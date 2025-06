Subiecte română Evaluare Națională 2025. Ce le-a picat elevilor de clasa a VIII-a. Update

Subiecte română Evaluare Națională 2025. FANATIK vă ține la curent, în timp real, cu cerințele pe care elevii de clasa a VIII-a le-au avut de rezolvat la examenul din această vară.

UPDATE, ora 7.45. Atenție! Nu vă prezentați la examen fără acest document!

Între orele 8.00 și 8.30, elevii intră în săli pentru proba de la română de la Evaluare Națională. Înainte de a pleca de acasă, nu uitați de un document fără de care nu puteți lua parte la examen.

ADVERTISEMENT

Adolescenții trebuie să aibă cu ei actul de identitate (carte de identitate – buletin, pașaport sau certificat de naștere pentru cei care nu au împlinit 14 ani) și instrumentele de scris. Astfel, veți fi legitimați în sală de profesorii asistenți. Nu uitați: Proba începe la ora 9.00!

UPDATE, ora 7.30. Emoții mari pentru elevii de clasa a VIII-a: peste 30 de minute vor intra în săli pentru proba de română de la Evaluarea Națională 2025

Evaluarea Națională 2025 începe peste mai puțin de două ore, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Până la examenul propriu-zis de luni, adică până în momentul primirii subiectelor, sunt niște elemente ”administrative” de luat în calcul de către elevi.

ADVERTISEMENT

E important ca tinerii să nu piardă timpul. Adolescenții trebuie să ajungă la centrul de examen unde sunt arondați între orele 8:00 și 8:30. Proba debutează la ora 9.00, după distribuirea subiectelor.

Pe FANATIK.ro vă vom spune imediat ce subiecte s-au dat în acest an la limba și literatura română, ce dificultate au avut acestea și, bineînțeles, cum se rezolvau ele.

ADVERTISEMENT

Subiectele primite de elevi la limba română la Evaluarea Națională 2025

În acest material aflați tot ce trebuie să știți despre examenul din iunie. La probele care se desfășoară în perioada 23 – 27 iunie sunt așteptați în jur de 160.000 de elevi. Apoi, pe 23 iulie va fi repartizarea computerizată pentru admiterea la liceu.

ADVERTISEMENT

Până la deznodământul din iulie și intrarea la liceul preferat, urmează să vedem ce . Ca de obicei, FANATIK vă prezintă în cel mai scurt timp care au fost cerințele date de Ministerul Educației.

A fost un an 2025 nu foarte bun pentru elevii claselor a 8-a din țară. Am avut, în primăvară, niște rezultate extrem de modeste la proba de simulare la Evaluare Națională 2025. Astfel, peste 30% dintre elevi au luat note sub 5 la română. La matematică, procentul a trecut de 28%.

Modele de subiecte la română pentru Evaluarea Națională 2025

Date fiind aceste note nu extrem de strălucite, Ministerul Educației, prin Inspectoratele Școlare Județene, a venit în sprijinul elevilor printr-o serie de simulări locale ale examenului. În toate județele s-au dat astfel de teste. Mai jos, puteți vedea câteva dintre acestea. Sunt postate și baremele de rezolvare.

Subiecte / barem de corectare simulare limba română – județul Iași:

Subiecte / barem de corectare simulare limba română – județul Timiș:

Subiecte / barem de corectare simulare limba română – județul Giurgiu:

Subiecte / barem de corectare simulare limba română – județul Cluj:

Ce subiecte au avut de rezolvat elevii la română, la simularea Evaluării Naționale 2025

În acest an, simularea Evaluării Naționale (EN VIII) 2025 a avut loc în modulul 4 de cursuri. A debutat 17 martie cu proba la Limba și literatura română. La această probă cheie, elevii au primit două texte la prima vedere. E vorba de poezia ”Trezire” de Lucian Blaga și de un articol al jurnalistei Cristina Ștefan ”Rezistența prin apicultură”, publicat în Dilema veche în 2017.

Având la bază aceste două texte, candidații au avut mai multe cerințe. Au fost itemi de atenție și de identificare pe text a unor aspecte solicitate. Primele cerințe au fost de tip grilă. Elevii trebuiau să încercuiască litera corespunzătoare răspunsului corect.

Dacă ne uităm la Subiectul II, aici elevii au avut de scris un text de minimum 150 de cuvinte. Li s-a cerut să prezinte mesajul poeziei/o semnificație a poeziei ”Trezire” de Lucian Blaga.

Ce a picat anul trecut la română la Evaluare Națională 2024

Elevii care așteaptă cu sufletul la gură să vadă ce subiecte oficiale vin la română 2025 mai mult ca sigur le-au analizat și pe cele de la Evaluare Națională 2024.

Aruncăm o privire spre trecut și vedem ce au avut de rezolvat tinerii candidați. Au fost din nou două texte suport: primul din Constantin Chiriţă – ”Cireșarii” și al doilea din Cella Delavrancea – ”Portret”. Pe baza lor elevii au avut de rezolvat mai multe cerințe. Prima parte era notată cu 70 de puncte.

