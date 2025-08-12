Subiecte Matematică BAC 2025 și barem, sesiunea de toamnă. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a XII-a de la toate profilele la bacalaureat 2025

Urmează să aibă loc sesiunea de toamnă pentru elevii de clasa a XII-a, la bacalaureat. Cum arată subiectele și baremele la matematică și ce au avut elevii de rezolvat la BAC 2025.

Subiecte la matematică la Bacalaureat 2025 pentru toate profilele, inclusiv mate-info, tehnologic și pedagogic. Sesiunea de toamnă, proba scrisă a examenului de bacalaureat

Elevii de liceu au avut o primă șansă în sesiunea de vară, pentru . Totuși, dacă atunci subiectele le-au dat prea mari bătăi de cap, au o a doua șansă pentru a promova, chiar în sesiunea de toamnă. Totuși, ce au avut de rezolvat elevii de la toate profilele, inclusiv mate-info, tehnologic și pedagogic?

Subiecte Matematică BAC 2025 – profilul real, Mate-Info, BAC 2025

Subiecte Matematică BAC 2025 – specializarea Științe ale naturii

Subiecte Matematică BAC 2025 – profilul pedagogic

Subiecte Matematică – profil tehnologic BAC 2025

Barem la matematică la Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Corectare după regulile impuse de Ministerul Educaţiei

După ce s-a finalizat examenul, Ministerul Educației a pus la dispoziție și baremele de corectare pentru fiecare profil. Astfel, elevii au avut posibilitatea de a-și face o scurtă evaluare înainte de a primi notele. Ministerul a impus ca fiecare subiect să aibă câte 30 de puncte.

Barem Matematică BAC 2025 – specializarea Mate-Info:

Barem Matematică BAC 2025 – specializarea Științe ale naturii

Barem Matematică BAC 2025 – profil tehnologic

Barem Matematică BAC 2025 – profil pedagogic

Subiectele la matematică de la Bacalaureat 2025. Ce au avut de rezolvat elevii din clasa a 12-a în sesiunea de vară

Subiectele la matematică pentru bacalaureat 2025 au avut o structură standard. Toate cele trei subiecte au avut o valoare de 30 de puncte fiecare. Astfel, ele au fost construite după același tipar: o parte principală (Subiectul I, II) cu probleme mai generale și un Subiect III mai elaborat. Elevii au avut de rezolvat exerciții de aritmetică și algebră și probleme de geometrie şi analiză.

Care a fost dificultatea subiectelor la matematică la BAC 2025, sesiunea de vară

Profesorii de matematică au luat la puricat subiectele de la bacalaureat 2025. Aceștia susțineau că cei mai mulți elevi nu ar trebui să aibă probleme în a obține o notă bună. Evident, au fost și exerciții care au făcut diferențe, mai ales la notele superioare.

este de părere că, în ceea ce privește subiectele pentru profilul mate-info, unde elevii au cele mai multe ore de matematică, primele două subiecte nu ar fi trebuit să le pună probleme majore. În opinie ei, un elev mediu care s-a pregătit la clasă ar fi trebuit să ia fără probleme o notă de 7.

„Începând cu mate-info, unde subiectele sunt mai dificile, nota cinci cred că se putea obține ușor, bazându-ne în primul rând pe Subiectul I, care a fost unul abordabil. Nici Subiectul II nu a fost mult mai greu, deci un elev mediu se putea îndrepta spre un 7 destul de ușor. Vorbim de elevi care se pregătesc intensiv la matematică, și cred că ei vor lua ușor note peste 7.

De la 7 spre 10 avem o altă categorie de elevi, cei care au muncit mai mult, și pentru Subiectul III avem noțiuni ceva mai complexe, asimptota oblică, funcție bijectivă – ce presupun mai multă muncă și mai multe noțiuni. Evident, trebuie să existe și niște diferențieri și atunci între 7 și 10 se fac diferențele”, a declarat profesoara Felicia Zamfirescu, pentru FANATIK.

În opinia acesteia, atât la profilul mate-info cât și la științele naturii, diferențele sunt de la Subiectul III, acolo unde elevii trebuiau să dovedească că stăpânesc noțiuni mai complexe și pentru care era nevoie de o pregătire ceva mai serioasă.

Cât timp au la dispoziție elevii pentru a rezolva subiectele la matematică la Bacalaureat 2025 în sesiunea de toamnă. Ce trebuie să știe despre corectare la matematică

Elevii de clasa a XII-a au la dispoziție trei ore, adică 180 de minute, pentru a rezolva subiectele la matematică. Trebuie să fie în sala de examen până la ora 08:30, iar proba începe la 09:00 și se termină la 12:00. Nimeni nu are voie să iasă din sală în primele 30 de minute. După încheierea examenului, în aceeași zi, se publică subiectele și baremul de corectare, de obicei în jurul orei 15:00.

De asemenea, elevii care nu sunt mulțumiți, totuși, de nota primită, vor avea la dispoziție posibilitatea de a-și revedea lucrările înainte de a decide dacă până la urmă vor depune, sau nu, contestații. La corectare, fiecare exercițiu este evaluat după un barem oficial, stabilit de Ministerul Educației. Fiecare elev primește automat 10 puncte din oficiu.

Ce se întâmplă cu elevii declarați admiși în sesiunea de toamnă 2025, ce pot face, cum se pot înscrie la facultate

Cei admiși în sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat 2025 vor avea posibilitatea de a se înscrie la o facultate. Acest lucru se va face în perioada următoare afișării notelor.

Cu toate acestea, absolvenții trebuie să consulte calendarul de admintere de la facultatea dorită, pentru a se asigura că se încadrează în timp, deoarece perioadele pot fi ușor diferite de la o instituție la alta. Mai urmează pregătirea documentelor necesare inscrierii și așteptarea listelor finale.

Ce opțiuni au elevii care nu iau BAC-ul nici în sesiunea de toamnă 2025

Elevii care nu reușesc să ia examenul nici în sesiunea de toamnă au posibilitatea de a se înscrie în anul următor. Ei pot da doar probele pe care nu le-au promovat, însă vor fi nevoiți să achite o taxă. În 2025, taxa pentru susținerea tuturor probelor este de 499 de lei, iar pentru fiecare probă nepromovată în parte, taxa este stabilită de fiecare inspectorat județean în parte.

În același timp, ei se pot înscrie și la o șocală postliceală. Unele instituții, de exemplu din domeniul sanitar sau turism, acceptă și persoane fără diploma de BAC.

Calendarul examenului național de bacalaureat, sesiunea august 2025

Pentru candidații care nu au promovat în vară sau nu au putut participa, a doua sesiune de Bacalaureat 2025 (toamnă) se organizează după următorul calendar, având în vedere că înscrierile au avut loc deja în perioada 14-21 iulie 2025, iar competențele lingvistice s-au desfășurat deja, în zilele de 4 și 5 august 2025: