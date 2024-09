Sub 10% din locuitori au asigurarea obligatorie făcută, în localitățile afectate de inundații. „Asta pentru că primarii nu-și fac datoria”

În timp ce autoritățile, centrale și locale au început să aloce milioane de lei pentru zonele afectate de inundațiile din weekend – este vorba de bani alocați în special pentru intervenții în aceste zone – datele oficiale arată că locuitorii acestor localități nu au asigurările obligatorii pentru locuințe. Cel mai probabil vor urma alte alocări de fonduri pentru cei afectați, odată ce sunt evaluate pagubele inundațiilor, însă rămâne deschisă întrebarea de ce oamenii din aceste zone, unele afectate de astfel calamități în anii trecuți, nu au încheiate aceste polițe. Oamenii din sistem dau vina pe autoritățile locale și spun că primarii joacă un rol cheie.

Localitățile afectate de inundații din Galați, asigurări sub 10%

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, luni, în timpul ședinței de guvern, alocarea a 100 de milioane lei din Fondul de rezervă pentru zonele afectate din Galați și Vaslui de inundațiile din weekend. Banii vor fi alocați atât pentru refacerea infrastructurii, cât și pentru reconstrucția caselor oamenilor. „Îi asigur pe locuitorii afectați de inundații că nu ne vom opri până când nu vom repara șoselele și podurile din zonă, până când nu vom reface toate locuințele distruse astfel încât viața lor să revină cât mai aproape de normal”, a spus acesta.

Și CJ Galați a alocat aproape un milion de lei din fondul de rezervă bugetară, bani ce vor merge la familiile îndoliate și la alte măsuri de urgență (incinerarea animalelor moarte). În timp ce locuitorii afectați de inundații așteaptă acum să vadă cât de repede vor acționa autoritățile și cât va dura până când vor primi ajutorul de stat pentru reconstrucția locuințelor, aceștia aveau la dispoziție un mecanism care i-ar fi făcut să nu mai aștepte decizia politicienilor. Vorbim de asigurările obligatorii pentru locuințe, care acoperă daunele provocate de inundații, cutremure sau alunecări de teren.

Practic, cu o poliță de 130 de lei pe an, asiguratorii vor acoperi daune până la suma 100.000 lei, o sumă ce acoperă integral marea majoritate a locuințelor din zonele cele mai afectate în urma inundațiilor din weekend. Experții din sistem subliniază însă că în localitățile afectate, gradul de acoperire este sub 10%, iar ambele județe, Galați și Vaslui, sunt sub media națională.

„La nivelul județului Galați, per total, gradul de acoperire este de 20%. La nivelul județului Vaslui avem însă 12%. Aceste grade de acoperire sunt sub media națională, care este de 23%. În mediul rural, de obicei, acoperirile sunt la jumătate.

În comunele care au fost menționate la televizor zilele acestea ca fiind foarte afectate și care apar și în raportul DSU, avem grade de acoperire între 7-8%. Sunt grade de acoperire foarte mici. Cu o singură excepție, la Valea Mărului, unde avem într-adevăr un grad de acoperire de 26%. Dar atât, în rest gradele de acoperire sunt extraordinar de mici, foarte, foarte puțini au asigurare”, a declarat, pentru FANATIK, Cosmin Tudor, director general adjunct al PAID România, grupul firmelor de asigurare constituit pentru a prelua asigurările obligatorii pentru locuință.

Acesta a precizat că, în urma calamităților de sâmbătă, așteptarea este ca numărul de polițe răscumpărate să nu treacă de 1.500. De altfel, datele de pe platforma PAID România arată că la nivelul județului Galați sunt 49.208 de polițe în vigoare, ceea ce înseamnă un grad de acoperire de 20,73% (peste 1,8 milioane de lei au fost plătiți până acum în urma dezastrelor naturale în acest județ). La nivelul județului Vaslui sunt doar 21.743 de polițe în vigoare, adică un grad de acoperire de 12.16% (daunele plătite în acest județ către cei care au avut asigurare sunt de 503.000 lei).

„La nivelul presei s-au vehiculat numere de genul 5.500 – 6.000 maxim de locuințe afectate, din informațiile centralizate până acum de ISU. Vă dați seama că, dacă 6.000 de case sunt afectate, noi nu avem cum să avem mai mult de 1.500 de dosare de daune. Noi cam așa estimăm că vom avea. Am vrea să plătim cât de repede și cât de mult se poate, este cea mai bună dovadă că sistemul funcționează și banii se primesc repede, dar din păcate stăm foarte rău la acoperirea în asigurare”, a mai precizat Cosmin Tudor, pentru FANATIK.

