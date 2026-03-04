SUA – Iran, meciul mileniului! Cum poate arbitra România cea mai încinsă partidă din fotbalul mondial

ADVERTISEMENT

, cu doar câteva luni înainte de Cupa Mondială. Nu se știe încă în ce fel și când se va termina acest conflict armat, dar cu siguranță cele două părți beligerante nu vor fi prietene prea curând.

SUA și Iran se pot întâlni în 16-imile Cupei Mondiale

Mondialul din SUA, Mexic și Canada ar putea oferi și o ciocnire fotbalistică între cele două echipe. Cu probabilitate destul de mare de a se materializa. Și care ar putea fi influențată de naționala României.

Cele două rivale pot fi adversare directe în 16-imi, în cazul în care ambele termină grupa pe locul doi. Iranul face parte dintr-un grupă cu Belgia, Egipt și Noua Zeelandă. Ea urmează să joace la Los Angeles și Seattle și își va disputa poziția secundă cu naționala lui Mohamed Salah.

SUA este în grupă cu Paraguay, Australia și va mai primi un adversar după terminarea barajelor. A și apoi de învingătoarea din meciul Slovacia- Kosovo.

Tricolorii pot influența poziția americanilor în grupă

Dacă ajunge la CM, România va fi în grupă cu SUA și poate decide poziția pe care americanii vor termina grupa. Naționala lui Pochettino nu traversează cea mai bună perioadă și, exceptând faptul că este una dintre gazde, nu e considerată cu nimic superioară Australiei sau Paraguayului.

Echipele de pe locul secund din grupele D și G se vor întâlni pentru un loc în optimi, pe 3 iulie, la Dallas. Iar în scenariul de mai sus, acolo poate avea loc meciul din SUA și Iran.

Nu ar fi prima confruntare dintre cele două echipe. Ele s-au mai întâlnit de trei ori până acum. La CM 1998, a câștigat Iranul cu 2-1, un amical din 2000 s-a terminat la egalitate, 1-1, iar la CM 2022, americanii au câștigat cu 1-0.

Care sunt grupele Campionatului Mondial 2026 (11 iunie – 19 iulie)

Grupa A: Mexic, Coreea de Sud, Africa de Sud și play-off winner D (Cehia – Irlanda / Danemarca – Macedonia de Nord)

Grupa B: Canada, Elveția, Qatar și play-off winner A (Țara Galilor – Bosnia și Herțegovina / Italia – Irlanda de Nord)

Grupa C: Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti

Grupa D: Statele Unite ale Americii, Australia, Paraguay și play-off winner C (Slovacia – Kosovo / Turcia – România)

Grupa E: Germania, Ecuador, Coasta de Fildeș, Curacao

Grupa F: Olanda, Japonia, Tunisia și play-off winner B (Ucraina – Suedia / Polonia – Albania)

Grupa G: Belgia, Iran, Egipt, Noua Zeelandă

Grupa H: Spania, Uruguay, Arabia Saudită și Capul Verde

Grupa I: Franța, Senegal, Norvegia și Irak – Bolivia / Surinam

Grupa J: Argentina, Austria, Algeria, Iordania

Grupa K: Portugalia, Columbia, Uzbekistan și RD Congo – Noua Caledonie / Jamaica

Grupa L: Anglia, Croația, Panama, Ghana