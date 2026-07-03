SUA, record de audienţă! Cel mai urmărit meci de fotbal din istoria ţării, la CM 2026

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SUA a învins Bosnia cu 2-0 după un meci dramatic și s-a calificat în optimile Cupei Mondiale, iar partidaa atras un interes extraordinar din partea fanilor americani. Duelul din 16-imi a fost urmărit în direct de peste 33 de milioane de telespectatori și a stabilit un nou record de audiență în Statele Unite pentru un meci de fotbal.

Record de audiență în SUA! Meciul cu Bosnia, cel mai urmărit din istoria țării

Naționala Statelor Unite a câștigat grupa D de la Cupa Mondială după ce a învins Paraguay și Australia, eșecul cu Turcia nemaiavând vreo importanță. În 16-imi, echipa pregătită de Mauricio Pochettino a înfruntat naționala Bosniei, care a avansat după ce a terminat pe locul 3 în grupa B. Americanii au câștigat cu 2-0 după un meci dramatic, în care au evoluat cu un om în minus.

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. Americanii au rezistat în inferioritate numerică și au reușit chiar să dea lovitura în minutul 82 prin Malik Tillman, care a punctat din lovitură liberă.

Conform , meciul disputat la Santa Clara (California) a atras peste 24 de milioane de telespectatori pe transmisiunea în limba engleză și peste 9 milioane pe cea în spaniolă, devenind astfel cel mai urmărit meci de fotbal din istoria țării. Momentan, este vorba doar despre cifre preliminare, așadar audiența reală ar fi chiar mai ridicată. Cel mai probabil, recordul va fi depășit de duelul din optimi dintre SUA și Belgia, care va avea loc tot în prime-time pentru fanii americani, luni, 6 iulie, de la ora 20:00 (marți, 7 iulie, de la ora 03:00 în România).

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Interes incredibil în SUA pentru Cupa Mondială

Cu peste 30 de milioane de telespectatori, se numără printre cele mai urmărite evenimente din acest an în țara nord-americană, alături de partidele din play-off-ul NFL și de discursul „State of the Union” al președintelui Donald Trump, cu mențiunea că acesta este transmis pe foarte multe posturi TV.

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Fanii americani au urmărit în număr mare partidele de la Cupa Mondială, inclusiv cele în care nu a fost implicată naționala pregătită de Mauricio Pochettino. Disputele Olanda – Maroc și Mexic – Ecuador din 16-imi au atras fiecare peste 10 milioane de telespectatori pe transmisiunea în limba engleză, devenind cele mai urmărite meciuri de la Cupa Mondială din istoria SUA, cu excepția finalelelor și a jocurilor în care a fost implicată reprezentativa americană.

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