Apoi, la Subiectul al II-lea, cotat cu 20 de puncte, elevii au avut o compunere, de minimum 150 de cuvinte, în care să-l caracterizeze pe Tic, personajul din textul lui Constantin Chiriță. Mai jos vă prezentăm aceste subiecte oficiale la română de anul trecut:

Cum se rezolvă subiectele la română la Evaluare Națională 2025. Ghidul Ministerului Educației

Pentru a afla cum se rezolvau subiectele la română la Evaluare Națională 2025, trebuie să așteptăm ora clasică 15.00. Atunci, pe site-ul Ministerul Educației sunt publicate baremele.

Mai jos, vă prezentăm cum se rezolvau subiectele la română la Evaluare Națională 2024, conform :

Calendar Evaluare Națională 2025

O primă etapă a a avut loc între 10 și 13 iunie 2025. Atunci a avut loc înscrierea la examen. Deja, de pe 13 iunie 2025, elevii sunt în vacanță. Ea se va întrerupe brusc pe 23 iunie, când debutează probele. Iată calendarul:

23 iunie 2025: Limba și literatura română – probă scrisă

25 iunie 2025: Matematică – probă scrisă

27 iunie 2025: Limba și literatura maternă – probă scrisă

3 iulie 2025: Afișarea rezultatelor inițiale, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

4-5 iulie 2025: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

6-9 iulie 2025: Soluționarea contestațiilor

10 iulie 2025: Afișarea rezultatelor finale.

Regulamentul de desfășurare a probei la Limba română de la EN 2025. Ce trebuie să știe toți elevii care dau Evaluarea Națională la limba română

Regulamentul de desfășurare a probei la Limba română de la EN 2025 este foarte strict. În primul rând, trebuie să spunem că, pentru elevii claselor a VIII-a, acesta este primul examen important din viața lor.

Dat fiind acest aspect, este esențial ca atât ei, cât și părinții, să știe care sunt regulile din sălile de examen. Ce au voie să facă, ce este interzis și care sunt consecințele încălcării regulamentului. Pentru că, după cum observați, nu este totul numai despre subiecte română Evaluare Națională 2025. Vorbim despre o serie întreagă de factori.

În primul rând, ca la orice lucrare de control din cursul anului școlar, elevii care susțin probele scrise la Evaluarea Națională 2025 nu au voie să comunice între ei sau cu exteriorul, nici să copieze sau să aibă asupra lor, în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio sau alte dispozitive.

Elevii care încalcă aceste reguli comit o fraudă! Vor fi eliminațo din examen, conform ordinului privind organizarea EN VIII 2025. Mai trebuie spus că elevii eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

Cum se desfășoară testarea la Evaluare Naţională pentru clasa a VIII-a în 2025

Așadar, avem subiecte română Evaluare Națională 2025, dar ce trebuie să știe elevii despre modul de desfășurare al probelor. Discutăm și despre cea la limba română, dar și matematică și limba maternă. Ei bine, acesta este deja arhicunoscut. În sălile de examen, candidații sunt repartizați în ordine alfabetică și așezați câte unul în bancă.

Accesul în aceste încăperi este permis până la ora 8.30. Examenul începe la ora 9.00. Atunci se deschid plicurile cu subiecte. Subiectele primite de tineri sunt sub formă de broșură, cu mai multe pagini. Dacă consideră că au nevoie, elevii pot solicita foi suplimentare.

Înainte de ora 9.00, cea de începere a probelor, asistenţii prezintă candidaţilor regulile la examen și cum să completeze datele personale pe foaia tipizată. Le solicită să predea toate eventualele materiale şi obiecte interzise în sala de examen.

Dacă la BAC 2025 durata examenului a fost de 3 ore (180 de minute), la Evaluare Națională 2025 elevii au la dispoziție 120 de minute din momentul primirii subiectelor.

Cum să iei notă mare la Evaluarea Națională, proba de limba română

Indiferent că vorbim de română sau matematică, pentru a obține o notă mare la Evaluarea Națională 2025 este fundamental ca un elev să se pregătească din timp. Putem vorbi de un termen lung, anii de gimnaziu, sau scurt, clasa a 8-a (atenție la ore, la meditații etc).

Specialiștii le recomandă elevilor ca, în timpul examenului, să își organizeze eficient timpul și resursele. E important să citiți toate subiectele și să vă faceți o idee despre cât timp este necesar pentru fiecare în parte.

Este fundamental important ca fiecare subiect să fie abordat. Numai în aceste condiții vă cresc șansele să adunați procente la nota finală. Dacă ați ales să rezolvați subiectele mai întâi pe ciornă, este important să vă faceți timp pentru transcriere! ATENȚIE: ciornele nu se corectează!

Cum se calculează media de admitere la liceu 2025

Conform Ministerului Educației, care a emis un ordin, media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, o reprezintă media generală la Evaluarea Națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.

Aceasta se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională 2025.

Calendar admitere liceu 2025

Calendarul admiterii la liceu 2025 este unul destul de lung și de stufos. Sunt câteva date-cheie de reținut pentru elevi și părinți. În primul rând, e 11 iulie 2025. Atunci va fi anunţată ierarhia la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a, în funcție de media de la Evaluarea Națională.

Între 14 și 21 iulie are loc completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora. Data de 21 iulie este termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

Pe 23 iulie e punctul culminant – are loc repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2025 – 2026.

Tot atunci se comunică și rezultatele către candidații repartizați computerizat în învățământul liceal. Urmează, între 24 – 29 iulie 2025, depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.