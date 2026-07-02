S-a schimbat istoria la Cupa Mondială! Care este ultimul record căzut în America

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Cea mai mare Cupă Mondială din istorie, în care vor fi disputate 104 meciuri, este și o oportunitate de doborâre a recordurilor competiției.

Youri Tielemans a marcat cel mai târziu gol din istoria Cupei Mondiale

Selecționata antrenată de Rudi Garcia a dat marea lovitură în minutul 120+5, câștigând un meci în care era condusă cu 2-0 în minutul 86. Belgienii au revenit spectaculos și au întors partida, calificându-se în optimi, unde vor întâlni SUA.

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Iar golul marcat, din penalty, de Youri Tielemans este cel mai târziu înscrie vreodată la turneele finale. Precedentul record îi aparținea algerianului Djabou, care marca contra Germaniei în minutul 120+1, la Mondialul din 2014.

fiind aproape să se ia la bătaie, și-a asumat responsabilitatea executării penaltyului, în condițiile în care Romelu Lukaku, golgheterul all-time al Belgiei, a refuzat asta.

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Lukaku nu s-a simțit în stare să bată penaltyul

„Din punct de vedere mental nu sunt încă la capacitate maximă, trec printr-o perioadă mai dificilă, așa că am preferat ca Youri să execute deoarece el era pe val. Nu contează persoana mea, important este ca echipa să câștige. Cum am spus, știu că trec printr-un moment mai delicat din punct de vedere mental, așa că i-am lăsat lui Youri responsabilitatea, iar el a marcat.

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Avem nevoie de astfel de meciuri și de astfel de victorii pentru a uni și mai mult grupul. Suntem deja un grup unit, dar victoriile de genul acesta sunt cele mai frumoase, atât pentru suporteri, cât și pentru noi înșine” a spus Lukaku după partidă.

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Rudi Garcia a speculat eroarea tactică a Senegalului

Selecţionerul „Diavolilor Roşii”, Rudi Garcia a lăudat puterea echipei sale, care a revenit spectaculos „În fotbal, totul este întotdeauna posibil atâta timp cât crezi în asta. Forţa acestei echipe constă şi în cei care intră de pe bancă. Nu se pot obţine rezultate doar cu 11 jucători. Ne-am corectat bine jocul începând cu mijlocul primei reprize, pierdeam prea multe mingi. Chiar dacă am primit un al doilea gol, a fost mai bine”, a spus fostul antrenor al echipelor, AS Roma, Marseille şi Lille.

El crede că senegalezii au greșit, după ce au condus cu 2-0:„Cunoaştem aceste echipe, îşi pierd controlul tactic spre finalul meciului. La 2-0, ştiam că vor face totul pentru a-şi apăra avantajul, ceea ce, în opinia mea, este o greşeală gravă. Amintiţi-mi, când vom conduce cu 2-0, să nu facem asta! Pentru că atunci când primeşti un gol aşa cum au primit ei la 2-1, meciul şi-a schimbat cu totul caracterul. Am reuşit să egalăm. A fost destul de bine că am marcat în prelungiri dintr-un penalty absolut justificat.”

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