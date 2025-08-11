Subiecte Română Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Ce le-a picat elevilor la real și uman la BAC 2025

Elevii de clasa a XII-a, care nu au reușit să promoveze examenul BAC în vara anului 2025, se pregătesc pentru sesiunea de toamnă. Ce subiecte sunt la română și ce trebuie să învețe. Află cele mai importante informații.

Ce subiecte au primit elevii la BAC 2025, proba de limba română, sesiunea de toamnă – profil real și uman

Elevii de liceu se pregătesc intens pentru sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat 2025. Aceasta se adresează celor care nu au reușit să promoveze în vară. Astfel, imediat ce subiectele vor apărea, FANATIK le va publica.

Până atunci, vă vom prezenta câte un model de subiect publicat de Ministerul Educației, atât pentru profil real, cât și pentru profil uman. În acest fel, elevii au ocazia de a se „încălzi” pentru momentul în care susțin oficial examenul de bacalaureat la română.

Model subiect bacalaureat română 2025 – profil real

Model subiect bacalaureat română 2025 – profil uman

Subiectele la română de la Bacalaureat 2025. Ce au avut de rezolvat elevii din clasa a 12-a în sesiunea de vară

În luna iunie a avut loc sesiunea de vară a examenului de bacalaureat.

Subiect română bacalaureat 2025 – profil real – sesiunea de vară

În acest caz, elevii de la profilul real au avut de rezolvat, pentru subiectul I, mai multe cerințe care se refereau la textul atașat, Părintele „Geticei” de Grigore Băjenaru. Mai departe, au avut rezolvat o altă cerință pentru subiectul II, care făcea referire la textul „Domnișoara Nastasia” de G. M. Zamfirescu. Pentru subiectul al treilea, elevii au avut de redactat un eseu în care să prezinte particularitățile de construcție a unui personaj dintr-un text scris de Ion Creangă sau Ioan Slavici.

Subiect română bacalaureat 2025 – profil uman – sesiunea de vară

Elevii de la profilul uman au avut aceleași texte de lucru în primele două subiecte, însă cerința a fost puțin diferită la al treilea subiect. Aceștia au avut de prezentat relația dintre două personaje dintr-un text narativ ce aparținea ori lui Ion Creangă, ori lui Ioan Slavici.

Cum se rezolvau subiectele la română la Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Ghid de redactare eficientă. Baremul explicat de Ministerului Educației

Ministerul Educației publică și baremele de corectare pentru subiecte. Asta se va întâmpla și în cazul sesiunii de toamnă. Imediat ce ele vor apărea, FANATIK le va publica.

Până atunci, vă vom arăta cum se rezolvau subiectele la română la Bacalaureat 2025 pentru sesiunea de vară. Aici veți putea observa ce trebuie făcut pentru a obține punctajul maxim.

Barem subiect română bacalaureat 2025 – profil real – sesiunea de vară

Barem subiect română bacalaureat 2025 – profil uman – sesiunea de vară

Ce subiecte la română au picat la BAC anul trecut în sesiunea de toamnă

, limba română – profilul real, subiecte:

BAC 2024, sesiunea de toamnă, limba română – profilul uman, subiecte:

Programa de studiat pentru Bacalaureat 2025

La începutul acestui an, Ministerul Educației a publicat programele pentru sesiunile de vară și toamnă de la Bacalaureat 2025. La limba română, BAC 2025 real și uman, programele sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.923/2013 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național — 2014.

Autorii studiați sunt: Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale, Titu Maiorescu, Ioan Slavici, George Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, George Călinescu, Emil Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.

Regulament Bacalaureat 2025. Condiții de intrare în sală, ce au voie să facă elevii și ce este strict interzis

Elevii care susțin examenul de BAC 2025 trebuie să știe că în sală pot intra până la ora 8.30. Proba scrisă începe la ora 9:00. Atunci se primesc subiectele la limba română. Candidații au la dispoziție 180 de minute (3 ore) pentru o rezolvare cât mai corectă a acestor subiecte de bacalaureat 2025.

Regulamentul spune că, în sălile de la BAC 2025, elevii trebuie să respecte câteva reguli esențiale. În primul rând, este interzisă aducerea unor obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, poșete, telefoane, dispozitive audio-video, materiale de inspirație, dicționare sau calculatoare.

După începutul probei, comunicarea cu alți candidați, copierea, transmiterea de materiale pentru copiat, schimbul de foi, ciorne sau notițe nu sunt permise. ”Orice formă de deranjare a candidaților sau nerespectarea instrucțiunilor supraveghetorilor este strict interzisă”, arată edu.ro.

Elevii care încalcă regulile de mai sus sunt eliminați din examen. În plus, un astfel de comportament va fi considerat ”tentativă de fraudă”. Asta atrage cu sine alte sancțiuni aspre. Mai exact, candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare.

Ce se întâmplă cu elevii declarați admiși în sesiunea de toamnă 2025, ce pot face, cum se pot înscrie la facultate

Cei admiși în sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat 2025 vor avea posibilitatea de a se înscrie la o facultate. Acest lucru se va face în perioada următoare afișării notelor.

Cu toate acestea, absolvenții trebuie să consulte calendarul de admintere de la facultatea dorită, pentru a se asigura că se încadrează în timp, deoarece perioadele pot fi ușor diferite de la o instituție la alta. Mai urmează pregătirea documentelor necesare inscrierii și așteptarea listelor finale.

Ce opțiuni au elevii care nu iau BAC-ul nici în sesiunea de toamnă 2025

Elevii care nu reușesc să ia examenul nici în sesiunea de toamnă au posibilitatea de a se înscrie în anul următor. Ei pot da doar probele pe care nu le-au promovat, însă vor fi nevoiți să achite o taxă. În 2025, taxa pentru susținerea tuturor probelor este de 499 de lei, iar pentru fiecare probă nepromovată în parte, taxa este stabilită de fiecare inspectorat județean în parte.

În același timp, ei se pot înscrie și la o șocală postliceală. Unele instituții, de exemplu din domeniul sanitar sau turism, acceptă și persoane fără diploma de BAC.

Calendarul examenului național de bacalaureat, sesiunea august 2025

Pentru candidații care nu au promovat în vară sau nu au putut participa, a doua sesiune de Bacalaureat 2025 (toamnă) se organizează după următorul calendar, având în vedere că înscrierile, competențele lingvistice și cele digitale au avut loc deja: