SUA, gol de PlayStation la debutul CM 2026! S-a scris istorie în 4-1 contra Paraguay

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Campionatul Mondial din acest an se desfășoară în premieră în trei țări diferite. În aceste condiții, suporterii s-au putut bucura de trei deschideri ale turneului final. Echipele gazdă nu au pierdut: Mexic s-a impus cu 2-0 în fața Africii de Sud, Canada a remizat, scor 1-1, cu Bosnia, iar SUA au depășit într-o manieră clară, rezultat 4-1, selecționata Paraguayului.

SUA, gol de PlayStation la debutul CM 2026

Deoarece Statele Unite ale Americii găzduiesc turneul final, naționala pregătită de Mauricio Pochettino nu a evoluat în calificări, fiind calificată automat la competiție. Totuși, lipsa meciurilor oficiale nu s-a făcut resimțită, iar debutul de la Campionatul Mondial a fost unul de vis pentru țara din America de Nord.

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, când americanii au scăpat pe un contraatac fulger și au realizat un schimb rapid de pase în careu, balonul fiind trimis în proprie poartă, în cele din urmă, de către Damian Bobadilla. Startul lansat de partidă le-a oferit un moral bun elevilor lui Mauricio Pochettino, aceștia mai punctând de două ori în primul act prin Balogun, în minutele 31 și 45+5. Paraguay a redus din diferență prin Mauricio în minutul 73, însă scorul final a fost stabilit de Reyna, 4-1, în minutul 90+8.

S-a scris istorie după SUA – Paraguay 4-1

, în fiecare partidă disputată până la SUA – Paraguay marcându-se cel puțin două goluri. Totuși, autogolul lui Damian Bobadilla este primul de la acest turneu final. Din nefericire pentru fundaș, acesta a intrat într-un top nu tocmai pe placul său.

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Mai exact, greșeala lui Damian Bobadilla îl poziționează pe fotbalist pe locul trei în topul celor mai rapide autogoluri din istoria Campionatelor Mondiale. Pe primul loc se află Carlos Gamarra, tot un paraguayan, care a împins balonul în proprie poartă în minutul 3, într-un duel contra Angliei, pe 10 iunie 2006. Poziția secundă este ocupată de Sead Kolasinac, tot în minutul 3, în meciul disputat de Bosnia contra Argentinei, pe 16 iunie 2014.

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