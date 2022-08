Subiecte la biologie la Bac 2022 toamnă. Ce le poate pica elevilor

Sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat 2022 ajunge joi, 18 august, la proba la alegere a profilului și specializării. Elevii au emoții la subiecte precum fizică, geografie, biologie sau chimie.

Model subiecte Bacalaureat 2022 toamnă la biologie

Conform metodologiei în vigoare, la ultima probă scrisă de la , cea la alegere a profilului și specializării, candidații au mai mult opțiuni.

Elevii pot opta pentru geografie, logică și argumentare, psihologie, fizică, chimie, biologie, informatică, economie, sociologie sau filosofie.

Cei de la liceele cu profilul umanist, specializările filologie și științe sociale, pot alege între geografie, logică și argumentare, psihologie, economie, sociologie și filosofie. În schimb, absolvenții de la liceele cu profil real, specializările matematică-informatică și științele naturii, au ca opțiuni fizică, chimie, biologie și informatică.

În ceea ce privește biologia, aceasta este împărțită în ”anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană”, respectiv ”biologie vegetală și animală”.

Pe site-ul Ministerului Educației dedicat acestui examen, sunt modele de subiecte care pot pica la examen. Iată-le:

Model de subiecte la anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană:

Model de subiecte la biologie vegetală și animală:

Reguli pentru Bac 2022

Regulamentul de desfășurare al probelor scrise de Bacalaureat 2022 a fost prezentat de .

Astfel, la fel ca în anii anteriori, probele scrise debutează la ora 9:00. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30.

Elevii au la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea cerințelor. Acest timp este cronometrat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor pentru fiecare candidat. Candidații pot folosi numai numai cerneala sau pasta de culoare albastră pentru elaborarea lucrării scrise.

În toate sălile de examen sunt camere funcționale de supraveghere video și audio.

Elevii nu au voie să aibă asupra lor, în sălile de examen, obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. În plus, este interzis accesul în clasă cu manuale, dicționare, notițe sau alte feluri de însemnări. Nici mijloacele electronice de calcul, de stocare de informații sau de comunicare, precum telefoane, tablete etc., nu sunt permise.

Odată ce examenul a început, candidații nu mai au voie să comunice între ei, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale.

ATENȚIE! Elevii care nu respectă regulile de mai sus vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu.

Regulamentul Ministerului Educației prevede că aceștia candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.

Calendar complet pentru Bac 2022 toamnă

Absolvenții de liceu din ciclul curent sau din cele anterioare s-au putut înscrie la acest examen în perioada 18 – 25 iulie.

A doua sesiune de , cea de toamnă, a debutat marți, 16 august, cu proba scrisă la limba română. Miercuri, 17 august, au fost emoții mari pentru probele scrie de la matematică și istorie.

Nu a fost timp de respiro pentru candidați. Joi, 18 august, aceștia au susținut proba la alegere a profilului și specializării.

Vineri, 19 august, elevii care au absolvit liceul într-o limbă a minorităților naționale, susțin în plus o probă scrisă, cea de la limba maternă.

Din prima zi a săptămânii viitoare, luni, 22 august, elevii revin în școli pentru probele orale. Programul acestora:

22 – 23 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română

24 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă

25 august 2022: Evaluarea competențelor digitale

26 și 29 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

Apoi, pe 31 august sunt afișate rezultatele la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00).

Urmează, pe 1 – 2 septembrie, rezolvarea contestațiilor, iar pe 3 septembrie este prevăzută afișarea rezultatelor finale.