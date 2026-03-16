Subiecte simulare Evaluarea Națională la Limba Română 2026. Ce au avut elevii de clasa a VIII-a de rezolvat

Elevii de clasa a VIII-a au susținut luni, 16 martie, simularea la Evaluarea Națională pentru Limba Română. Subiectele primite au inclus două texte, plus cerințe în vederea înțelegerii textului. Elevii au avut parte de exerciții ce le punea la încercarea cunoștințele în gramatică, dar și abilitatea de a redacta un text argumentativ.

Subiecte Simulare Evaluarea Națională

Potrivit , elevii de clasa a VIII-a au avut parte, la primul subiect, de două texte, pe baza cărora au avut de rezolvat mai multe cerințe. Primul text este un fragment din opera „De ce plânge mama?” de Ion D. Sîrbu, iar al doilea este un articol scris de Vintilă Mihăilescu, „Eu și vulpea”, publicat în Dilema veche.

De asemenea, elevii au avut cerințe care verificau gradul de înțelegere a textelor și de prezentat, în același timp, un elemente de conținut comun celor două texte. De asemenea, li se cere să asocieze primul fragment cu un alt text literar studiat la clasă sau citit ca lectură suplimentară, după care au urmat exercițiile de gramatică de la partea B a subiectului I.

Subiectul al II-lea, notat cu 20 de puncte, le-a cerut elevilor să compună un text argumentativ în care să susține răspunsul la întrebarea „crezi că știm cum să reacționăm atunci când lucrurile nu merg așa cum ne-am așteptat?”, folosindu-se de textul al doilea și susținând cu două argumente.

Calendar simulare Evaluarea Națională 2026

În perioada 16-18 martie se desfășoară . Elevii de clasa a VIII-a au trecut deja prin proba la , însă mai au încă o probă, adică cea la matematică. Aceasta se va desfășura marți, 17 martie, iar pe data de 30 martie se vor comunica rezultatele. De obicei, probele încep la ora 9.00, iar elevii au două ore la dispoziție pentru rezolvarea subiectelor. Aceștia sunt supravegheați în tot acest timp de profesori.