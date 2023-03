SUA, revoltată de o nouă înregistrare cu o crimă a poliţiştilor. Un tânăr a fost împuşcat pentru că a refuzat să coboare din maşină. Video

Chase Allan, un tânăr în vârstă de 25 de ani, a fost ucis de poliție în Farmington, Utah, în timpul unei opriri de rutină în trafic, pe 1 martie. În timp ce polițiştii spun că Alan a refuzat să coboare din vehicul și să se supună ordinelor lor, mama sa, Diana, susține că fiul ei a fost ucis cu brutalitate.

Între timp, poliția a lansat un videoclip în care ofițerii pot fi auziți strigând “Pistol!” înainte de a începe să tragă în BMW-ul în care se afla Chase. Referirea ar fi fost făcută la o armă pe care unul dintre ofiţeri ar fi observat-o în interiorul autoturismului.

Pe imagini poate fi văzut un ofițer care a deschis ușa, în timp ce altul a încercat să-l scoată din mașină. Un al treilea ofițer și-a alertat apoi colegii strigând „Pistol, pistol!”, după ce a zărit o armă pe podea lângă scaunul pasagerului. Alan și polițiștii , scrie NY Post.

Cu această ocazie și polițiștii şi-au exprimat punctul de vedere, explicând că ofițerii au început să tragă în tânărul de 25 de ani în momentul în care acesta a apucat ceva ceea ce ei credeau că este un toc de armă. Potrivit polițiștilor, incidentul a avut loc în timpul unei opriri de rutină în trafic.

