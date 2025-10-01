SUA cer extrădarea unei românce de 22 de ani, însărcinată în luna a noua și mamă a trei copii. Ce decizie au luat judecătorii

O româncă de 23 de ani, însărcinată în luna a npua și mamă a trei copii, ar putea fi extrădată în SUA, acolo unde este suspectă într-un caz de furt din magazine.

ADVERTISEMENT

După cazul minorului care trimitea amenințări cu bomba, justiția din România trebuie să decidă extrădarea unei tinere mame acuzată că fura din magazine

Curtea de Apel Craiova a admis cererea de extrădare emisă de autoritățile din Statele Unite ale Americii pe numele Maria Giuliana I, o româncă suspectată că . Femeia a cerut să fie lăsată în România și audiată prin comisie rogatorie, motivând că este mamă a trei copii și este însărcinată cu al patrulea.

După cazul minorului care a transmis amenințări cu bomba în SUA, pentru care judecătorii români au refuzat extrădarea în America, justiția din România se află în fața unui nou test complicat.

ADVERTISEMENT

Care sunt acuzațiile împotriva craiovencei

Potrivit datelor obținute de FANATIK din dosarul de extrădare, femeia a fost reținută la Craiova pe baza unui . Ea este căutată în Statele Unite pentru trei infracțiuni, fiecare sancționate cu pedepse de maxim 3 ani de închisoare.

– furt calificat, faptă prevăzută de secţiunea 487(A) din Codul penal al statului California – 12 capete de acuzare,

– tăinuire, faptă prevăzută de secţiunea 496(A) din Codul penal al statului California – 4 capete de acuzare;

– conspiraţie pentru comiterea unei infracţiuni, faptă prevăzută de secţiunea 182(A) (1) din Codul penal al statului California – 1 cap de acuzare.

ADVERTISEMENT

Cum opera mămica din România în magazinele Walmart

Autoritățile americane susțin că românca a participat la mai multe furturi, alături de o altă persoană de naționalitate română. Ea opera în magazinele Walmart din Wasco și Bakersfield, provocând un prejudiciu total de peste 45.000 de dolari.

ADVERTISEMENT

”Curtea apreciază că acuzaţiile aduse persoanei extrădabile sunt clare şi individualizate, iar temeinicia acestora nu poate face obiectul prezentei proceduri, avându-se în vedere disp. art. 52 al. 2 din Legea nr. 302/2004.

Pe baza datelor conținute în sesizarea penală, precum şi în documentele anexate acesteia transmise de autorităţile americane (declaraţia dată sub jurământ de procurorul general adjunct în cadrul Procuraturii Generale a Departamentului de Justiţie din statul California), Curtea constată îndeplinită şi condiţia prevăzută de art. 8 alin. 3 lit. c din legea nr. 111/2008, privind necesitatea comunicării de către statul solicitant al extrădării a oricăror informaţii de natură să ofere motive rezonabile să se creadă că persoana căutată a săvârşit faptele pentru care se solicită extrădarea”, se arată în motivarea Curții de Apel Craiova.

ADVERTISEMENT

Judecătorii craioveni au mai dispus emiterea unui mandat de arestare pe o durată de 30 de zile, pe numele româncei. Magistrații au explicat în motivare că femeia ar trebui să rămână în spatele gratiilor până când instanțele din România vor lua o decizie definitivă în acest caz iar suspecta va fi predată efectiv autorităților din SUA. România și Statele Unite au un tratat de extrădare în vigoare încă din anul 2007.

Românca s-a împotrivit extrădării în SUA. Le-a spus judecătorilor că vrea să rămână lângă copiii ei

Din informațiile FANATIK, Maria Giuliana I. are 22 de ani și este deja mamă pemtru trei copii născuți în Statele Unite. În momentul în care judecătorii români au decis s-o extrădeze în SUA (iulie 2025), femeia era în luna a noua de sarcină, fiind programată la naștere pentru data de 20 august 2025.

”La termenul din data de 16.07.2025, Curtea a adus la cunoştinţă persoanei extrădabile obiectul prezentei cauze, precum şi motivul prezentării sale în faţa instanţei.

Persoana extrădabilă a precizat că formulează opoziţie la extrădare, arătând că are trei copii minori în întreţinere şi în prezent este însărcinată, depunând în susţinere trei certificate de naştere ale copiilor minori pe care aceasta îi are în întreţinere, acestea fiind depuse în limba engleză şi nefiind însoţite de o traducere în limba română”, se arată în consultat de FANATIK.

A cerut să fie audiată prin videoconferință. Judecătorii români nu au fost de acord

Românca le-a cerut judecătorilor să nu fie trimisă în SUA, menționând că nu are de gând să se sustragă și că poate fi auditată prin sistem de videoconferință.

”Persoana extrădabilă I. Maria Giuliana, având ultimul cuvânt, arată că este de acord cu apărătorul său, precizând că nu doreşte să fie extrădată deoarece vrea să fie alături de copiii săi”, se mai arată în dosar.

Toate cererile româncei au fost respinse de judecătorii de la Curtea de Apel Craiova. Decizia de extrădare nu este definitivă și a fost deja contestată de femeia din Craiova.