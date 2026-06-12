SUA – Paraguay, LIVE VIDEO în grupa D de la CM 2026. Informatii de ultimă oră, statistici OPTA, fază cu fază în timp real

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Campionatul Mondial va fi găzduit de trei țări, iar Statele Unite ale Americii se numără printre ele. SUA – Paraguay va fi primul meci de pe teritoriul celor 50 de state. Rămâi pe site pentru toate detaliile importante legate de această partidă, de la echipe, la statistici, scor live, reacții și clasament.

Primul meci pentru americani

Meciul dintre SUA și Paraguay va fi primul meci de la această ediție de Campionat Mondial disputat pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Partida este programată sâmbătă, 13 iunie, de la ora 04:00 (ora României). Aceasta un oraș situat în comitatul Los Angeles, statul federal California. Danny Makkelie se va afla la centrul partidei disputate pe arena cu o capacitate de 70.000 de spectatori. Având în vedere statutul de gazdă și lotul mai bun valoric, SUA pare să plece cu statutul de favorită, însă la turneele finale surprizele apar inevitabil. În afara celor două echipe, din Grupa D mai fac parte Turcia și Australia.

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SUA – Paraguay LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026 SUA 2026-06-13T01:00:00Z Paraguay

Clasament grupa D

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Group Stage Locul 3 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Mexic 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 ▼ Coreea de Sud 1 1 0 0 2 1 +1 3 3 ▼ Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0 4 ▼ Africa de Sud 1 0 0 1 0 2 -2 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ SUA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Spania 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Franța 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Croația 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Franța 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ SUA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Spania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Croația 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ▼ Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri, A = assist, CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi permis, PAR = parade ale portarilor.

Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

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Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Echipe SUA – Paraguay

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cum au ajuns SUA la Cupa Mondială, amicale jucate

Fiind una dintre țările ce organizează acest turneu final de Campionat Mondial, Statele Unite ale Americii au avut locul asigurat. Naționala lui Pochettino nu a fost nevoită să-și bată capul cu calificări și s-a putut concentra pe meciuri amicale pentru a pregăti acest Campionat Mondial. SUA au avut patru amicale tari în ultimele luni și au reușit să câștige unul singur, cu Senegal. În schimb, americanii au fost învinși de Belgia, Portugalia și Germania.

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În 2025, SUA au jucat două meciuri de pregătire și cu două dintre adversarele din grupă, inclusiv cu Paraguay. Naționala lui Pochettino a trecut de ambele cu scorul de 2-1. Ulterior, într-un amical tare din luna noiembrie au jucat fabulos contra lui Uruguay, care s-a văzut condusă cu 4-0 în minutul 42. Scorul final a fost 5-1 pentru SUA.

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Cum s-a calificat Paraguay la CM 2026

De partea cealaltă, Paraguay a avut de jucat nu mai puțin de 18 meciuri pentru a-și asigura un loc la acest turneu final. Prima adversară a Statelor Unite ale Americii a terminat pe locul 6 în grupa de calificare, ultimul ce aduce calificarea directă la Campionatul Mondial.

Grupa a fost foarte strânsă, iar Paraguay a fost la un singur punct de poziția secundă, ocupată de Ecuador, cu 29 de puncte. Patru echipe au terminat la egalitate de puncte, însă au fost departajate de golaveraj: Paraguay, Brazilia, Uruguay și Columbia. Adversara Statelor Unite ale Americii de sâmbătă a avut o apărare la fel de bună ca a Argentinei, însă cel mai slab atac dintre echipele calificate, cu doar 14 goluri marcate în 18 partide.

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Cât costă un bilet la SUA – Paraguay

Meciul de deschidere din Statele Unite ale Americii este mult mai ieftin decât cel de deschidere al Campionatului Mondial, Dacă acolo cele mai ieftine bilete au fost 3.000 de dolari, la meciul dintre SUA și Paraguay biletele pornesc de la 900 de dolari.

Cote pariuri SUA – Paraguay

FANATIK vine în sprijinul dumneavoastră, dacă doriți să includeți acest meci într-un pariu. La SUPERBET, cota gazdelor pentru victorie este de 1.97, în timp ce cota victoriei sud-americanilor este de 4.15. O remiză a primit cota de 3.40. Cei care preferă golurile, pot lua în calcul una dintre variantele „peste 1.5 goluri” sau „ambele echipe marchează: Da”, unde cotele sunt 1,42, respectiv 2,05.