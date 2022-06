SUA investesc 14 milioane de dolari în reactoare modulare în România. Reacția lui Klaus Iohannis

Astfel, anunță Iohannis, România va intra într-o nouă etapă în programul reactoarelor modulare. Americanii vor investi, într-o primă fază, 14 milioane de dolari.

”Salut anunțul președintelui Biden privind cooperarea energetică dintre Români și Statele Unite ale Americii, cu 14 milioane de dolari pentru o nouă etapă a programului de reactoare modulare în România. Asigurarea securității energetice este un obiectiv comun al Parteneriatului Strategic între România și SUA”, a transmis Iohannis, pe Twitter.

Comuna Doicești este locația unde va fi amplasat primul reactor modular mic (SMR) din țara noastră. Anunțul a fost făcut de Nuclearelectrica și compania americană NuScale, potrivit

România va deveni, astfel, prima țară din Europa care va implementa tehnologia ”inovatoare și sigură a reactoarelor modulare mici NuScale, care permit furnizarea de energie curata”.

Localitatea Doicești a fost identificată drept amplasamentul optim al reactoarelor NuScale, după un studiu amănunțit care a durat o perioadă lungă de timp.

„În urma studiului, au fost identificate mai multe potențiale amplasamente adecvate. Amplasamentul fostei termocentrale de la Doicești a obținut toate calificările în ceea ce privește securitatea, fiind considerat adecvat în această fază conform criteriilor de proiectare și principiilor de securitate ale reactoarelor modulare mici NuScale”, declara Cosmin Ghiță, directorul Nuclearelectrica.

I welcome the announcement of President Biden regarding the energy cooperation between Romania🇷🇴 & the United States🇺🇸, with $14 million for a new stage of the modular reactors program in Romania. Ensuring energy security is a joint objective of 🇷🇴🇺🇸 Strategic Partnership.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis)