Sub ochii soacrei! Denis Haruț, fotbalistul care le-a refuzat dinamoviștilor postura de lideri în SuperLiga, a intrat într-o familie celebră

Dinamo a ratat șansa de urca pe primul loc în clasament. Fotbalistul de 25 de ani a punctat cu o scăriță de efect, în stilul brevetat de cehul Panenka, la EURO 1976.

Nu mai înscrisese din 2021

Pentru Haruț este primul gol sub tricoul lui Sepsi, unde a ajuns în această vară. El a petrecut ultimii patru ani la FCSB, dar a jucat destul de puțin. A strâns 60 de meciuri sub tricoul campioanei, în toate competițiile.

Haruț nu mai înscrisese un gol din 2021 și i-a lăsat cu gura căscată și pe colegii lui de echipă, prin curajul și finețea execuției. ”M-a șocat total, a șocat pe toată lumea, nu știu dacă o să mai bată. Mă bucur că a marcat, înseamnă că are personalitate. Mă bucur că i-a ieșit”, a spus colegul său Denis Ciobotariu.

De mult timp plănuia “scărița” de la 11 metri

Replica a venit chiar de la fostul international de juniori și tineret. “Sincer, am în cap de mult timp să fac acest lucru la primul penalty. Mă bucur că am marcat și suntem acolo. Am avut emoții, sper să mai dau gol”, a declarat Denis, după meciul de aseară.

Haruț are un suporter special la fiecare meci. Este vorba despre Daiana, soția sa. Cei doi s-au mutat la Brașov, iar fotbalistul face naveta la Sfântu Gheorghe. Locuiesc împreună cu fiica lor, de trei ani, și primesc des vizita soacrei. O soacră, care nu e orișicine, ci o mare campioană a României.

S-a însurat cu fiica Doinei Melinte

S-a întâmplat la Los Angeles 1984, unde a obținut aurul la 800 m şi argintul la 1.500 m.

“Mă bucur faptul că Daiana a nimerit un băiat bun, de casă, familist şi pot spune că mai avem un sportiv de mare performanţă în familie. Eu mă înţeleg foarte bine cu Denis, mă respectă foarte mult și ştie că dacă are nevoie de vreun sfat legat de sport, nu la fotbal, că nu mă princep la fotbal, atunci i-l pot da cu mare plăcere.

Sunt şi eu destul de emoţionată când mă uit la meciurile lui, îmi doresc să joace cât mai bine de fiecare dată”, a dezvăluit Doina Melinte pentru Orangesport.ro.

Timișoara l-a trimis să se antreneze opt ore pe zi

Denis Haruț este născut la Timișoara și s-a format la LPS Banatul. A debutat la ACS Poli Timișoara, la 18 ani, dar perioada petrecută acolo s-a terminat urât.

“A avut momente foarte dificile la Timișoara. Se antrena 8 ore pe zi, mânca la caserolă, se schimba la baracă. Sunt lucruri care te pot afecta. El a avut un contract și n-a vrut să-și micșoreze salariul când Timișoara a retrogradat în Liga 2 și a fost trimis să se antreneze singur 8 ore pe zi pentru că avea un contract de muncă de 8 ore. Făcea antrenament 4 ore, apoi pauză, după care revenea și se antrena din nou 4 ore. Nimeni nu poate simți ce a trăit acest copil”, a dezvăluit Marius Croitoru, antrenorul care l-a adus de la Timișoara.

Vândut la FCSB cu 600.000 de euro

Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, club care l-a luat pe Haruț, când avea 20 de ani, mărturisea că Denis este ”unul dintre cei mai inteligenţi fotbalişti pe care i-am avut”. Moldovenii l-au vândut pe Haruț la FCSB cu 600.000 de euro, una dintre cele mai profitabile afaceri din istoria clubului.