SUA iau în calcul o măsură care ar putea agita spiritele la Kremlin: soldați americani permanenți în România, Polonia și țările baltice 

Odată cu războiul din Ucraina, SUA ar plănui o măsură pentru statele est-europene, membre NATO, care ar putea agita spiritele la Kremlin: soldații americani trimiși să păzească România, Polonia și țările baltice să nu mai aibă o ședere temporară, ci permanentă.

Cum vor SUA să garanteze siguranța României

Publicația germană Der Spiegel, citată de transmite că lideri ai armatei americane și-ar dori în regiunile menționate, printre care România.

Asta în condițiile în care Rusia nu este de acord cu extinderea NATO către propriul teritoriu și, în special, cu o prezență non-stop a trupelor americane în țările est-europene, invocând în apărarea sa un acord stabilit în anii 1990.

Secretarul Apărării din SUA, Lloyd Austin, a declarat, de curând, în fața Comisiei pentru Servicii Armate a Camerei Reprezentanților că în momentul de față Alianța Nord-Atlantică analizează modul cum ”arhitectura de securitate din regiune se va schimba în viitorul apropiat”.

”În cazul în care NATO ar ajunge la concluzia de a-și schimba prezența în Europa de Est, armata americană ar fi “cu siguranță o parte a acestui proces”, a mai adăugat Lloyd Austin.

Pe lângă Llyod Austin, Mark Milley, șeful de stat major în Congresul american a ținut să sublinieze că partenerii est-europeni sunt ”foarte, foarte dispuși” să plătească pentru asigurarea unor baze pentru trupele americane, amplasate în teritoriu, pentru totdeauna.

Până acum, Polonia și-a exprimat acordul pentru găzduirea unor arme nucleare americane, ”din cauza agresivității în creștere a Rusiei”.

”Practic, ar avea sens să extindem prezenţa nucleară pe flancul estic. Polonia ar fi încântată dacă americanii şi-ar spori prezenţa în Europa de la numărul actual de 100.000 de militari la 150.000 în viitor, din cauza agresivităţii în creştere a Rusiei”, a declarat vicepremierul Poloniei, Jaroslaw Kaczynski.

Câți soldați NATO are în prezent România

Referitor la România, ministrul apărării, Vasile Dîncu, mărturisea zilele trecute că dar că numărul va crește la 5.000.

”În momentul acesta avem 3.913 soldaţi în România, aduşi prin toate mecanismele (…) Batalionul francez care are 500 de militari, plus belgieni şi olandezi care au venit înainte, este sub comandă europeană. Acum, acest batle group nou va veni cu o mie de soldaţi, deci vom avea în jur de 5.000 de militari străini pe teritoriul nostru.

Nu vor fi toţi la Kogălniceanu, probabil vor fi şi în alte zone din România. Noi mai avem baze în care putem primi soldaţi, sunt cunoscute: Câmpia Turzii, Cincu, în alte locuri, sunt informaţii clasificate acestea. Vor fi şi în funcţie de profilul lor. Aviaţia este legată de două aeroporturi importante militare pe care le avem, iar forţele terestre au alte zone.

Apoi există şi mişcarea pe teritoriul nostru, mişcarea pe flancuri. Noi avem o mişcare şi pe ţări, o rotaţie prin care schimbăm batalioane cu polonezii, avem noi o echipă în Polonia, au ei la Craiova o echipă”, a spus Vasile Dîncu la Digi 24.