Sport

SUA – Bosnia și Herțegovina 0-0, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026

SUA - Bosnia și Herțegovina, 16-imi CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
02.07.2026 | 01:54
SUA Bosnia si Hertegovina 00 LIVE VIDEO in 16imile CM 2026
ULTIMA ORĂ
SUA - Bosnia și Herțegovina, LIVE VIDEO în 16-imi CM 2026. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

 

SUA – Bosnia și Herțegovina LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
SUA
Bosnia

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Nu există comentarii disponibile.

Echipe SUA – Bosnia și Herțegovina

Formațiile nu sunt disponibile încă.

SUA – Bosnia și Herțegovina LIVE la CM 2026. Cum s-au calificat cele două echipe în 16-imi

SUA și Bosnia și Herțegovina se întâlnesc în șaisprezecimile Campionatului Mondial 2026, într-un duel programat pe teren american, la San Francisco. Gazdele pornesc ca favorite după parcursul solid din grupe, însă bosniacii au arătat că pot fi periculoși și vin fără presiune, după o calificare istorică în fazele eliminatorii.

Naționala Statelor Unite a dominat grupa D, din care au mai făcut parte Paraguay, Australia și Turcia. Americanii au început perfect, cu o victorie clară, 4-1 cu Paraguay, urmată de un succes convingător și contra Australiei, 2-0. În urma celor două victorii, SUA erau sigure de primul loc înaintea ultimei etape. În cel de-al treilea meci din grupă, SUA au pierdut cu Turcia, 2-3, un succes cu care turcii au spălat puțin rușinea eliminării premature de la CM 2026. Iar echipa lui Mauricio Pochettino s-a calificat în fazele eliminatorii din postura de lider de grupă.

ADVERTISEMENT

Bosnia și Herțegovina a evoluat în grupa B, alături de Elveția, Canada și Qatar, și a obținut calificarea de pe locul 3. Balcanicii au început cu un egal, 1-1 cu Canada, apoi au fost învinși categoric de Elveția, 1-4, ajungând într-o situație dificilă. Totul s-a decis în ultima etapă, când Bosnia a învins Qatar cu 3-1 și a acumulat 4 puncte, suficiente pentru a prinde unul dintre locurile de calificare rezervate echipelor de pe poziția a treia. Pentru Bosnia, aceasta este prima calificare din istorie în fazele eliminatorii ale unui Campionat Mondial.

La ce oră se joacă SUA – Bosnia și Herțegovina și cine transmite la TV

Meciul SUA – Bosnia și Herțegovina se dispută în noaptea de 1 spre 2 iulie 2026, la San Francisco. Ora de start este 03:00, iar în România, partida va fi transmisă în direct de Antena 1 și va putea fi urmărită și online pe platforma AntenaPLAY, care difuzează întreg turneul.

ADVERTISEMENT
„Nu o recunosc”. Scandal uriaș în jurul Maiei Sandu: salarii de mii de...
Digi24.ro
„Nu o recunosc”. Scandal uriaș în jurul Maiei Sandu: salarii de mii de euro, CV-uri falsificate și verișoare în funcții publice

Când și cu cine joacă în optimi

Câștigătoarea duelului dintre SUA și Bosnia va întâlni în optimile de finală învingătoarea partidei Belgia – Senegal, într-un meci programat pe 7 iulie, de la ora 03:00. De aici, traseul devine tot mai dificil, cu posibile confruntări în sferturi cu Spania sau Portugalia, și semifinale cu Franța.

ADVERTISEMENT
”NU” pentru Istvan Kovacs! Anunțul făcut de FIFA, la Cupa Mondială 2026
Digisport.ro
”NU” pentru Istvan Kovacs! Anunțul făcut de FIFA, la Cupa Mondială 2026

Cote pariuri SUA – Bosnia și Herțegovina

Cu evoluții foarte bune în primele jocuri și cu publicul în spate, SUA sunt favorite să câștige contra Bosniei, având o cotă de 1,40, față de 7,90 pentru balcanici. Rezultatul de egalitate vine cu un multiplicator 4,90.

ADVERTISEMENT
  • 5,00 este cota SUPERBET pentru „Bosnia merge mai departe” după meciul SUA – Bosnia și Herțegovina
Cum a murit, de fapt, fostul fotbalist Radu Mărginean. IML a stabilit exact...
Fanatik
Cum a murit, de fapt, fostul fotbalist Radu Mărginean. IML a stabilit exact cauzele
Belgia – Senegal 3-2, în 16-imile CM 2026. Victorie incredibilă pentru belgieni la...
Fanatik
Belgia – Senegal 3-2, în 16-imile CM 2026. Victorie incredibilă pentru belgieni la capătul unui meci nebun
Scene incredibile în timpul meciului Belgia – Senegal la CM 2026! Trei suporteri...
Fanatik
Scene incredibile în timpul meciului Belgia – Senegal la CM 2026! Trei suporteri au intrat pe gazon, iar selecționerul „diavolilor” a avut parte de o surpriză neplăcută. Video
Parteneri
Jucătorii de la FCSB au boicotat antrenamentul, iar Gigi Becali a mers de...
iamsport.ro
Jucătorii de la FCSB au boicotat antrenamentul, iar Gigi Becali a mers de urgență la stadion: 'Vă credeți fotbaliști?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!