Pe de altă parte, Premierul Ciolacu transmitea duminică, în timpul vizitei în comuna Pechea, că doar în această localitate sunt peste 5.000 de case afectate, promițând că toate vor fi refăcute. „Nimic nu poate alina suferința oamenilor din Pechea, care și-au pierdut, în câteva ore, tot ce au agonisit o viață întreagă. Am fost acolo să mă uit în ochii lor și să le spun că nu îi voi dezamăgi! Sunt peste 5.000 de case afectate. Le vom reface pe toate!!”, a transmis premierul, care se află în campanie electorală pentru alegerile prezidențiale.

Primarii nu-și fac datoria

Directorul adjunct al PAID România este de părere că principalul factor ce influențează gradul de înrolare în acest sistem ține de gradul de informare, iar aici rolul principal ar reveni primarilor de localități. Acesta subliniază că una dintre , se află la a treia inundație în ultimii 11 ani, însă oamenii nici acum nu-și fac aceste polițe, dar arată că, acolo unde primarii au informat populația, gradul de acoperire este peste media națională.

„Asta pentru că primarii nu-și fac datoria. Ei nu înștiințează populația despre această obligativitate, asta deși au obligația legală ca o dată la șase luni să trimită înștiințări că oamenii trebuie să se asigure. Acolo unde se face lucrul acesta s-a ajuns la niște procente foarte bune.

Vă dau exemplu Ploieștiul, care nu era un campion din punctul ăsta de vedere, la începutul anului au fost trimise înștiințări și a ajuns la 50% grad de acoperire. Este un procent foarte bun, dublu față de național. Dacă se trimit înștiințări, să știți că oamenii reacționează și se asigură. Din păcate, județul Galați, e slab. Vorbim de o poliță de 130 de lei pe an, adică 10 lei pe lună. Este ridicol.

Au fost inundații în 2013 și 2016 în același loc. Vorbim de oameni care sunt la a treia inundație în ultimii 11 ani. De ce nu-și fac asigurarea obligatori, pentru că, în primul rând nu sunt informați. Noi cheltuim o grămadă pe media ca să informăm, dar nu ajunge informația la firul ierbii, acolo unde oamenii sunt vulnerabili economic”, a mai explicat directorul adjunct.

Acesta subliniază că edilii au obligația legală ca, de două ori pe an, să informeze locuitorii cu privire la aceste polițe de asigurare – polițe obligatorii care sunt de 130 lei/ an sau 50/an, aceasta din urmă acoperind daune până la 50.000 lei.

„Există obligație legal a primăriei, scrie în lege. Trebuie să anunțe de două ori pe an începând cu 15 ianuarie cu 2024. Acei primari care au trimis înștiințările au localitățile bine protejate, și reconstrucția poate începe repede după dezastre. Acolo unde nu și-au făcut treaba, din păcate, suntem la mila lui Dumnezeu. Asta în condițiile în care avem un mecanism care despăgubește până la 100.000 lei, în funcție de ce daună ai avut. Iar majoritatea locuințelor din aceste zone afectate intră în această sumă”, a mai declarat, pentru FANATIK, directorul Cosmin Tudor.

Tot mai multe zone expuse calamităților

În timp ce o altă dezbare vizează reacția autorităților în fața acestui dezastru, timpul de reacție și pregătirile, directorul Centrului Național de Prognoze Hidrologice, Marius Mătreață, a declarat luni că dată fiind cantitatea de precipitații, între 170 și 200 de litri pe metru pătrat, oriunde s-ar fi produs ar fi fost un dezastru. „Vorbim de un eveniment istoric, de o severitate extremă. În orice țară s-ar fi produs, efectele ar fi fost similare: dezastru la nivel local”, a declarat acesta la Digi24.

Experții din domeniul asigurărilor spun că anul acesta au plătit polițe din cele mai neașteptate zone, . Pe de altă parte, directorul adjunct al PAID România subliniază că nici seismele în șir din acest județ nu au condus la un grad mai ridicat de înrolare. De altfel, datele de pe platforma PAID România arată că, în acest an, au fost înregistrate doar 696 de daune (dintre care 381 au fost pentru inundații), o cifră indicativă a numărului mic de polițe. În prezent, sunt în vigoare puțin peste 2,2 milioane de polițe.

„Anul acesta au fost surprize peste tot unde nu te-ai fi așteptat. Cine se aștepta la cutremur în Gorj? Nu au avut cutremur niciodată, s-au speriat oamenii, s-au dus la Biserică. Noi la PAID România am avut 4.000 de dosare, la un grad de acoperire de 9%, o rușine, iar după cutremur și după un an întreg de abia au ajuns la 11%. Și după încă un an astăzi au ajuns la 14% în Gorj.

Deci nici cu seismul în față, cu dezastrul în față, oamenii nu-și încheie asigurări. Dacă nu se implică autoritățile oamenii pur și simplu nu sunt informați, nu au încredere, sunt speriați – circulă tot felul de mituri despre aceste asigurările astea”, a mai declarat Cosmin Tudor, pentru FANATIK.