SUA – Bosnia și Herțegovina 0-0, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026

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SUA – Bosnia și Herțegovina LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026 SUA 2026-07-02T00:00:00Z Bosnia

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

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Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Echipe SUA – Bosnia și Herțegovina

Formațiile nu sunt disponibile încă.

SUA – Bosnia și Herțegovina LIVE la CM 2026. Cum s-au calificat cele două echipe în 16-imi

SUA și Bosnia și Herțegovina se întâlnesc în șaisprezecimile Campionatului Mondial 2026, într-un duel programat pe teren american, la San Francisco. Gazdele pornesc ca favorite după parcursul solid din grupe, însă bosniacii au arătat că pot fi periculoși și vin fără presiune, după o calificare istorică în fazele eliminatorii.

Naționala Statelor Unite a dominat grupa D, din care au mai făcut parte Paraguay, Australia și Turcia. Americanii au început perfect, cu o victorie clară, 4-1 cu Paraguay, urmată de un succes convingător și contra Australiei, 2-0. În urma celor două victorii, SUA erau sigure de primul loc înaintea ultimei etape. În cel de-al treilea meci din grupă, , un succes cu care turcii au spălat puțin rușinea eliminării premature de la CM 2026. Iar echipa lui Mauricio Pochettino s-a calificat în fazele eliminatorii din postura de lider de grupă.

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a evoluat în grupa B, alături de Elveția, Canada și Qatar, și a obținut calificarea de pe locul 3. Balcanicii au început cu un egal, 1-1 cu Canada, apoi au fost învinși categoric de Elveția, 1-4, ajungând într-o situație dificilă. Totul s-a decis în ultima etapă, când Bosnia a învins Qatar cu 3-1 și a acumulat 4 puncte, suficiente pentru a prinde unul dintre locurile de calificare rezervate echipelor de pe poziția a treia. Pentru Bosnia, aceasta este prima calificare din istorie în fazele eliminatorii ale unui Campionat Mondial.

La ce oră se joacă SUA – Bosnia și Herțegovina și cine transmite la TV

Meciul SUA – Bosnia și Herțegovina se dispută în noaptea de 1 spre 2 iulie 2026, la San Francisco. Ora de start este 03:00, iar în România, partida va fi transmisă în direct de Antena 1 și va putea fi urmărită și online pe platforma AntenaPLAY, care difuzează întreg turneul.

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Când și cu cine joacă în optimi

Câștigătoarea duelului dintre SUA și Bosnia va întâlni în optimile de finală învingătoarea partidei Belgia – Senegal, într-un meci programat pe 7 iulie, de la ora 03:00. De aici, traseul devine tot mai dificil, cu posibile confruntări în sferturi cu Spania sau Portugalia, și semifinale cu Franța.

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Cote pariuri SUA – Bosnia și Herțegovina

Cu evoluții foarte bune în primele jocuri și cu publicul în spate, SUA sunt favorite să câștige contra Bosniei, având o cotă de 1,40, față de 7,90 pentru balcanici. Rezultatul de egalitate vine cu un multiplicator 4,90.

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