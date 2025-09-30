SUA, în criză. Guvernul american la un pas de blocaj, majoritatea serviciilor publice se vor închide, iar oamenii vor fi trimişi în şomaj

SUA se află în faţa unei crize cu care nu s-a mai confruntat în ultimii şapte ani, probleme legate de finanţare riscând să ducă la închiderea parţială a guvernului. Practic numărătoarea inversă a început, iar dacă până miercuri la miezul nopţii nu se va ajunge la o soluţie se va intra în aşa-numitul „government shutdown”, când majoritatea serviciilor publice îşi vor opri funcţionarea.

SUA în criză, se prefigurează al treilea „government shutdown” din era Trump

Cu mai puţin de 48 de ore înainte de declanşarea crizei, se acuză reciproc că s-a ajuns într-o asemenea situaţie limită. Legislativul are termen până miercuri noapte să aprobe o prelungire a finanţării pe termen scurt, în caz contrar urmând ca guvernul să se închidă. Iar dacă acest lucru se va întâmpa va fi al treilea „government shutdown” care are loc sub preşedinţia lui Donald Trump.

O închidere a guvernului are loc atunci când Congresul nu poate adopta cele 12 proiecte de lege de creditare necesare pentru finanțarea guvernului şi nici măcar o „rezoluție continuă”, care să menţine un anumit nivel de finanțare în timp ce se lucrează încă la finalizarea proiectelor de lege pe cheltuieli. Din 1980, au existat zece astfel de „government shutdown”, însă doar trei au avut loc de la începutul secolului.

În timpul unei astfel de crize încetează orice activitate publică neesenţială. Analiştii apreciază că închiderea guvernamentală care se prefigurează din 2 octombrie ar putea avea efecte mai devastatoare asupra forței de muncă federale decât închiderile anterioare, având în vedere ordinele administrației Trump de a fi efectuate concedieri în masă. În situaţia de faţă angajaţii federali probabil că nu vor mai fi plătiţi, iar o serie de agenţii îşi vor vedea serviciile afectate de concedieri temporare, între acestea Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a SUA şi Administraţia pentru Întreprinderile Mici. Programele pentru locuințe ar putea, de asemenea, să înregistreze întârzieri la asistența pentru chirie și împrumuturi. În schimb, vor fi menţinute serviciile esenţiale, precum Medicare, Social Security sau Medicaid, la fel ca Serviciul Poștal, spitalele și clinicile pentru veterani și activitățile de securitate ale Imigrației și Poliţiei de Frontieră.

Trei miliarde de dolari pierduţi definitiv după criza din 2018/2019

De obicei, în timpul blocajelor bugetare, mii de angajați federali considerați neesențiali sunt trimiși în concediu fără plată, însă Biroul pentru Management și Buget a transmis săptămâna trecută o notă prin care le-a cerut agențiilor să „folosească această oportunitate pentru a lua în considerare notificări de reducere de personal pentru toți angajații” din programele care au doar bugetul federal drept sursă de finanțare sau care .

Dincolo de aceste măsuri mai există şi costurile ridicate ale unui „government shutdown”. Cel din 2018/2019 a dus la amânarea unor cheltuieli federale de aproximativ 18 miliarde de dolari, ceea ce a produs o scădere a PIB-ului în primul trimestru al acelui an cu 8 miliarde de dolari. Dintre aceştia, 3 miliarde nu vor fi recuperaţi niciodată, se arată într-un raport al Biroului Bugetar al Congresului.

Contrele pe subvenţiilor pentru Obamacare aruncă SUA în criză

În momentul de faţă, republicanii și democrații din Congres se află într-un blocaj privind actuala rezoluție temporară de finanțare, care ar menține guvernul deschis până la data de 21 noiembrie. Mărul discordiei este reprezentat de faptul că această prelungire cu trei săptămâni nu include extinderea subvențiilor pentru Obamacare (ajutor financiar pentru ca oamenii să își plătească asigurarea medicală). Democrații au cerut ca această prelungire pe termen scurt să includă și o extindere a acestor subvenții, dar liderul republicanilor din Senat, John Thune, spune că discuţiile despre aceste subvenţii pot avea loc şi după adoptarea celor 12 legi de finanţare.

„Fundamental, nimic nu s-a schimbat, iar alegerea rămâne aceeași: democrații pot fie să voteze pentru o rezoluție temporară, simplă, nepărtinitoare, care să pună pe primul loc poporul american, fie pot alege un shutdown complet evitabil, care pune politica deasupra tuturor lucrurilor”, a declarat Thune în emisiunea „Meet the Press”, de la NBC.

O ultimă şansă de a tranşa această problemă o reprezintă întâlnirea pe care Thune, alături de liderul democraţilor din Senat, Chuck Shumer, președintele Camerei Reprezentanților, republicanul Mike Johnson, și liderul minorității din Cameră, Hakeem Jeffries, o vor avea cu Donald Trump.