SUA mai dau o lovitură planurilor de apărare ale NATO. Pentagonul vrea să reducă drastic importanța Comandamentului militar din Europa

Înalți oficiali din cadrul Departamentului de Război de la Washington elaborează un plan de retrogradare a mai multor comandamente militare importante ale SUA și de ajustare a echilibrului de putere dintre generalii superiori. Aceasta este considerată una dintre cele mai radicale reforme promovate de secretarul Apărării, Pete Hegseth.

Comandamentul European va fi subordonat unui Comandament Internaţional al SUA

Acest plan reprezintă una dintre cele mai semnificative schimbări aduse structurii de putere a armatei americane din ultimele decenii și ar îndeplini parțial promisiunea anterioară a lui Hegseth de a pune capăt modului clasic de funcţionare al armatei la vârf și de a „reduce numărul de generali cu patru stele”. Planul este de a reduce drastic importanţa sediilor Comandamentului Central al SUA, Comandamentului European și Comandamentului Africii, plasându-le sub controlul unei noi organizații cunoscute sub numele de Comandamentul Internațional al SUA, după cum scrie , care citează cinci persoane familiarizate cu situația. Acest plan ar ajuta guvernul SUA să consolideze și „să transfere resurse din Orientul Mijlociu și din Europa către alte regiuni, urmând să se concentreze în primul rând pe extinderea operațiunilor militare în emisfera vestică”, după cum mai arată sursele.

Planul prevede, de asemenea, reorganizarea Comandamentului Sudic și a Comandamentului Nordic al SUA, care sunt responsabile pentru operațiunile militare din emisfera vestică, într-un nou sediu numit „Comandamentul SUA pentru Americi”. Sursele au mai declarat că oficialii Pentagonului au discutat despre înființarea unui Comandament Arctic al SUA care să raporteze „Comandamentului SUA pentru Americi”, dar se pare că această idee a fost abandonată.

Comandamentele combatante militare ale SUA vor fi reduse de la 11 la 8

Aceste măsuri combinate vor reduce numărul comandamentelor combatante militare ale SUA de la 11 la 8, iar numărul generalilor cu patru stele şi al amiralilor care îi vor raporta direct lui Hegseth va scădea şi el. Comandamentele combatante rămase vor include Comandamentul Indo-Pacific al SUA, Comandamentul Cibernetic, Comandamentul Operațiunilor Speciale, Comandamentul Spațial, Comandamentul Strategic și Comandamentul Transporturilor.

Surse familiarizate cu se aliniază cu Strategia de Securitate Națională a administrației Trump, lansată recent, la începutul căreia se afirmă: „Zilele în care America susținea întreaga ordine globală pe umerii săi, precum Atlas, au luat sfârșit”.

Şeful Pentagonului vrea să reducă numărul generalilor din armata SUA

Între timp, Pete Hegseth a redus deja, prin diverse mijloace, . Se spune că ar fi forțat peste 20 de ofițeri superiori să demisioneze și i-a amenințat pe alții că vor fi supuși testelor poligraf pentru a se afla dacă au divulgat informații presei. Hegseth a spus, de asemenea, despre cei care au rămas temporar în funcții: „Dacă nu le plac politicile guvernului, ar trebui să facă ceea ce este onorabil și să demisioneze”.

Din cauza impactului potențial enorm al reformei amintite mai sus, Congresul SUA a început să exercite presiuni asupra Departamentului de Război, cerând Pentagonului să ofere explicații detaliate cu privire la costurile și efectele posibile. Printre cei care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la acest plan de reformă s-a numărat şi Chuck Hagel, care a ocupat funcția de secretar al Apărării în administrația Obama: „Lumea nu devine mai simplă… așa că ai nevoie de comandă pentru a putea aborda situaţiile înainte ca acestea să escaladeze în probleme mari și cred că atunci când unifici sau fuzionezi prea mult, pierzi o parte din această capacitate”.