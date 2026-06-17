SUA, gest deosebit pentru portarul Vozinha, eroul naționalei Insulelor Capului Verde în meciul cu Spania! Ce se întâmplă cu mama sa

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Vozinha, eroul Capului Verde în partida încheiată 0-0 cu Spania de la Cupa Mondială, este omul momentului în fotbal. Nu doar că a închis poarta în fața superstarurilor campioanei Europei, ci are și o poveste de viață impresionantă. După ce a spus că și-ar fi dorit ca mama lui, interzisă în SUA, să fie prezentă la turneul final, autoritățile au decis să îl ajute.

Autoritățile din SUA o aduc pe mama portarului Vozinha la Cupa Mondială

Grupa H de la CM 2026 a oferit o adevărată surpriză prin . Partida a fost una deosebită pentru naționala africană, care a dat piept cu fotbaliști mult mai bine cotați și care joacă la echipe de top din lume.

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El a spus după acel meci că și-ar fi dorit din suflet ca la turneul final să fie urmărit, direct de pe stadion, de mama sa, însă acest lucru nu s-a putut. Ea a rămas în Capul Verde din cauza problemelor legate de viză și a costurilor ridicate ale călătoriei în SUA. Povestea a atras atenția publicului și a politicienilor americani. Hakeem Jeffries, liderul minorității din Camera Reprezentanților Statelor Unite, a cerut intervenția administrației americane pentru a o ajuta pe mama portarului să ajungă la următoarele meciuri ale fiului său.

notează că Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a anunțat că încearcă să contacteze familia și să ofere asistență pentru obținerea documentelor necesare călătoriei. Oficialii au precizat că nu exista o cerere de viză înregistrată pe numele mamei, dar că rudele jucătorilor pot beneficia de anumite facilități.

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Recordurile lui Vozinha în partida cu Spania

În vârstă de 40 de ani și rămas liber de contract în vara acestui an, portarul cotat la 50.000 de euro este cel mai în vârstă portar care nu a primit gol la debutul la Cupa Mondială, realizând un număr total de șapte parade împotriva Spaniei. După fluierul final, el chiar a fost desemnat „omul meciului”. Aflat la cea de-a 89-a selecție la echipa națională, Vozinha a jucat în ultima stagiune 19 meciuri la Chaves, unde a reușit să nu încaseze gol în 6 ocazii.

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