SUA vor tehnologia secretă a dronelor ucrainene. Cum ar putea România să devină un pion-cheie. „Zelenski ar putea juca această carte”

Statele Unite vor tehnologia dronelor ucrainene, astfel că Washingtonul cere acces la sistemele de țintire asistată de inteligență artificială și navigația fără GPS. De asemenea, americanii vor și drepturile de proprietate intelectuală pentru a putea reproduce dronele ucrainene. Cum ar putea președintele Volodimir Zelenski să profite de această ocazie și cum ar putea juca România în această afacere.

Statele Unite solicită acces la tehnologia dronelor ucrainene și la drepturile de proprietate intelectuală în cadrul unui acord de cooperare în domeniul apărării, ce este, în prezent, în așteptare pentru aprobare politică la nivel înalt. O persoană familiarizată cu discuțiile susține că Departamentul Apărării al SUA dorește să testeze o gamă largă de produse militare ucrainene, inclusiv drone și sisteme de război electronic, în timp ce Washingtonul analizează potențiale achiziții pentru uz militar, conform Bloomberg, citat de .

De asemenea, Pentagonul este interesat să obțină acces la tehnologii cheie, dar și la drepturi de proprietate intelectuală care ar permite Statelor Unite să reproducă sistemele ucrainene pe teritoriul american. Acordul nu a fost încă finalizat. Interesul SUA reflectă pe câmpul de luptă, dezvoltată în peste patru ani de război împotriva Rusiei.

Astfel, SUA sunt interesate, în special, de tehnologiile dezvoltate de Ucraina în timpul războiului, inclusiv sistemele de țintire bazate pe inteligență artificială, navigația rezistentă la GPS, comunicațiile rezistente la bruiaje și sistemele de coordonare a dronelor pe câmpul de luptă. Secretarul armatei SUA, Dan Driscoll, a lăudat recent sistemul integrat de operare a dronelor din Ucraina.

„Integrează complet fiecare dronă, fiecare senzor și fiecare platformă de filmare într-o singură rețea. Sistemul nostru nu face asta”, a susținut Driscoll. Ucraina a oferit expertiză militară și tehnologii de drone SUA și aliaților din Golf, în schimbul unor sisteme suplimentare de apărare aeriană, inclusiv rachete Patriot, conform sursei menționate.

Donald Trump va pune presiune pe Volodimir Zelenski

FANATIK a discutat pe subiect cu analistul pe politică externă și expertul în securitate Cătălin Done. Acesta ne-a explicat faptul că în SUA există o lege care spune că pot achiziționa armament produs exclusiv pe teritoriul american sau de la partenerii NATO, cu care există parteneriat strategic. Așadar, România poate juca un rol extrem de important în această „afacere”.

„Eu am citit parteneriatul strategic încheiat între România și Ucraina în această cheie, ca dronele să fie construite, produse în România, tocmai pentru ca Statele Unite ale Americii să poată achiziționa acest tip de armament. Acum, sigur că Donald Trump ne-a obișnuit cu o politică extractivă și își dorește să obțină avantaje economice, strategice pentru Statele Unite, inclusiv în acest domeniu al achiziției și producerii de drone.

De asemenea, ar însemna o cedare clară a acestor drepturi de către guvernul ucrainean, către guvernul federal american. Normal că, până la urmă, patentul aparține ucrainenilor și este extrem de dificil să cedezi de bună voie aceste drepturi. Eu cred că aceste discuții se vor purta inclusiv în cadrul negocierilor bilaterale dintre Ucraina și SUA, privind războiul cu Rusia și atunci Donald Trump, sigur, va pune presiune pe Volodimir Zelenski pentru a ceda această tehnologie către Statele Unite ale Americii. Dar, repet încă o dată, asta se datorează principal legislației și, apoi, sigur, caracterul acesta de businessman al lui Donald Trump”, a explicat Cătălin Done.

România, într-o poziție favorabilă în raport cu Washington

În acest context, analistul Cătălin Done precizează că americanii vor putea cumpăra sisteme ucrainene și din România, prin intermediul parteneriatului dintre București și Kiev. Amintim că șefii a , pe teritoriul țării noastre, prin programul SAFE. Astfel, vom fi într-o poziție favorabilă în fața Washingtonului.

„Asta înseamnă că partenerii americani au o foarte mare încredere în autoritățile de la București și acordă o mare atenție parteneriatului strategic pe care îl au cu România. Pentru că, imaginați-vă un parteneriat strategic inclusiv cu Polonia. Și iată că acele drone ar urma să se producă la București, nu la Varșovia. Deci, încă o dată, atrag atenția și o spun de fiecare dată când am ocazia, acest parteneriat strategic este, cum să vă spun eu, avantajos pentru ambele părți, atât pentru America cât și pentru România, dar partea română ar trebui să învețe să culeagă fructele acestui parteneriat, pentru că, până acum, noi nu prea facem asta”, a mai precizat politologul.

Cum ar putea Zelenski să profite de această situație

În contextul în care americanii sunt extrem de interesați de tehnologiile ucrainene, președintele Volodimir Zelenski ar putea să profite de această situație. Astfel, expertul Cătălin Done susține că liderul de la Kiev ar putea impune câteva condiții importante lui Trump.

„Zelenski ar putea condiționa, cumva, cedarea unei părți din drepturile de proprietate intelectuală asupra acestei tehnologii în ceea ce privește armamentul. În ceea ce privește negocierile diplomatice și ajutorul financiar, știm foarte bine că Donald Trump este foarte atent atunci când vine vorba despre sprijinul financiar acordat Ucrainei. La rândul său, pune câteva condiții. Prin prima condiție, și cred că cea mai importantă, este lupta împotriva corupției.

Și atunci, sigur că Zelenski ar putea juca această carte tocmai prin solicitarea de livrări continue susținute de armament către armata ucraineană. Și mai mult decât atât, ar putea cere inclusiv acordul Statelor Unite ale Americii de a folosi acest armament pentru a lovi în profunzime Federația Rusă într-o încercare de nouă ofensivă. Va fi extrem de dificil să-i convingă pe americani să facă acest lucru. Dar, sigur, aceasta este arca diplomației și cred că până la urmă vor ajunge la un consens în condițiile în care să vedem că Federația Rusă încearcă orice le stă în putință, mai puțin arma nucleară pentru a avansa dar, cu toate acestea, Ucraina ține piept tăvălugului pe frontul de lupt”, ne-a mai spus Cătălin Done.

Cum privește Rusia interesul americanilor pentru tehnologiile ucrainene

Întrebat de cum privește Rusia interesul SUA pentru tehnologiile ucrainene, expertul a subliniat faptul că „nu degeaba Vladimir Putin a plecat la Beijing”. „Se știe că vizita lui de la Beijing nu este o dovadă de vasalitate. Nu, ci este o dovadă clară că Federația Rusă încearcă să obțină din partea Beijingului garanții pentru o lume multipolară. Acum, dialogul mai este unul bilateral, dacă vreți, între Beijing și Washington. Este unul multilateral. Este o triangulație a puterii hegemonice globale, în caz de Moscova își păstrează un rol destul de activ.

Sigur că Putin a amenințat de foarte multe ori că dacă Statele Unite vor permite să se utilizeze armamentul, atunci va acționa în consecință. Și cred că nu le convine pentru că asta înseamnă că Washingtonul îi poate aduce pe ruși la masa negocierilor și le poate impune anumite condiții pentru pace”, ne-a mai explicat Cătălin Done.