ora 19:33 (n.r. – ora Coastei de Est). Aeronava patrula pe ruta acvatică disputată între Statele Unite ale Americii și Iran, iar Teheranul a decis să o doboare, spre surprinderea tuturor, prăbușirea având loc în apropierea coastei Omanului.

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Printr-o postare pe rețelele de socializare, Donald Trump a transmis că replica a fost necesară: „Statele Unite trebuie, de o importanță capitală, să răspundă acestui atac”. Interesant este faptul că elicopterul a fost doborât la câteva ore după ce președintele intervenise pentru a opri o spirală ascendentă de atacuri de tip „ochi pentru ochi” între Iran și Israel.

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Donald Trump a declarat în repetate rânduri că Washingtonul și Teheranul sunt aproape de a ajunge la un acord pentru extinderea încetării focului din 8 aprilie, redeschiderea strâmtorii și stabilirea unui cadru pentru discuțiile privind programul nuclear al Iranului. Totuși, există riscul ca acest demers să fie îngreunat de doborârea elicopterului Apache și de riposta din partea Washingtonului.

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Cum a reacționat Abbas Araghchi, ministrul de externe al Iranului

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a reacționat după incidentele petrecute. Mai exact, oficialul de la Teheran a cerut ca forțele străine să plece din proximitatea teritoriului, pentru a nu se mai expune la un risc cauzat de propriile erori umane sau a accidentelor.

„Forțele străine aflate în proximitatea teritoriului nostru se expun unui risc constant din cauza propriilor erori umane, a unor simple accidente sau a posibilității de a fi prinse în schimburi de focuri. Pentru a reduce acest risc, cea mai bună soluție este ca acestea să plece. Preferăm limbajul diplomației, dar vorbim și alte limbi”, a scris Abbas Araghchi într-o postare pe rețelele de socializare.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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