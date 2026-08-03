Sport

Sub orice critică! Imagini dezolante cu gazonul de pe Arcul de Triumf la FCSB – Farul. Foto

FCSB joacă împotriva Farului pe Arena Arcul de Triumf, însă nici aici gazonul nu este în condiții ideale. După problemele de pe stadionul Steaua, roș-albaștrii au din nou bătăi de cap.
Alex Bodnariu
03.08.2026 | 20:33
Sub orice critica Imagini dezolante cu gazonul de pe Arcul de Triumf la FCSB Farul Foto
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Cum arată gazonul pe care se joacă FCSB - Farul! Imaginile vorbesc de la sine. Foto: Renato Anghelescu - FANATIK
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FCSB va primi vizita celor de la Farul în această seară. După ce roș-albaștrii au fost nevoiți să plece de pe stadionul Ghencea din cauza stării gazonului, jucătorii formației din Capitală vor avea bătăi de cap și pe Arena Arcul de Triumf, unde se va disputa partida din etapa a treia a SuperLigii României. Suprafața de joc nu se prezintă deloc în cele mai bune condiții.

Cum arată gazonul pe care se joacă FCSB – Farul! Imaginile vorbesc de la sine

Roș-albaștrii au disputat primele meciuri din noul sezon, inclusiv manșa tur a dublei cu Auda, pe stadionul Steaua. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a anunțat însă că echipa își va căuta un alt stadion, întrucât starea gazonului din Ghencea era extrem de slabă.

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Oficialii clubului din Capitală au ales ca meciul cu Farul să se dispute pe Arena Arcul de Triumf, stadion pe care evoluează și rivalii de la Dinamo. În continuare, Arena Națională, cel mai mare stadion al țării, nu poate fi închiriată din cauza concertelor programate în această vară.

FCSB a schimbat stadionul degeaba. Nici pe Arcul de Triumf gazonul nu arată mai bine

Nici suprafața de joc de pe Arcul de Triumf nu le va face viața ușoară băieților lui Marius Baciu. Iarba este pur și simplu arsă în mai multe zone, iar mingea nu va circula și nu va sări în condiții normale. Jucătorii ambelor echipe ar putea întâmpina probleme în special în faza de construcție.

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Cum arată gazonul pe care se joacă FCSB - Farul! Imaginile vorbesc de la sine. Foto: Renato Anghelescu - FANATIK
Cum arată gazonul pe care se joacă FCSB – Farul! Imaginile vorbesc de la sine. Foto: Renato Anghelescu – FANATIK

„Ați văzut cum mirosea pe stadion? Sus mirosea. Nu sunt vinovați cei care administrează stadionul, este o ciupercă. Nu se poate juca fotbal acolo. Soluția este să jucăm pe alt stadion”, declara Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, despre starea gazonului de pe stadionul Steaua la Prima Sport.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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