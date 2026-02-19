SUA şi Iranul, pe picior de război. Americanii au umplut Marea Arabiei cu nave, Teheranul a făcut o mişcare fără precedent

ADVERTISEMENT

Izbucnirea unui război în Orientul Mijlociu, între SUA şi Iran, este mai aproape decât ar putea crede multă lume, reiese din declaraţiile unor oficiali americani citaţi de Axios, dar şi pe baza ultimelor manevre din zonă.

Manevra Iranului este un avertismen transmis către întreaga lume

Donald Trump a intensificat presiunea, anunțând mutarea celui mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford, din Caraibe în Orientul Mijlociu. La rândul său, Iranul a închis părți din Strâmtoarea Ormuz, pentru un exercițiu militar numit „Controlul inteligent al Strâmtorii Ormuz”, care implică trageri cu muniție reală.

Această mișcare fără precedent a Teheranului vine pe fondul unei acumulări de forțe militare americane în Marea Arabiei și servește drept avertisment direct pentru întreaga lume în cazul în care Donald Trump ar ordona un , consideră analiştii.

Agenția de știri Tasnim, apropiată de paramilitarii Gărzilor Revoluționare iraniene, scrie despre testul reușit al unor rachete lansate de pe coastă și din interiorul țării, care au lovit ținte din strâmtoare. Deși Teheranul invocă „motive de securitate” pentru închiderea temporară a strâmtorii, măsura a stârnit îngrijorări în întreaga lume, deoarece pe aici trece aproape un sfert din petrolul transportat maritim la nivel mondial.

Orice ameninţare de a închide Strâmtoarea Ormuz creşte brusc preţurile la energie

Închiderea strâmtorii a fost precedată de o serie de incidente, însoţite de o vehementă retorică militară. Tensiunile au crescut și mai mult pe 4 februarie, când un avion de vânătoare al Marinei SUA a doborât o dronă iraniană în Marea Arabiei, pentru că s-a apropiat prea mult de portavionul USS Abraham Lincoln. În același timp, Iranul a fost acuzat că a hărțuit o navă comercială sub pavilion american care naviga prin strâmtoare.

Potrivit experţilor, cea mai mare parte a petrolului care trece prin strâmtoare nu are o rută alternativă de ieșire din regiune, în ciuda existenței de conducte în Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Acesta este motivul pentru care orice amenințare de a închide strâmtoarea duce la o creștere bruscă a prețurilor la energie pe piețele mondiale, așa cum s-a întâmplat în timpul războiului israeliano-iranian din iunie anul trecut.

Consilier al lui Donald Trump: „Şeful începe să se enerveze”

Donald Trump şi-a intensificat presiunea şi deşi inițial amenința că va ataca Iranul din cauza reprimării sângeroase a protestelor antiguvernamentale, atenția acestuia se concentrează acum pe programul nuclear. Administrația americană îi cere Teheranului să abandoneze complet programul de îmbogățire a uraniului, pe care SUA îl consideră o cale către obţinerea armelor nucleare.

Vicepreședintele american JD Vance a subliniat pentru Fox News că Iranul încă refuză să accepte „liniile roșii” stabilite de Washington, în timp ce liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a răspuns amenințând că până și cea mai puternică armată din lume ar putea primi „o palmă atât de puternică încât să nu se mai ridice”, adăugând că Iranul deține arme capabile să scufunde navele de război americane.

„Șeful începe să se enerveze. Unii din cercul său îl avertizează să nu intre în război cu Iranul, dar cred că există o probabilitate de 90% de acțiune în câteva săptămâni”, a declarat unul dintre consilierii lui Donald Trump, pentru Axios.

Oficialii de la Tel Aviv cred că războiul cu Iranul va începe în câteva zile

Sursele site-ului susțin că o va fi la o scară mult mai mare decât operațiunea din ianuarie din Venezuela, care s-a încheiat cu capturarea lui Nicolás Maduro. Axios mai scrie că operațiunea împotriva Iranului va fi practic o campanie comună americano-israeliană cu o arie de aplicare mult mai largă decât în războiul de 12 zile dintre Israel și Iran din iunie 2025, la care SUA s-au alăturat la un moment dat prin bombardarea instalațiilor nucleare iraniene.

În ultimele săptămâni, SUA au desfășurat în Orientul Mijlociu două portavioane, peste zece nave de război, sute de avioane de vânătoare și numeroase sisteme antiaeriene. Numai în ultimele 24 de ore, alte 50 de avioane de vânătoare F-35, F-22 și F-16 au fost desfășurate în Orientul Mijlociu. La rândul lor, două surse din administrația de la Tel Aviv susțin că Israelul se pregătește pentru un război care ar putea începe în doar câteva zile.